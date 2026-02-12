Chứng khoán ngày 12/2: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, dòng tiền “nghỉ Tết sớm”

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (12/2) ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp, đưa VN-Index lên 1.814 điểm và vượt vùng giá cao nhất năm 2025. Dù vậy, đà tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu "họ Vin" trong bối cảnh thanh khoản “mất hút” và sự lan tỏa giữa các nhóm ngành còn hạn chế, làm gia tăng khả năng rung lắc trong phiên tới.

VN-Index tăng hơn 17 điểm

Sau khi vượt lên kênh giảm giá ngắn hạn dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu ngân hàng, bất động sản. Thị trường duy trì tăng điểm trong phiên hôm nay với thanh khoản giảm. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hướng đến vùng giá quanh 1.820 điểm, rung lắc nhẹ trong phiên và tăng điểm cuối phiên.

Kết thúc phiên VN-Index tăng 17,24 điểm (+0,96%) lên mức 1.814,09 điểm, vượt kháng cự tâm lý 1.800 điểm, vùng giá cao nhất 2025.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 12/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 12/2 có: VIC (+14,06), VHM (+5,48), BSR (+0,48), EIB (+0,39), MWG (+0,31)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BID (-1,38), MBB (-1,07), VCB (-0,87), GAS (-0,30), MCH (-0,27)...

Độ rộng thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 177 mã tăng giá, 68 mã giữ giá tham chiếu và có 135 mã giảm giá.

Độ mở thị trường nghiêng về sắc xanh khi có tới 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, cảng biển và bán lẻ là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, xây dựng, bảo hiểm và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +15,57 điểm, lên mức 2.016,47 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 12 mã giảm giá, 4 mã giữ giá và 14 mã tăng giá.

Chưa bước vào kỳ nghỉ lễ nhưng thanh khoản đã có dấu hiệu “đi vắng” khi khối lượng khớp lệnh sụt giảm đáng kể khi thấp hơn (-46,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 506 triệu cổ phiếu (-56,10%), tương đương giá trị đạt 16.526 tỷ đồng (-48,53%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,62 điểm lên mức 256,48 điểm, trong khi đó UPCoM-Index giảm -0,52 điểm về mức 125,94 điểm.

Nối dài chuỗi mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài tích cực “gom hàng” trước Tết khi giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 342 tỷ đồng. VIC 202 tỷ đồng, GMD 115 tỷ đồng và FUEVFVND 83 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, ACB -136 tỷ đồng, FPT -115 tỷ đồng, VCB -92 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 10 tỷ đồng

Động lực tăng thiếu sự đồng lòng giữa các nhóm ngành

Nối dài đà tăng trong phiên ngày hôm qua, VN-Index tiếp tục nỗ lực phục hồi tích cực, tuy nhiên nhược điểm là phần lớn số điểm gia tăng được đóng góp bởi những cái tên vốn hóa lớn và có khả năng tác động mạnh mẽ tới chỉ số. Sau giai đoạn nhường lại sân chơi cho các cổ phiếu khác, bộ đôi VIC và VHM thức tỉnh trở lại với vai trò đầu kéo khi cả hai sở hữu biên độ tăng quanh ngưỡng 5,5% và dành tặng tới ( 18,59 điểm) cho VN-Index.

Bên cạnh sức rướn từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, lực cầu cho thấy sự chọn lọc kỹ lưỡng khi hầu hết biên độ tăng điểm mạnh được ghi nhận ở các cổ phiếu midcap trong bối cảnh thanh khoản dường như muốn “nghỉ Tết sớm”. Một số cái tên nhận được sự chú ý của dòng tiền trong phiên hôm nay phải kể tới HHS (bất động sản), GMD (cảng biển), EIB (ngân hàng) trong khi ở chiều ngược lại, MBB ngay lập tức quay đầu (-2.24%) sau khi không còn được tiếp nhiên liệu từ đà mua ròng của khối ngoại và cùng với BID (-1.96%) trở thành hai cổ phiếu gây giảm điểm lớn nhất cho chỉ số chung.

VN-Index có phiên tăng thứ 2 liên tiếp. Ảnh: T.L

VN-Index có phiên tăng thứ 2 liên tiếp. Biên độ tăng sụt giảm so với phiên hôm qua và phần phần lớn bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn "họ Vin" (VHM, VIC, VRE). Thanh khoản là điều đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay khi sụt giảm mạnh so với các phiên trước. Khối lượng khớp lệnh phiên hôm nay thấp nhất từ đầu 2026 đến nay và sụt giảm mạnh (-46,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Việc thanh khoản mất hút và biên độ tăng bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy động lực tăng điểm bấp bênh và thiếu sự đồng lòng giữa các nhóm ngành.

Vì vậy, dù đóng cửa VN-Index vượt xa mốc tâm lý 1.800 điểm song không loại trừ khả năng nhịp tăng điểm khó đi được xa và khả năng có rung lắc là rất lớn. Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư vẫn duy trì quan điểm mở thêm vị thế mua mới, nhưng tránh việc mua đuổi và kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test lại mốc (1.770 - 1.775) điểm để có điểm mua an toàn./.