Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Biên bản ghi nhớ đặt nền móng cho việc chuẩn bị xây dựng nhà máy thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (Power-to-Liquid - PtL) tại cơ sở của Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), với sự hỗ trợ của GIZ, hướng tới mục tiêu sẵn sàng công tác đấu thầu EPC vào năm 2028.

Đại diện GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam. Ảnh: GIZ

Thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ, hai bên cam kết đưa dự án tại cơ sở của BSR vào giai đoạn quy hoạch chuyên sâu, tạo tiền đề cho việc triển khai nghiên cứu Thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và tiến hành đấu thầu thiết kế, mua sắm và xây dựng (EPC) vào năm 2028.

Dự án tập trung vào sản xuất các loại nhiên liệu bền vững phục vụ những lĩnh vực khó giảm phát thải như hàng không và vận tải biển, đồng thời đánh giá các lộ trình sản xuất e-methanol và nhiên liệu hàng không bền vững (e-SAF). Nhà máy sẽ vận hành bằng nguồn điện tái tạo, kết hợp với nguồn carbon bền vững từ phụ phẩm sinh học hoặc thu giữ trực tiếp từ không khí (DAC).

Bà Christiana Hageneder - Giám đốc Chương trình Hỗ trợ năng lượng GIZ tại Việt Nam chia sẻ: “Thông qua việc hợp tác với BSR trong dự án nhà máy thí điểm này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy năng lực sản xuất nhiên liệu bền vững của Việt Nam, đồng thời xây dựng một mô hình tham chiếu cho lĩnh vực Power-to-X (PtX) tại Việt Nam”.

Quan hệ hợp tác này tiếp nối các hoạt động hỗ trợ lâu dài của GIZ trong lĩnh vực hydrogen xanh và PtX tại Việt Nam, bao gồm tư vấn chính sách, nâng cao năng lực và sáng kiến xây dựng Trung tâm Hydrogen xanh (Green Hydrogen Hub Việt Nam) tại Trường Đại học Việt Đức.

Hoạt động hỗ trợ phát triển nhà máy thí điểm được thực hiện bởi Trung tâm PtX Quốc tế (International PtX Hub) trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ tại Việt Nam. PtX Hub là dự án thuộc Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI), được Bộ Môi trường, Hành động khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và an toàn hạt nhân CHLB Đức (BMUKN) ủy quyền và do GIZ trực tiếp thực hiện.

Các bước tiếp theo bao gồm công tác lập kế hoạch chung, khởi động dự án vào tháng 5/2026, tiếp nối bằng các nghiên cứu khả thi chi tiết và thiết kế kỹ thuật nhà máy. Dựa trên kết quả nghiên cứu và các phê duyệt liên quan, nhà máy thí điểm dự kiến sẽ tiến hành đấu thầu EPC trước tháng 6/2028./.