Giá vàng hôm nay ngày 10/2: Giá vàng vượt ngưỡng 180 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước rạng sáng 10/2 đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp, với giá vàng miếng vượt mốc 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 10/2, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhịp tăng giá trở lại tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và SJC đồng loạt điều chỉnh tăng giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, với mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 178,2 – 180,4 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, mức tăng tại nhiều đơn vị đạt 1,1 triệu đồng/lượng cho mỗi chiều giao dịch.

Diễn biến giá vàng tính đến rạng sáng ngày 10/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tăng giá cũng được ghi nhận tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, khi giá vàng miếng được niêm yết trong khoảng 177,2 – 180,4 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá mua vào tăng khoảng 900.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 1,1 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, mức điều chỉnh còn mạnh hơn khi giá vàng miếng được nâng lên quanh ngưỡng 178,2 – 181,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên liền trước.

Cùng xu hướng với vàng miếng, thị trường vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận đà tăng giá trên diện rộng. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 176,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 179,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. DOJI cũng điều chỉnh tăng mạnh, đưa giá vàng nhẫn lên mức 178 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 181 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương ứng mức tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến tương tự được ghi nhận tại PNJ, khi giá vàng nhẫn được niêm yết trong khoảng 177,2 – 180,2 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 176,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 179,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn lên quanh vùng 176,8 – 179,8 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 800.000 đồng/lượng so với mức giá ghi nhận trong phiên trước.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện neo quanh mức 5.058 USD/ounce, tăng 92 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 159,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 23 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo giới phân tích, vàng đang dần chuyển từ vai trò trú ẩn an toàn sang một tài sản mang tính đầu cơ, làm thay đổi cách tiếp cận của nhà đầu tư. Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, nhu cầu vàng toàn cầu trong năm ngoái lần đầu tiên đạt mốc 5.000 tấn, chủ yếu nhờ nhu cầu đầu tư tăng mạnh, bù đắp cho sự suy giảm ở mảng trang sức và công nghiệp.

Các chuyên gia nhận định, thị trường vàng nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới. Bà Rania Gule, chuyên gia phân tích cấp cao tại XS.com, cho rằng biến động giá phản ánh tâm lý bất ổn của nhà đầu tư trước rủi ro lạm phát, suy thoái kinh tế, thay đổi kỳ vọng chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị.

Theo đó, giá vàng có thể duy trì dưới 5.000 USD/ounce trong ngắn hạn, song vẫn có khả năng hướng tới mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm, dù một số dự báo thận trọng hơn cho rằng giá có thể điều chỉnh về quanh 3.800 USD/ounce.

Dù xu hướng chung vẫn tích cực, các nhà phân tích khuyến nghị nhà đầu tư cần chuẩn bị cho những nhịp biến động mạnh khi thị trường chờ đợi các dữ liệu việc làm và lạm phát quan trọng – những chỉ báo then chốt được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ theo dõi trong điều hành chính sách tiền tệ.