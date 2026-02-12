Nền kinh tế Anh tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2025

(TBTCO) - Năm 2025, nền kinh tế Anh ghi nhận thêm một năm tăng trưởng kinh tế khiêm tốn do người tiêu dùng vẫn thận trọng, tỷ lệ thất nghiệp tăng và chi phí vay vẫn ở mức cao.

Hoạt động kinh tế vào cuối năm 2025 của Vương quốc Anh được hỗ trợ bởi sản xuất công nghiệp, tăng 1,2% so với quý III. Ảnh tư liệu

Chính phủ đương nhiệm của nước này nhậm chức cách đây 18 tháng, với cam kết đưa Vương quốc Anh thoát khỏi thời kỳ trì trệ kéo dài, nhưng năm 2025 lại chứng kiến sự gia tăng trở lại của lạm phát và việc Mỹ áp đặt thuế quan cao hơn đối với hàng nhập khẩu từ nước này, đã cản trở tăng trưởng. Các nhà kinh tế không kỳ vọng thấy sự tăng tốc mạnh mẽ trong năm nay, mặc dù lạm phát dự kiến sẽ giảm.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Vương quốc Anh, thước đo giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trên toàn nền kinh tế, đã tăng 0,1% trong quý cuối năm. Con số này phù hợp với tốc độ tăng trưởng trong quý III.

Tính chung, nền kinh tế tăng trưởng 1,3% trong năm 2025, so với mức tăng 1,1% của năm trước đó. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2022, nhưng dự kiến tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại trong năm tới.

Hoạt động kinh tế vào cuối năm 2025 được hỗ trợ bởi sự phục hồi của sản xuất công nghiệp, tăng 1,2% so với quý trước. Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng giảm 2,1%, còn lĩnh vực dịch vụ thì trì trệ.

Vương quốc Anh đã mở đầu năm ngoái với những tín hiệu tích cực khi xuất khẩu tăng mạnh trong quý đầu tiên trước khi thuế quan của Mỹ có hiệu lực, mặc dù mức thuế cao hơn cuối cùng đã ảnh hưởng đến tăng trưởng. Tuy nhiên, chi tiêu tiêu dùng yếu là một trở ngại lớn hơn, khi các hộ gia đình chứng kiến lạm phát tăng mạnh, giá thực phẩm tăng cao và Ngân hàng Trung ương Anh duy trì lãi suất cao hơn so với phần lớn các nước còn lại ở châu Âu. Sự không chắc chắn về chính sách thuế trước khi chính phủ công bố ngân sách vào cuối tháng 11 cũng gây áp lực lên hoạt động kinh tế.

Ít nhà kinh tế nào kỳ vọng sẽ thấy sự tăng trưởng đáng kể trong năm nay. Theo một báo cáo của các đại diện khu vực của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), các doanh nghiệp tiếp tục gặp phải tình trạng kinh tế "ảm đạm" vào đầu năm.

"Những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và các nhà sản xuất dường như có cái nhìn bi quan hơn", báo cáo cho biết.

Tại cuộc họp gần nhất vào ngày 5/2, BoE đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 xuống 0,9% từ mức 1,2% dự báo hồi tháng 11 năm ngoái. Ngân hàng trung ương đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất chủ chốt, nhưng phát tín hiệu rằng có thể sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất nữa. Lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống mức mục tiêu 2% của BoE trong tháng 4/2026 từ mức 3,4% trong tháng 12/2025.

Bất chấp dự báo về tăng trưởng yếu hơn, lạm phát giảm và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, một số thành viên hội đồng hoạch định chính sách lãi suất của BoE tin rằng, chi phí vay sẽ tiếp tục hạn chế hoạt động kinh tế.

Theo Yael Selfin, kinh tế trưởng tại KPMG UK, với lạm phát giảm và năng lực sản xuất dư thừa trong nền kinh tế, ngân hàng trung ương có nhiều dư địa để cắt giảm lãi suất trong năm nay.

“Với tình hình hiện tại, nền kinh tế của chúng ta đang hoạt động khá tốt, không quá nóng, và lạm phát đang quay trở lại mức mục tiêu. Vì vậy, tôi thực sự không thấy nhiều lý do để BoE do dự lúc này”, Selfin nói.

KPMG dự báo ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay: vào tháng 4, tháng 7 và tháng 11.

Trái ngược với BoE, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội quốc gia (NIS) tuần trước đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng năm 2026 từ mức 1,2% lên 1,4%.

"Nền kinh tế Anh hiện đang gần trở lại trạng thái bình thường hơn bất kỳ thời điểm nào trong thập kỷ này", giám đốc NIESR, David Aikman, cho biết vào thời điểm đó.

Các cuộc khảo sát kinh doanh cũng chỉ ra sự phục hồi mạnh mẽ về hoạt động trong tháng Giêng, trong khi doanh số bán lẻ tăng lên trong thời gian trước mùa Giáng sinh. Tuy nhiên, thị trường việc làm đang cho thấy những dấu hiệu căng thẳng, với tỷ lệ thất nghiệp tăng dần trong suốt năm 2025. BoE hiện dự báo tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở mức 5,3%.

Vương quốc Anh cũng đang đối mặt với sự bất ổn chính trị ngày càng gia tăng, với áp lực đè nặng lên thủ tướng nước này trước thềm cuộc bầu cử quan trọng vào tháng Năm. Tuy nhiên, theo ông Selfin, tác động của điều này đến triển vọng kinh tế sẽ ở mức tối thiểu. “Mặc dù có những bất ổn mà chúng ta đang chứng kiến, chúng ta vẫn kỳ vọng một nền kinh tế tương đối ổn định”, Yael Selfin cho biết.