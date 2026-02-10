Ngày 10/2: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống

Giá heo hơi hôm nay (10/2) tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại miền Nam, trong khi miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên giảm rải rác vài nơi so với hôm trước. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 71.000 - 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày hôm nay tiếp tục giảm rải rác. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Bắc Ninh và Hà Nội cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi ở mức 75.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên được giao dịch ở mức 75.000 đồng/kg. Các địa phương như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lai Châu giữ giá 74.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 74.000 - 75.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại địa phương này xuống còn 73.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại, giá heo hơi tiếp tục đứng yên. Theo đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giữ mức 75.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Gia Lai và Khánh Hòa ổn định ở mức 74.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk duy trì giá 73.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại nhiều tỉnh, thành. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng thu mua ở mức 73.000 đồng/kg. Tương tự, heo hơi An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cũng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về 71.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp giữ giá 74.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long duy trì mức 72.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 71.000 - 74.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm rải rác, tập trung chủ yếu tại miền Nam. Miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên biến động nhẹ, nhiều nơi giữ giá ổn định, cho thấy thị trường vẫn trầm lắng trước Tết Nguyên đán./.