Ngày 9/2: Giá heo tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (9/2) tiếp đà giảm rải rác tại cả ba miền, trong đó miền Bắc và miền Nam xuất hiện thêm nhiều điểm giảm 1.000 đồng/kg. Thị trường miền Trung - Tây Nguyên chủ yếu đi ngang.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm rải rác tại nhiều địa phương. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh, trong khi các địa phương còn lại giữ giá ổn định.

Cụ thể, heo hơi tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 74.000 đồng/kg. Cao Bằng, Quảng Ninh và Điện Biên cũng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo về mức 75.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại đi ngang. Trong đó, Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 76.000 đồng/kg. Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên duy trì giá 75.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu ổn định ở mức 74.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay nhìn chung ổn định, chỉ ghi nhận một điểm giảm. Theo đó, giá heo tại Khánh Hòa giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 74.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ giá không đổi. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 75.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Gia Lai và Lâm Đồng duy trì mức 74.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk ổn định ở mức 73.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi nhiều tỉnh giữ giá ổn định.

Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 74.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại đi ngang. Đồng Tháp duy trì mức 74.000 đồng/kg; An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giữ giá 72.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm rải rác tại nhiều địa phương, tập trung chủ yếu ở miền Bắc và miền Nam. Thị trường miền Trung - Tây Nguyên tương đối ổn định, biến động không lớn./.