Kế hoạch này nhằm khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống thoát nước hiện có, giúp nước được tiêu thoát nhanh về các nguồn tiếp nhận và trạm bơm đầu mối. Mục tiêu là bảo đảm khả năng thoát nước đối với trận mưa cường độ khoảng 310mm trong 2 ngày tại các khu vực đã được cải tạo, đồng thời giảm mức độ và thời gian ngập úng cục bộ.

Thành phố cũng đặt mục tiêu xử lý triệt để các điểm ngập đã phát sinh trong năm 2025, bảo đảm yêu cầu tiêu thoát nước cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Công tác quản lý, duy tu hệ thống thoát nước sẽ được thực hiện đồng bộ giữa các đơn vị và chính quyền địa phương, kết hợp với việc huy động lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời khi có mưa lớn.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ điều phối hài hòa giữa hệ thống thoát nước đô thị và nông nghiệp, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh, thông qua việc vận hành các công trình như trạm bơm, kênh mương và các hệ thống thủy lợi liên quan.

UBND TP. Hà Nội cho biết, dự báo trong mùa mưa năm 2026, với lượng mưa dưới 50mm/h, cơ bản không xảy ra úng ngập; từ 50-70mm/h có khoảng 11 điểm ngập; từ 70-100mm/h có thể xuất hiện 71 điểm ngập cục bộ và khi mưa lớn trên 100mm/h, toàn thành phố có thể ghi nhận tới 220 điểm úng ngập tại 54 phường, xã.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch thoát nước, chống ngập nội thành năm 2026. Ảnh: TL

Để chủ động ứng phó, thành phố triển khai nhiều giải pháp như tăng cường dự báo, xây dựng kịch bản vận hành hệ thống theo từng mức mưa, tổ chức nạo vét cống rãnh, sông hồ theo lưu vực và ưu tiên các tuyến chính như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Cầu Bây.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ duy trì mực nước hợp lý tại các sông, hồ điều hòa để tăng khả năng chứa nước trước khi mưa lớn xảy ra; đồng thời triển khai các công trình cấp bách nhằm giảm thiểu ngập úng.

Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cũng sẽ được đẩy mạnh bằng nguồn vốn công. Chính quyền địa phương phối hợp với các chủ đầu tư khu đô thị trong việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và đảm bảo dòng chảy trong quá trình thi công.

Thành phố cũng chú trọng ứng dụng công nghệ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên nền tảng GIS.

Trong vận hành thực tế, các trạm bơm lớn như Yên Sở, Yên Nghĩa cùng các công trình điều tiết liên quan sẽ được vận hành linh hoạt, bảo đảm hoạt động liên tục trong mùa mưa. Công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị cũng được thực hiện thường xuyên để sẵn sàng vận hành 24/24h.

Đối với các khu vực có nguy cơ ngập cao như đường Võ Chí Công, thành phố sẽ bố trí thêm máy bơm di động, kiểm tra mặt đường và xử lý kịp thời các điểm lún võng.

Khi xảy ra mưa lớn diện rộng hoặc bão, các lực lượng sẽ trực 24/24h, thậm chí 100% quân số trong tình huống khẩn cấp. Đồng thời phối hợp với ngành điện lực để đảm bảo nguồn điện cho các trạm bơm, vận hành tối đa công suất nhằm giảm thiểu ngập úng.

Ngoài ra, các tổ bơm cơ động và thiết bị thông tắc sẽ luôn sẵn sàng triển khai tại các khu vực trũng thấp, giúp rút ngắn thời gian ngập và hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra.