Cao tốc mở rộng, đô thị thức giấc

(TBTCO) - Hạ tầng giao thông đang trở thành lực đẩy quan trọng cho sự chuyển mình của các đô thị vệ tinh. Khi cao tốc và các trục kết nối chiến lược được mở rộng, khu vực ngoại ô dần bước vào giai đoạn phát triển mới, thu hút dòng người an cư và mang đến cơ hội đầu tư dài hạn.

Hạ tầng là "đòn bẩy" để thị trường địa ốc mở rộng. Ảnh: Đức Thanh

Luồng gió mới từ hạ tầng

Nhìn từ khía cạnh không gian phát triển, có thể nói, năm 2025 là năm của hạ tầng và tái cấu trúc địa giới hành chính. Hàng nghìn ki-lô-mét đường cao tốc được gấp rút hoàn thiện, các tuyến vành đai ở hai đô thị lớn tăng tốc, cùng với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, đã và đang vẽ lại bản đồ phát triển đô thị - công nghiệp - du lịch trên phạm vi cả nước.

Riêng Hà Nội, thêm nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được khởi động, dần hoàn thiện "bức tranh" kết nối liên vùng toàn diện, mà nói như ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng giám đốc G-Homes, là đang làm thay đổi hoàn toàn khái niệm "xa - gần". Khoảng cách không còn tính bằng ki-lô-mét, mà tính bằng phút di chuyển. Điều này giúp các đại đô thị ở ngoại ô trở thành lựa chọn ưu tiên không kém gì nội đô.

Trong đó, đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô, với tổng mức đầu tư khoảng 56.500 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP), tiếp tục là dự án chiến lược. Dự án đang bước vào giai đoạn cao điểm giải phóng mặt bằng, thi công và khởi công dự án thành phần 3 - tuyến cao tốc PPP với mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Mặc dù chưa vận hành trong năm 2025, nhưng kỳ vọng về một trục vành đai liên kết Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh và các khu công nghiệp vệ tinh đã sớm được phản ánh vào giá đất, xu hướng dịch chuyển dòng vốn và quyết định đầu tư các khu đô thị quy mô lớn ở phía Đông và phía Bắc Thủ đô.

Hồi cuối tháng 11/2025, công tác giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục ở trung tâm Hà Nội được đẩy nhanh và Vành đai 2,5 đang được chính quyền Hà Nội thúc giục giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho giai đoạn thi công cao điểm trong năm 2026, mở ra kỳ vọng gỡ điểm nghẽn giao thông lớn suốt nhiều năm qua tại khu vực cận trung tâm.

Trong khi đó, đường Lê Quang Đạo kéo dài là những dự án giao thông ở Hà Nội đã hoàn thành trong năm 2025. Các công trình lớn, như cầu Tứ Liên, Thượng Cát, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, đường trục Ba Sao - Bái Đính… cũng đã được khởi công đồng loạt ở các dịp lễ lớn năm nay, như dịp 30/4 - 1/5, dịp 19/8 và 19/12 vừa qua.

Yếu tố khoảng cách không còn là sự lựa chọn hàng đầu Thống kê cho thấy, thế hệ Millennials-Z (18 - 38 tuổi) đang chiếm tới 47% dân số cả nước (khoảng 45 triệu người). Họ có xu hướng chú trọng hơn vào môi trường và hệ thống tiện ích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, không mấy "thiết tha" với khu vực lõi trung tâm đô thị. Yếu tố khoảng cách không còn là sự lựa chọn hàng đầu đối với nhóm khách hàng này khi thuê, mua nhà ở và trở thành lý do khiến ngày càng nhiều siêu dự án xuất hiện xa trung tâm. Với giá bán tốt hơn, sản phẩm đa dạng kèm không gian sinh hoạt và tiện ích đa dạng dành cho cư dân, các dự án này xa trung tâm chứng tỏ khả năng khai thác lượng lớn khách hàng chuyển đến đến sinh sống và làm việc trong thực tế.

Theo ông Phan Trường Thành - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Xây dựng Hà Nội), trong nhiều thập kỷ qua, chưa khi nào Hà Nội đồng loạt triển khai nhiều công trình trọng điểm lớn như năm 2025. Điều đó cho thấy quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khung, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn diện cho Hà Nội cũng như cả Vùng Thủ đô.

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) nhìn nhận, đầu tư công vào hạ tầng giao thông đặc biệt là các tuyến cao tốc và đường vành đai, đóng vai trò là “khung xương”, tạo ra các hành lang vật chất để mở rộng không gian kinh tế, kết nối các trung tâm sản xuất với thị trường tiêu thụ và các cửa khẩu quốc tế.

Theo dữ liệu của batdongsan.com.vn, số dự án chung cư khu vực ven các đường vành đai tăng từ khoảng 269 dự án trước năm 2015, lên gần 700 dự án ở thời điểm hiện tại, tức tăng gần 2,6 lần. Phân khúc chung cư tiếp tục đóng vai trò “đầu kéo” của thị trường Hà Nội, với tâm điểm dịch chuyển về khu vực vành đai 2 và 3, có xu hướng tiếp tục tịnh tiến ra Vành đai 4 - vùng Thủ đô và phía bên kia sông Hồng.

Mở rộng không gian sống gắn với hạ tầng

TP. Hà Nội đang thực hiện Chương trình Phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội (HAIDEP). Một trong những thành tựu quan trọng của chương trình là đã giúp Hà Nội dần đầu tư được mạng lưới đường sắt đô thị, mở rộng mạng lưới xe buýt, cải thiện hệ thống quy hoạch cấp, thoát nước.

Khi cao tốc và các trục kết nối chiến lược được mở rộng, khu vực ngoại ô dần bước vào giai đoạn phát triển mới, thu hút dòng người an cư và mang đến cơ hội đầu tư dài hạn. Ảnh: Đức Thanh

Ông Đào Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chia sẻ, mô hình đa trung tâm là động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế vùng, mở ra cơ hội cho các khu vực ngoại thành, thu hút đầu tư, tạo việc làm và hình thành các chuỗi cung ứng, sản xuất mới. Hà Nội đã xác định rõ mục tiêu xây dựng 5 đô thị vệ tinh và đây là những cực tăng trưởng mới, được kết nối với trung tâm bằng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ.

Theo bà Mai Thanh Thảo - Phó Giám đốc Bộ phận Ngân hàng và Dịch vụ doanh nghiệp, Savills Việt Nam, bất động sản ở khu vực ngoại thành hiện có mặt bằng giá thấp hơn so với nội đô và nằm trong xu hướng tăng trưởng giá. Điều này phản ánh ngày càng rõ giá trị thực của hạ tầng, thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng. Những dự án gắn với hệ thống giao thông đã và đang hình thành sẽ có lợi thế lớn về khả năng hấp thụ.

Ở một góc độ khác, ông David Jackson - Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam đánh giá, khi khả năng tiếp cận các khu vực ngày càng cải thiện, giá trị bất động sản càng tăng. Một mặt, điều đó thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm quỹ đất mới xa trung tâm và phát triển các sản phẩm vừa túi tiền. Mặt khác, khi chi phí sinh hoạt ở trung tâm càng đắt đỏ, người dân càng có xu hướng dịch chuyển nơi ở ra các khu vực vệ tinh.

Đặc biệt, nhà đầu tư quốc tế luôn ưu tiên rót vốn vào những dự án có quy hoạch đồng bộ, minh bạch pháp lý, quy mô đủ lớn để bảo đảm biên độ tăng trưởng, và điều này thường có được khi triển khai xa trung tâm. Do đó, thời gian vừa qua, nhiều nhà phát triển bất động sản như Vinhomes, Ecopark, Masterise Homes, Sunshine Group, MIK Group, Taseco Land... đã đón đầu cơ hội, tiên phong triển khai các dự án đại đô thị ở khu vực ngoại thành.

Những siêu đô thị mang tầm vóc thế giới này được nhìn nhận trở thành “điểm đến an toàn” đối với dòng vốn ngoại nhờ quy hoạch chuẩn quốc tế, hệ sinh thái thông minh, công nghệ quản trị hiện đại./.