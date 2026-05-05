Hà Nội phê duyệt kế hoạch thoát nước, chống ngập nội thành năm 2026

Diệu Hoa

14:38 | 05/05/2026
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước và chống úng ngập khu vực nội thành năm 2026.
Kế hoạch này nhằm khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống thoát nước hiện có, giúp nước được tiêu thoát nhanh về các nguồn tiếp nhận và trạm bơm đầu mối. Mục tiêu là bảo đảm khả năng thoát nước đối với trận mưa cường độ khoảng 310mm trong 2 ngày tại các khu vực đã được cải tạo, đồng thời giảm mức độ và thời gian ngập úng cục bộ.

Thành phố cũng đặt mục tiêu xử lý triệt để các điểm ngập đã phát sinh trong năm 2025, bảo đảm yêu cầu tiêu thoát nước cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Công tác quản lý, duy tu hệ thống thoát nước sẽ được thực hiện đồng bộ giữa các đơn vị và chính quyền địa phương, kết hợp với việc huy động lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời khi có mưa lớn.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ điều phối hài hòa giữa hệ thống thoát nước đô thị và nông nghiệp, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh, thông qua việc vận hành các công trình như trạm bơm, kênh mương và các hệ thống thủy lợi liên quan.

UBND TP. Hà Nội cho biết, dự báo trong mùa mưa năm 2026, với lượng mưa dưới 50mm/h, cơ bản không xảy ra úng ngập; từ 50-70mm/h có khoảng 11 điểm ngập; từ 70-100mm/h có thể xuất hiện 71 điểm ngập cục bộ và khi mưa lớn trên 100mm/h, toàn thành phố có thể ghi nhận tới 220 điểm úng ngập tại 54 phường, xã.

Ảnh: TL

Để chủ động ứng phó, thành phố triển khai nhiều giải pháp như tăng cường dự báo, xây dựng kịch bản vận hành hệ thống theo từng mức mưa, tổ chức nạo vét cống rãnh, sông hồ theo lưu vực và ưu tiên các tuyến chính như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Cầu Bây.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ duy trì mực nước hợp lý tại các sông, hồ điều hòa để tăng khả năng chứa nước trước khi mưa lớn xảy ra; đồng thời triển khai các công trình cấp bách nhằm giảm thiểu ngập úng.

Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cũng sẽ được đẩy mạnh bằng nguồn vốn công. Chính quyền địa phương phối hợp với các chủ đầu tư khu đô thị trong việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và đảm bảo dòng chảy trong quá trình thi công.

Thành phố cũng chú trọng ứng dụng công nghệ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên nền tảng GIS.

Trong vận hành thực tế, các trạm bơm lớn như Yên Sở, Yên Nghĩa cùng các công trình điều tiết liên quan sẽ được vận hành linh hoạt, bảo đảm hoạt động liên tục trong mùa mưa. Công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị cũng được thực hiện thường xuyên để sẵn sàng vận hành 24/24h.

Đối với các khu vực có nguy cơ ngập cao như đường Võ Chí Công, thành phố sẽ bố trí thêm máy bơm di động, kiểm tra mặt đường và xử lý kịp thời các điểm lún võng.

Khi xảy ra mưa lớn diện rộng hoặc bão, các lực lượng sẽ trực 24/24h, thậm chí 100% quân số trong tình huống khẩn cấp. Đồng thời phối hợp với ngành điện lực để đảm bảo nguồn điện cho các trạm bơm, vận hành tối đa công suất nhằm giảm thiểu ngập úng.

Ngoài ra, các tổ bơm cơ động và thiết bị thông tắc sẽ luôn sẵn sàng triển khai tại các khu vực trũng thấp, giúp rút ngắn thời gian ngập và hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thị trường các-bon trong nước vận hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lộ trình phát triển.
(TBTCO) - Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của ngành năng lượng tái tạo khu vực khi đăng cai Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương (APAC Wind Energy Summit) 2026, diễn ra từ ngày 9-11/6.
(TBTCO) - Ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước tăng cường kiểm soát môi trường, chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong cao điểm mùa khô.
(TBTCO) - Trước áp lực ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội đang lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng nhưng có tính hệ thống: thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026. Chính sách này không chỉ nhằm hạn chế xe máy xăng, mà còn mở ra một thử nghiệm lớn về quản trị đô thị, hướng tới tái cấu trúc giao thông bền vững.
(TBTCO) - UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 394/NQ-CP giai đoạn 2026 - 2030, đặt trọng tâm bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, với yêu cầu chuyển mạnh từ phong trào sang thực chất trên toàn địa bàn.
(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được đặt trong bài toán lớn hơn: vừa tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm kiểm soát môi trường hiệu quả. Cách tiếp cận mới, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cùng với số hóa và công cụ kinh tế sẽ tạo bước chuyển thực chất trong quản lý môi trường.
(TBTCO) - Việt Nam cần nguồn lực rất lớn cho các mục tiêu môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng khả năng huy động vẫn còn hạn chế. Các công cụ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh hay ưu đãi môi trường đã được thiết lập, song chưa đủ “độ thấm” để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi.
(TBTCO) - Với loạt kết quả rõ nét giai đoạn 2021 - 2025, từ nâng tỷ lệ thu gom rác, kiểm soát ô nhiễm đến thay đổi nhận thức cộng đồng, Lạng Sơn đang bước vào giai đoạn mới với quyết tâm cao hơn. Kế hoạch năm 2026 là bước tiếp nối, lan tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
