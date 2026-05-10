Quảng Ninh tăng tốc kết nối cung - cầu lao động, gỡ “nút thắt” nhân lực cho doanh nghiệp

Nhu cầu lao động vẫn còn rất lớn

Theo ông Trương Mạnh Hùng - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hiện nay rất lớn. Tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn FDI, với mục tiêu khoảng 2,5 - 3 tỷ USD trong năm 2026 và duy trì mức bình quân khoảng 3 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn tới. Sự gia tăng đầu tư kéo theo áp lực lớn về nguồn nhân lực. “Riêng năm 2026, các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp cần trên 24.000 lao động, từ lao động phổ thông đến lao động kỹ thuật, quản lý” - ông Hùng cho biết.

Thực tế thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyển dụng, kết nối việc làm và bước đầu đáp ứng được một phần nhu cầu của doanh nghiệp. Qua 3 đợt tuyển dụng gần đây, hơn 5.000 vị trí việc làm đã được tuyển dụng thành công. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, con số này vẫn còn khiêm tốn, đòi hỏi Quảng Ninh phải tiếp tục mở rộng hình thức kết nối, đổi mới cách tiếp cận người lao động và xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiện đại hơn.

Nhiều ngày hội việc làm sẽ được tỉnh Quảng Ninh tổ chức trong năm 2026

Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn năm 2026, với mục tiêu tạo thêm 30.500 việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 2,05%, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%. Theo kế hoạch, các ngày hội việc làm được phân bổ trong cả 4 quý, trong đó có 4 ngày hội ở quý I, 15 ngày hội ở quý II, 12 ngày hội ở quý III và 8 ngày hội ở quý IV.

Một trong những giải pháp trọng tâm của Quảng Ninh trong năm 2026 là tổ chức 39 ngày hội việc làm kết nối cung - cầu lao động tại các xã, phường, đặc khu được giao chỉ tiêu tạo từ 300 việc làm tăng thêm trở lên. Với các địa bàn có quy mô, số lượng lao động ít, tỉnh sẽ tổ chức theo hình thức liên xã, theo cụm hoặc khu vực để bảo đảm hiệu quả.

Cách làm này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người lao động ngay tại địa bàn dân cư, thay vì chỉ tuyển dụng qua các kênh truyền thống. Người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người có nhu cầu chuyển đổi việc làm hoặc thiếu việc làm sẽ có thêm cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp, được tư vấn về vị trí tuyển dụng, điều kiện làm việc, mức lương, phúc lợi và lộ trình phát triển nghề nghiệp.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, việc tổ chức ngày hội việc làm ngay tại cơ sở là cách làm hiệu quả để đưa thông tin tuyển dụng đến gần người lao động hơn. Khi người lao động được gặp trực tiếp doanh nghiệp, được tư vấn cụ thể về yêu cầu kỹ năng, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ, họ sẽ chủ động hơn trong lựa chọn nghề nghiệp, thay vì tìm việc một cách bị động.

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động đầy đủ

Không chỉ dừng lại ở các sự kiện tuyển dụng, Quảng Ninh xác định cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động đầy đủ, kịp thời và minh bạch. Dự kiến tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng trang web về thông tin thị trường lao động, việc làm của tỉnh, có sự tham gia, kết nối của doanh nghiệp, người lao động và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Định kỳ hằng tháng, thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và danh sách người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cung cấp đến các xã, phường, đặc khu để niêm yết, tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Đồng thời, thông tin này sẽ được tuyên truyền đến 100% thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh nghiên cứu thông tin tuyển dụng, vị trí việc làm tại Ngày hội việc làm

Song song với kết nối tuyển dụng, Quảng Ninh cũng chú trọng đến các chính sách thu hút và giữ chân lao động. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách đãi ngộ về nhà ở, môi trường làm việc, bao gồm nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhân tài, nhà khoa học gắn với các thiết chế văn hóa, giáo dục.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, để thu hút và giữ chân lao động, bên cạnh chính sách của Nhà nước, bản thân doanh nghiệp cũng cần nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ. Khi cả hai phía cùng điều chỉnh, thị trường lao động mới có thể vận hành ổn định, bền vững hơn.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của thị trường. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp đổi mới chương trình đào tạo theo hướng sát với nhu cầu tuyển dụng; thường xuyên cập nhật, chia sẻ dữ liệu về học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh, sinh viên năm cuối. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học cũng phải phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và doanh nghiệp tổ chức tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm, tham quan, trải nghiệm tại doanh nghiệp, đồng thời tăng cường các khóa đào tạo mới, đào tạo lại theo đặt hàng của doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, tỉnh đề nghị cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi. Khi tham gia ngày hội việc làm, doanh nghiệp cần chuẩn bị nhân lực có chuyên môn để trực tiếp tư vấn, phỏng vấn ứng viên và thực hiện các bước trong quy trình tuyển dụng.

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực giữa các địa phương ngày càng gay gắt, việc Quảng Ninh chủ động xây dựng hệ sinh thái kết nối cung - cầu lao động không chỉ giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm bền vững cho người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển thị trường lao động hiện đại, minh bạch, hiệu quả trong thời gian tới./.