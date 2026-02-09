Ngày 9/2: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tiếp tục tăng - giảm trái chiều

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt hôm nay (9/2) tiếp tục tăng - giảm trái chiều do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động về nhu cầu, năng lượng và triển vọng kinh tế toàn cầu. Trong nước, giá cao su nguyên kéo dài đà đi ngang khi các doanh nghiệp lớn duy trì mặt bằng thu mua ổn định.

Giá cao su nguyên trong nước kéo dài đà đi ngang.

Giá cao su thế giới

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều giữa các sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, giá cao su tại Nhật Bản kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Osaka (OSE) tăng nhẹ 0,3%, lên 331 Yên/kg, đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Hợp đồng giao tháng 7/2026 thậm chí tăng 0,52%, đạt 349,9 Yên/kg, qua đó ghi nhận mức tăng 1,57% tính chung cả tuần.

Ngược lại, thị trường Trung Quốc chịu áp lực điều chỉnh. Theo đó, hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 giảm 0,6%, xuống 16.140 NDT/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 5 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) mất 0,83%, còn 16.080 NDT /tấn. Đáng chú ý, cao su butadien, nguyên liệu thay thế quan trọng cũng giảm 0,54%, xuống 12.790 NDT/tấn.

Theo Quheqihuo, tỷ lệ sử dụng công suất của các nhà máy sản xuất lốp xe tại Trung Quốc đã giảm hơn 2% so với tuần trước và trên 3% so với tháng trước, trong bối cảnh doanh nghiệp thu hẹp hoạt động trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn kéo dài chuỗi ngày ổn định Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.