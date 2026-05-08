Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Hà My

16:50 | 08/05/2026
(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Biên bản ghi nhớ đặt nền móng cho việc chuẩn bị xây dựng nhà máy thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (Power-to-Liquid - PtL) tại cơ sở của Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), với sự hỗ trợ của GIZ, hướng tới mục tiêu sẵn sàng công tác đấu thầu EPC vào năm 2028.

Đại diện GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam. Ảnh: GIZ

Thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ, hai bên cam kết đưa dự án tại cơ sở của BSR vào giai đoạn quy hoạch chuyên sâu, tạo tiền đề cho việc triển khai nghiên cứu Thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và tiến hành đấu thầu thiết kế, mua sắm và xây dựng (EPC) vào năm 2028.

Dự án tập trung vào sản xuất các loại nhiên liệu bền vững phục vụ những lĩnh vực khó giảm phát thải như hàng không và vận tải biển, đồng thời đánh giá các lộ trình sản xuất e-methanol và nhiên liệu hàng không bền vững (e-SAF). Nhà máy sẽ vận hành bằng nguồn điện tái tạo, kết hợp với nguồn carbon bền vững từ phụ phẩm sinh học hoặc thu giữ trực tiếp từ không khí (DAC).

Bà Christiana Hageneder - Giám đốc Chương trình Hỗ trợ năng lượng GIZ tại Việt Nam chia sẻ: “Thông qua việc hợp tác với BSR trong dự án nhà máy thí điểm này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy năng lực sản xuất nhiên liệu bền vững của Việt Nam, đồng thời xây dựng một mô hình tham chiếu cho lĩnh vực Power-to-X (PtX) tại Việt Nam”.

Quan hệ hợp tác này tiếp nối các hoạt động hỗ trợ lâu dài của GIZ trong lĩnh vực hydrogen xanh và PtX tại Việt Nam, bao gồm tư vấn chính sách, nâng cao năng lực và sáng kiến xây dựng Trung tâm Hydrogen xanh (Green Hydrogen Hub Việt Nam) tại Trường Đại học Việt Đức.

Hoạt động hỗ trợ phát triển nhà máy thí điểm được thực hiện bởi Trung tâm PtX Quốc tế (International PtX Hub) trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ tại Việt Nam. PtX Hub là dự án thuộc Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI), được Bộ Môi trường, Hành động khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và an toàn hạt nhân CHLB Đức (BMUKN) ủy quyền và do GIZ trực tiếp thực hiện.

Các bước tiếp theo bao gồm công tác lập kế hoạch chung, khởi động dự án vào tháng 5/2026, tiếp nối bằng các nghiên cứu khả thi chi tiết và thiết kế kỹ thuật nhà máy. Dựa trên kết quả nghiên cứu và các phê duyệt liên quan, nhà máy thí điểm dự kiến sẽ tiến hành đấu thầu EPC trước tháng 6/2028./.

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 394/NQ-CP, Lạng Sơn không chỉ dừng ở phát động phong trào mà hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong hành vi xã hội, với các chỉ tiêu cao về phân loại rác, thu gom, xử lý và giảm chôn lấp. Trọng tâm là đưa bảo vệ môi trường trở thành thói quen thường nhật của cộng đồng.
Nửa đầu năm 2026, Lạng Sơn triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, từ siết quản lý đất ngập nước, kiểm soát chặt dữ liệu quan trắc đến hoàn thiện hành lang pháp lý và phát động phong trào toàn dân. Cách tiếp cận đồng bộ đang từng bước nâng cao hiệu lực quản lý, hướng tới phát triển bền vững.
(TBTCO) - Việt Nam có khoảng 11,8 triệu ha đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu ha ở mức nghiêm trọng. Đáng lo ngại, gần 40% đất nông nghiệp (khoảng 5 triệu ha) và thêm 5 triệu ha đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có 74,23% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, trong đó 54,92% sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và 19,31% sử dụng nước từ cấp nước hộ gia đình.
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước và chống úng ngập khu vực nội thành năm 2026.
Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thị trường các-bon trong nước vận hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lộ trình phát triển.
