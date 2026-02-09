Ngày 9/2: Giá bạc trong nước và thế giới ổn định sau phiên tăng trước đó

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/2) giữ nguyên sau phiên tăng trước đó. Trong nước, giá bạc giữ nguyên cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.518.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.547.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 77,55 USD/ounce.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay giữ nguyên. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.901.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.991.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đảo chiều giữ nguyên cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.518.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.547.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 2.519.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.553.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.049.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.055.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 9/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.518.000 2.547.000 2.519.000 2.553.000 1 kg 67.133.000 67.931.000 67.185.000 68.082.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.525.000 2.555.000 2.527.000 2.557.000 1 kg 67.339.000 68.143.000 67.381.000 68.194.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 77,55 USD/ounce.

Giá bạc vừa trải qua một tuần giảm sâu trong bối cảnh đồng USD tăng giá mạnh, trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh. Trước diễn biến này, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn bán bớt các kim loại quý nhằm bù đắp khoản thua lỗ trên thị trường cổ phiếu, qua đó tạo thêm áp lực giảm giá đối với bạc trong ngắn hạn.

Theo phân tích của The Economic Times, đợt suy giảm lần này chủ yếu mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật, sau giai đoạn giá bạc leo lên vùng đỉnh cao kỷ lục trước đó. Việc đồng USD mạnh lên thường làm suy yếu sức hấp dẫn của các kim loại quý, trong khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng khiến dòng tiền tạm thời rút khỏi bạc. Dù vậy, trong trường hợp biến động trên các thị trường tài chính dần lắng dịu, giá bạc vẫn được kỳ vọng có thể phục hồi trở lại.

Trong bối cảnh hiện tại, các chuyên gia của The Economic Times khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp cận thị trường bạc với sự thận trọng cao. Hoạt động giao dịch ngắn hạn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro do biên độ dao động lớn, trong khi chiến lược đa dạng hóa danh mục sang vàng, bạch kim hoặc các kim loại quý khác được xem là giải pháp giúp phân tán rủi ro hiệu quả hơn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 9/2/2026: