Ngày 9/2: Giá thép và quặng sắt thế giới tiếp tục đi xuống

Giá thép và quặng sắt thế giới hôm nay (9/2) tiếp tục đi xuống trong bối cảnh thị trường hàng hóa toàn cầu chịu áp lực bán mạnh. Trong nước, giá thép xây dựng giữ ổn định trên diện rộng, trái ngược với diễn biến giảm sâu của thị trường quốc tế.

Giá thép và quặng sắt thế giới hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên cuối tuần, giá thép thanh kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,13%, tương đương 4 Nhân dân tệ, xuống còn 3.084 Nhân dân tệ mỗi tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,38%, về mức 786,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm mạnh 1,58 USD, xuống còn 99,04 USD/tấn.

Theo Reuters, hợp đồng quặng sắt giao tháng 5, được giao dịch sôi động nhất trên Sàn Đại Liên, chốt phiên giảm 1,23%, về mức 760,5 Nhân dân tệ, tương đương 109,59 USD/tấn. Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã giảm 3,53%. Từ đầu tuần, giá quặng sắt tại Singapore đã giảm 4,28% và đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Các sản phẩm thép trên Sàn Thượng Hải cũng chịu áp lực điều chỉnh khi thép cây giảm 0,65%, thép cuộn cán nóng giảm 0,43%, thép dây giảm 0,98% và thép không gỉ mất gần 2%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, mặt bằng giá tại cả ba miền hôm nay gần như không thay đổi so với các phiên trước, cho thấy cung - cầu trong nước đang ở trạng thái cân bằng tương đối.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.