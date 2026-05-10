Đầu tư

Quảng Ninh tăng tốc kết nối cung - cầu lao động, gỡ “nút thắt” nhân lực cho doanh nghiệp

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
17:17 | 10/05/2026
(TBTCO) - Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại Quảng Ninh đang tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.
aa
Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026 Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Nhu cầu lao động vẫn còn rất lớn

Theo ông Trương Mạnh Hùng - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hiện nay rất lớn. Tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn FDI, với mục tiêu khoảng 2,5 - 3 tỷ USD trong năm 2026 và duy trì mức bình quân khoảng 3 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn tới. Sự gia tăng đầu tư kéo theo áp lực lớn về nguồn nhân lực. “Riêng năm 2026, các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp cần trên 24.000 lao động, từ lao động phổ thông đến lao động kỹ thuật, quản lý” - ông Hùng cho biết.

Thực tế thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyển dụng, kết nối việc làm và bước đầu đáp ứng được một phần nhu cầu của doanh nghiệp. Qua 3 đợt tuyển dụng gần đây, hơn 5.000 vị trí việc làm đã được tuyển dụng thành công. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, con số này vẫn còn khiêm tốn, đòi hỏi Quảng Ninh phải tiếp tục mở rộng hình thức kết nối, đổi mới cách tiếp cận người lao động và xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiện đại hơn.

Nhiều ngày hội việc làm sẽ được tỉnh Quảng Ninh tổ chức trong năm 2026
Nhiều ngày hội việc làm sẽ được tỉnh Quảng Ninh tổ chức trong năm 2026
Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn năm 2026, với mục tiêu tạo thêm 30.500 việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 2,05%, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%. Theo kế hoạch, các ngày hội việc làm được phân bổ trong cả 4 quý, trong đó có 4 ngày hội ở quý I, 15 ngày hội ở quý II, 12 ngày hội ở quý III và 8 ngày hội ở quý IV.

Một trong những giải pháp trọng tâm của Quảng Ninh trong năm 2026 là tổ chức 39 ngày hội việc làm kết nối cung - cầu lao động tại các xã, phường, đặc khu được giao chỉ tiêu tạo từ 300 việc làm tăng thêm trở lên. Với các địa bàn có quy mô, số lượng lao động ít, tỉnh sẽ tổ chức theo hình thức liên xã, theo cụm hoặc khu vực để bảo đảm hiệu quả.

Cách làm này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người lao động ngay tại địa bàn dân cư, thay vì chỉ tuyển dụng qua các kênh truyền thống. Người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người có nhu cầu chuyển đổi việc làm hoặc thiếu việc làm sẽ có thêm cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp, được tư vấn về vị trí tuyển dụng, điều kiện làm việc, mức lương, phúc lợi và lộ trình phát triển nghề nghiệp.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, việc tổ chức ngày hội việc làm ngay tại cơ sở là cách làm hiệu quả để đưa thông tin tuyển dụng đến gần người lao động hơn. Khi người lao động được gặp trực tiếp doanh nghiệp, được tư vấn cụ thể về yêu cầu kỹ năng, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ, họ sẽ chủ động hơn trong lựa chọn nghề nghiệp, thay vì tìm việc một cách bị động.

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động đầy đủ

Không chỉ dừng lại ở các sự kiện tuyển dụng, Quảng Ninh xác định cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động đầy đủ, kịp thời và minh bạch. Dự kiến tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng trang web về thông tin thị trường lao động, việc làm của tỉnh, có sự tham gia, kết nối của doanh nghiệp, người lao động và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Định kỳ hằng tháng, thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và danh sách người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cung cấp đến các xã, phường, đặc khu để niêm yết, tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Đồng thời, thông tin này sẽ được tuyên truyền đến 100% thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh tăng tốc kết nối cung - cầu lao động, gỡ “nút thắt” nhân lực cho doanh nghiệp
Sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh nghiên cứu thông tin tuyển dụng, vị trí việc làm tại Ngày hội việc làm

Song song với kết nối tuyển dụng, Quảng Ninh cũng chú trọng đến các chính sách thu hút và giữ chân lao động. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách đãi ngộ về nhà ở, môi trường làm việc, bao gồm nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhân tài, nhà khoa học gắn với các thiết chế văn hóa, giáo dục.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, để thu hút và giữ chân lao động, bên cạnh chính sách của Nhà nước, bản thân doanh nghiệp cũng cần nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ. Khi cả hai phía cùng điều chỉnh, thị trường lao động mới có thể vận hành ổn định, bền vững hơn.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của thị trường. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp đổi mới chương trình đào tạo theo hướng sát với nhu cầu tuyển dụng; thường xuyên cập nhật, chia sẻ dữ liệu về học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh, sinh viên năm cuối. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học cũng phải phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và doanh nghiệp tổ chức tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm, tham quan, trải nghiệm tại doanh nghiệp, đồng thời tăng cường các khóa đào tạo mới, đào tạo lại theo đặt hàng của doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, tỉnh đề nghị cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi. Khi tham gia ngày hội việc làm, doanh nghiệp cần chuẩn bị nhân lực có chuyên môn để trực tiếp tư vấn, phỏng vấn ứng viên và thực hiện các bước trong quy trình tuyển dụng.

