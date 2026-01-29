Fed giữ nguyên lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 7/2025

(TBTCO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bước vào giai đoạn giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu không mấy cấp bách trong việc tiếp tục cắt giảm lãi suất sau những lần giảm gây tranh cãi tại ba cuộc họp trước đó.

Quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang chuẩn ở mức từ 3,5% đến 3,75% đã được các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông qua ngày 28/1 (giờ địa phương) với tỷ lệ 10-2 phiếu thuận.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, dữ liệu gần đây cho thấy bức tranh khả quan hơn một chút so với cuộc họp trước đó của các quan chức, với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và những dấu hiệu ban đầu về sự ổn định của thị trường lao động.

Những bình luận này cho thấy các quan chức Fed cảm thấy thoải mái khi duy trì chính sách hiện tại trong một thời gian – cho đến khi xuất hiện những dấu hiệu mới về sự suy yếu của thị trường lao động hoặc lạm phát tăng mạnh hướng tới mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang.

“Chúng tôi không cố gắng đưa ra một tiêu chí để xác định thời điểm cắt giảm tiếp theo… Điều chúng tôi muốn nói là chúng tôi đang ở vị thế tốt”, ông Powell phát biểu tại cuộc họp báo.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn, bất chấp áp lực từ Tổng thống Donald Trump. Ảnh TL

Quyết định trên của Fed, vốn được các nhà đầu tư dự đoán từ trước, hầu như không gây ảnh hưởng gì đến thị trường. Các chỉ số chứng khoán chính hầu như không thay đổi, và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng nhẹ lên 4,25% từ mức 4,224% hôm thứ Ba.

Nếu thị trường lao động không tiếp tục suy yếu, đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo có thể sẽ không diễn ra cho đến sau khi nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông Powell kết thúc vào tháng 5. “Họ có thể sẽ tạm hoãn việc cắt giảm lãi suất trong một thời gian trừ khi có một bất ngờ lớn”, William English, cựu chuyên gia kinh tế cấp cao của Fed, cho biết.

Fed đã phải cân bằng giữa các rủi ro trái chiều trong nhiều tháng. Lạm phát chậm lại trong năm 2023 và 2024 nhưng sau đó chững lại ở mức trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong năm qua, cho thấy cần phải kiên nhẫn. Trong khi đó, những lo ngại về thị trường lao động hạ nhiệt đã dẫn đến ba lần cắt giảm lãi suất vào năm ngoái.

“Chúng ta vẫn còn một số căng thẳng giữa việc làm và lạm phát, nhưng mức độ căng thẳng đã giảm bớt so với trước đây”, ông Powell cho biết.

Tốc độ tăng trưởng việc làm đã giảm mạnh trong năm qua, nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã ổn định. Ông Powell cho biết: “Đây là một tình huống rất khó khăn và khá bất thường”.

Một số quan chức, trong đó có ông Powell, đã cho biết họ ngày càng cảm thấy thoải mái hơn khi bỏ qua những đợt tăng giá do thuế quan gây ra. Họ kỳ vọng đó chỉ là những tác động nhất thời, đặc biệt là vì chi phí nhà ở và lao động tiếp tục giảm.

Những người khác lại lo ngại hơn vì lạm phát đã vượt quá mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang trong 5 năm qua. Và ông Powell cho biết các quan chức ngần ngại tuyên bố chiến thắng trước lạm phát nếu hóa ra các công ty "rất kiên quyết", chuyển toàn bộ chi phí từ thuế nhập khẩu cao hơn sang người tiêu dùng, ngay cả khi họ thực hiện điều đó chậm trễ.

Hai thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (cả hai đều do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm) đã phản đối quyết định này và ủng hộ việc giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Ủy ban hoạch định lãi suất gồm 12 người của Fed bao gồm bảy thống đốc do tổng thống bổ nhiệm và năm chủ tịch ngân hàng khu vực không phải là người được bổ nhiệm chính trị.

Quyết định này được đưa ra sau một thời gian chịu áp lực chính trị từ Nhà Trắng. Bộ Tư pháp Mỹ tháng này đã mở cuộc điều tra hình sự về những tuyên bố mà ông Powell đưa ra trước Quốc hội năm ngoái, người đã tiết lộ cuộc điều tra trong một tuyên bố video, cho rằng đó chỉ là cái cớ để thúc đẩy mong muốn giảm lãi suất của Tổng thống Trump.

Các cố vấn của Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sắp công bố người kế nhiệm ông Powell. Thống đốc Christopher Waller, một trong bốn ứng cử viên cuối cùng, đã phản đối quyết định ngày 28/1. Các nhà phân tích cho rằng, việc bỏ phiếu phản đối có thể là điều kiện tiên quyết để duy trì khả năng đắc cử của ông, dù cơ hội thắng cử rất thấp.

Thống đốc Stephen Miran cũng phản đối. Kể từ khi Tổng thống Trump bổ nhiệm ông vào vị trí còn trống trong hội đồng quản trị của Fed mùa hè năm ngoái, ông đã phản đối tại cả bốn cuộc họp chính sách mà ông tham dự, đều ủng hộ việc giảm lãi suất.

Ông English cho rằng, tình hình chính trị hiện nay có nguy cơ làm thay đổi cách thức hoạt động của ủy ban. “Thông thường, Cục Dự trữ Liên bang là một thể chế hoạt động theo kiểu đồng thuận”, ông nói. Nhưng với những rủi ro chính trị gia tăng và nhiệm kỳ của ông Powell sắp kết thúc, ông lo ngại “mọi người đang cố chấp hơn so với trước đây”.

Cuộc họp tháng 12 là một trong những cuộc họp chia rẽ nhất trong nhiều năm của Fed, với ba quan chức bất đồng quan điểm nhưng không phải tất cả đều cùng một hướng - hai người phản đối bất kỳ sự cắt giảm nào, một người ủng hộ việc giảm mạnh hơn. Một số người cho rằng đây là một quyết định khó khăn và một vài chủ tịch không có quyền bỏ phiếu cũng cho biết họ sẽ phản đối.

Ngược lại, quyết định ngày 28/1 nhận được sự ủng hộ rất rộng rãi, ông Powell đã từ chối thảo luận về các vấn đề chính trị nhạy cảm, bao gồm cả quyết định lên tiếng hồi đầu tháng này về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, ông đã bảo vệ việc tham dự phiên điều trần của Tòa án Tối cao tuần trước cho Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook, người đã thành công trong việc phản đối nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm loại bỏ bà khỏi hội đồng quản trị vì những cáo buộc gian lận thế chấp chưa được chứng minh. Việc ông Powell tham dự đã vấp phải sự chỉ trích từ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

“Vụ án đó có lẽ là vụ án pháp lý quan trọng nhất trong lịch sử 113 năm của Cục Dự trữ Liên bang”, ông Powell nói. “Và khi suy nghĩ về điều đó, tôi thấy khó mà giải thích được lý do tại sao tôi không tham dự”.