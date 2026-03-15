Đà Nẵng: Hơn 2,18 triệu cử tri đi bầu cử, thực hiện quyền công dân

(TBTCO) - Hôm nay (15/3), cùng với cử tri cả nước, hơn 2,18 triệu cử tri TP. Đà Nẵng nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong cuộc bầu cử lần này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu 14 đại biểu; 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng, bầu 76 đại biểu.

Toàn thành phố có 628 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 1.907 đại biểu được bầu và 1.784 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.784 tổ bầu cử được thành lập.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Sáng sớm ngày 15/3, không khí tại các điểm bỏ phiếu từ trung tâm thành phố đến các xã vùng xa, biên giới, hải đảo đã náo nức. Phiên khai mạc diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Ngay sau khai mạc, tiến trình bầu cử bắt đầu trật tự và khoa học. Các cử tri lần lượt tiến vào khu vực niêm yết danh sách, nghiên cứu tiểu sử của từng ứng cử viên trước khi tự tay cầm bút viết vào lá phiếu.

Tại các điểm bỏ phiếu, không khí diễn ra hết sức trang trọng, dân chủ, thực sự là ngày hội của toàn dân. Sự kiện không chỉ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, mà còn tạo sự phấn khởi và niềm tin mới cho sự phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ tới./.