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực giữa các địa phương ngày càng gay gắt, việc Quảng Ninh chủ động xây dựng hệ sinh thái kết nối cung - cầu lao động không chỉ giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm bền vững cho người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển thị trường lao động hiện đại, minh bạch, hiệu quả trong thời gian tới./.

Tiến Dũng
Từ khóa:
nhu cầu tuyển dụng Kết nối cungcầu Bối cảnh tỉnh thu hút đầu tư mở rộng sản xuất khu kinh tế tăng trưởng cao

Bài liên quan

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Giữa bất định toàn cầu, triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn sáng

Giữa bất định toàn cầu, triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn sáng

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

Dành cho bạn

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Ngày 10/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, giao dịch chậm

Ngày 10/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, giao dịch chậm

Ngày 10/5: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng ấn tượng

Ngày 10/5: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng ấn tượng

Hà Nội: Thu giữ gần 500 sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu quốc tế

Hà Nội: Thu giữ gần 500 sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu quốc tế

9 năm liên tiếp Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững: Prudential Việt Nam kiên định với giá trị dài hạn

9 năm liên tiếp Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững: Prudential Việt Nam kiên định với giá trị dài hạn

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

Đọc thêm

Đổi mới ở tuổi 40: Định hình quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam - Indonesia

Đổi mới ở tuổi 40: Định hình quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam - Indonesia

(TBTCO) - Việt Nam và Indonesia đang củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio chia sẻ về triển vọng hợp tác và góc nhìn về hành trình phát triển của Việt Nam trong những thập niên qua.
Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Singapore - Việt Nam

Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Singapore - Việt Nam

(TBTCO) - Việt Nam và Singapore đang đẩy mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh có bài viết riêng cho Báo Tài chính - Đầu tư về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong năm 2026, với trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế.
Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch lên tầm cao mới

Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch lên tầm cao mới

(TBTCO) - Tại Diễn đàn Hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả hơn, hướng tới khai thác tối đa tiềm năng về thương mại, logistics.
Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 328.113 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 53.899 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 4,3%; nhập khẩu tăng 8,1%… là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026.
Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của Gia Lai, là đầu mối giao thương với Campuchia và Lào. Tỉnh đang gấp rút triển khai các quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trong thời gian tới.
Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 8/5, tại Hà Nội, Cơ quan thương mại thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Đường sắt và Giao thông đô thị Việt Nam - Pháp 2026, với sự tham dự của phái đoàn 15 doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực đường sắt, nhằm trao đổi về định hướng phát triển hạ tầng đường sắt của Việt Nam, cũng như cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.
Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước khu vực XII, tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 29/4/2026, Quảng Trị đã giải ngân vốn đầu tư công gần 409,278 tỷ đồng, đạt 7,78% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.
Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Ninh tăng tốc kết nối cung - cầu lao động, gỡ “nút thắt” nhân lực cho doanh nghiệp

Quảng Ninh tăng tốc kết nối cung - cầu lao động, gỡ “nút thắt” nhân lực cho doanh nghiệp

Infographics: Công tác quản lý vay, trả nợ của Chính phủ 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Công tác quản lý vay, trả nợ của Chính phủ 4 tháng đầu năm 2026

Gia Lai đôn đốc loạt dự án ngoài ngân sách khởi công trong năm 2026

Gia Lai đôn đốc loạt dự án ngoài ngân sách khởi công trong năm 2026

Xuất khẩu tăng mạnh, sản xuất phục hồi duy trì đà tăng trưởng

Xuất khẩu tăng mạnh, sản xuất phục hồi duy trì đà tăng trưởng

Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Infographics: 4 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 32,8%

Infographics: 4 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 32,8%

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Đề xuất lập Đội an toàn thực phẩm cấp xã: Siết quản lý từ cơ sở, hướng tới một đầu mối thống nhất

Đề xuất lập Đội an toàn thực phẩm cấp xã: Siết quản lý từ cơ sở, hướng tới một đầu mối thống nhất

Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?