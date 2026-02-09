Ngày 9/2: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (9/2) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang. Cụ thể, giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.600 - 7.770 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động 8.650 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 315 - 319 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 426 - 430 USD/tấn.

Theo thông từ mới nhất Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, khối lượng xuất khẩu gạo trong tháng 1/2026, Việt Nam xuất khẩu trên 600.000 tấn, với kim ngạch đạt 370 triệu USD, tăng 12,4% về khối lượng và 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá gạo xuất khẩu bình quân trong tháng 1/2026 đạt trên 616 USD/tấn.

Hiện Philippines là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm gần 40% lượng gạo xuất khẩu năm 2025. Dự báo, nhu cầu xuất khẩu gạo trong những tháng đầu năm 2026 sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt sau khi Philippines có động thái mở cửa nhập khẩu trở lại từ ngày 1/1/2026, sau thời gian điều tiết nguồn cung trong nước.

Dự kiến, 6 tháng đầu năm 2026 xuất khẩu khoảng 4,014 triệu tấn gạo và 6 tháng cuối năm khoảng 3,716 triệu tấn./.