(TBTCO) - Ngày 20/3, Ủy ban bầu cử TP. Hà Nội công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Nghị quyết số 79/NQ-UBBC ngày 20/3/2026 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nêu rõ, tại Điều 1 của Nghị quyết số 79/NQ-UBBC là công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, số đại biểu được bầu của HĐND TP. Hà Nội là 125 đại biểu; tổng số người trúng cử theo danh sách kèm theo là 125 người.

Người dân Thủ đô nô nức đi bầu cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TL

Điều 2, Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3 của Nghị quyết yêu cầu Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.