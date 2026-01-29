Bộ Xây dựng đề nghị Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm việc với UBND 3 tỉnh cao tốc đi qua để báo cáo HĐND cấp tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án tuyến cao tốc đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa do doanh nghiệp này đề xuất.

Nghiên cứu PPP

Đại diên Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Tập đoàn Đức Long Gia Lai) xác nhận, tập đoàn nhận được văn bản phản hồi của Bộ Xây dựng gửi công ty liên quan đến nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư.

Quốc lộ 14 đang là tuyến đường giao thông huyết mạch nối các tỉnh tại Tây Nguyên. Ảnh: DLG.

Trước đó, ngày 3/10/2025, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc đề xuất phương án đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa (gọi tắt là Dự án Cao tốc đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn Đức Long Gia Lai đối với công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và các công trình giao thông trên địa bàn Tây Nguyên.

Theo Bộ Xây dựng, điều này góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.

Bộ Xây dựng đề cập, vào ngày 11/1/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Bộ Xây dựng thống nhất định hướng tiếp tục nghiên cứu, phối hợp đánh giá việc đầu tư tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02) trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, khả năng cân đối nguồn lực và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Năm 2013, Tập đoàn Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp tiên phong tham gia đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 theo hình thức BOT. Trong ảnh: Trạm thu phí BOT của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trên Quốc lộ 14. Ảnh: DLG.

Dự án được thực hiện nhằm tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng.

Để có đủ cơ sở xem xét, xác định cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục nghiên cứu đánh giá phương án đầu tư Dự án Cao tốc đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, Bộ Xây dựng đề nghị Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm việc với UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng để báo cáo HĐND cấp tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án và thông qua phương án giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai theo quy định của pháp luật.

“Trên cơ sở đồng thuận và đề xuất của các địa phương, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp, hướng dẫn việc nghiên cứu, triển khai trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật có liên quan”, Bộ Xây dựng phản hồi.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cho rằng việc nghiên cứu, đề xuất Dự án Cao tốc đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa cần tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư và tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP.

Loạt động thái của doanh nghiệp

Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất phương án đầu tư Dự án Cao tốc đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Theo đề xuất, dự án có chiều dài khoảng 257 km, được đầu tư xây dựng là đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh với vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến lên đến khoảng 77.000 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Liên quan đến đề xuất này, ngày 30/12/2025, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) có quyết định chuyển nhượng toàn bộ 17.650.000 cổ phần, chiếm 70.6% vốn tại Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Đăk Nông cho Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1) với giá chuyển nhượng 30.000 đồng/cổ phần.

Tại thời điểm chuyển nhượng, Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Đăk Nông có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Đức Long Gia Lai là công ty mẹ đang sở hữu 17.650.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,6%; Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven sở hữu 7.250.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 29 % và cổ đông khác chiếm tỷ lệ 0,4%.

Tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần là 529,5 tỷ đồng. Ban lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai khẳng định, động thái thoái vốn nằm trong kế hoạch tái cấu trúc tài chính đã được tính toán, không ảnh hưởng đến mục tiêu doanh thu và dự kiến sẽ tạo đột biến về lợi nhuận. Nguồn tiền thu được sẽ được ưu tiên để trả nợ ngân hàng, tăng cường thanh khoản và tập trung cho các dự án chiến lược.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026, Tập đoàn Đức Long Gia Lai thống nhất kế hoạch kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 20% mỗi năm.

Chiến lược này dựa trên nền tảng tái cấu trúc quyết liệt, sắp xếp lại các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi dựa trên 30 năm kinh nghiệm và lợi thế địa chính trị của Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại khu vực Tây Nguyên./.