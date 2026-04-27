Bảo vệ môi trường, Cao Bằng hướng tới quản lý rác thải bền vững

Song Linh

15:27 | 27/04/2026
(TBTCO) - UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 394/NQ-CP giai đoạn 2026 - 2030, đặt trọng tâm bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, với yêu cầu chuyển mạnh từ phong trào sang thực chất trên toàn địa bàn.
Áp lực môi trường gia tăng, “điểm nghẽn” từ hạ tầng và thói quen

Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội, bài toán môi trường tại Cao Bằng đang chuyển từ trạng thái “tiềm ẩn” sang “hiện hữu rõ nét”, đặc biệt là áp lực từ rác thải sinh hoạt. Dù không phải địa phương có quy mô dân số lớn, nhưng tốc độ đô thị hóa, phát triển dịch vụ, du lịch và thay đổi mô hình tiêu dùng đang làm gia tăng nhanh lượng chất thải phát sinh.

Các địa phương Cao Bằng huy động sự tham gia cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: TL

Đáng chú ý, cơ cấu rác thải đang có sự thay đổi theo hướng gia tăng tỷ lệ rác vô cơ, khó phân hủy như túi nilon, nhựa dùng một lần, bao bì đóng gói. Điều này khiến phương thức xử lý truyền thống, chủ yếu là chôn lấp, bộc lộ rõ những hạn chế, không chỉ gây áp lực lên quỹ đất mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm thứ cấp, nhất là ô nhiễm nước ngầm và khí thải.

Một “điểm nghẽn” lớn hiện nay là việc phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai thực chất. Ở nhiều nơi, dù đã có chủ trương, nhưng thiếu hạ tầng đi kèm và cơ chế giám sát, dẫn đến tình trạng “phân loại hình thức”, sau đó lại trộn lẫn trong quá trình thu gom, làm giảm hiệu quả toàn bộ chuỗi xử lý.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý rác thải còn thiếu và phân tán. Việc quy hoạch các khu xử lý tập trung, trạm trung chuyển liên xã, liên vùng chưa theo kịp nhu cầu thực tế. Công nghệ xử lý chậm được đổi mới, chủ yếu dừng ở mức cơ bản, chưa tận dụng được giá trị tái chế hoặc thu hồi năng lượng từ rác thải.

Một vấn đề khác mang tính “căn cơ” là nguồn lực đầu tư còn hạn chế, trong khi việc thu hút doanh nghiệp tham gia lĩnh vực xử lý rác thải chưa thực sự hấp dẫn do chi phí lớn, thời gian thu hồi vốn dài, cơ chế giá dịch vụ chưa rõ ràng theo nguyên tắc thị trường.

Đặc biệt, yếu tố con người vẫn là thách thức lớn nhất. Thói quen xả rác tùy tiện, sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thiếu ý thức phân loại tại nguồn vẫn phổ biến, nhất là tại khu vực nông thôn. Điều này cho thấy, nếu không giải quyết đồng thời cả bài toán kỹ thuật và hành vi, thì các giải pháp về môi trường khó đạt hiệu quả bền vững.

Những tồn tại trên cũng lý giải vì sao nhiều “điểm đen” môi trường, các bãi rác tự phát vẫn tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.

Chuyển từ phong trào sang quản lý bền vững

Trước những thách thức trên, Kế hoạch hành động của tỉnh Cao Bằng đặt ra hệ thống mục tiêu toàn diện, với nhiều chỉ tiêu “100%” nhằm tạo chuyển biến đồng bộ.

Theo đó, đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên được tuyên truyền, quán triệt và gương mẫu tham gia bảo vệ môi trường. 100% cơ quan, đơn vị thực hiện phân loại rác thải, duy trì môi trường công sở sáng - xanh - sạch - đẹp; 100% khu dân cư đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước.

Ở cấp cơ sở, 100% xã, phường tổ chức ra quân vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng. Đặc biệt, mục tiêu 100% hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định.

Cùng với đó, tỉnh phấn đấu đạt 95% rác thải sinh hoạt đô thị và 50% rác thải nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp xuống dưới 50%; cải tạo trên 50% bãi rác không hợp vệ sinh và xóa bỏ hoàn toàn các bãi rác tự phát gây ô nhiễm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Cao Bằng xác định triển khai đồng bộ các giải pháp, từ hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng đến ứng dụng công nghệ và tăng cường giám sát. Các cơ chế như “tính đúng, tính đủ” giá dịch vụ rác thải, mua sắm công xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ từng bước được áp dụng.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn trong quản lý rác thải được xem là hướng đi mới, giúp nâng cao hiệu quả giám sát, vận hành.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là thay đổi hành vi của người dân. Khi việc phân loại rác, giảm thiểu chất thải trở thành thói quen thường ngày, mục tiêu bảo vệ môi trường mới thực sự đi vào thực chất.

Việc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động không chỉ giúp Cao Bằng xử lý bài toán rác thải, mà còn tạo nền tảng cho phát triển xanh, bền vững trong giai đoạn tới.
Lạng Sơn: Kích hoạt phong trào toàn dân bảo vệ môi trường

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được đặt trong bài toán lớn hơn: vừa tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm kiểm soát môi trường hiệu quả. Cách tiếp cận mới, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cùng với số hóa và công cụ kinh tế sẽ tạo bước chuyển thực chất trong quản lý môi trường.
(TBTCO) - Việt Nam cần nguồn lực rất lớn cho các mục tiêu môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng khả năng huy động vẫn còn hạn chế. Các công cụ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh hay ưu đãi môi trường đã được thiết lập, song chưa đủ “độ thấm” để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi.
(TBTCO) - Lai Châu có lợi thế nổi bật để phát triển nông nghiệp xanh nhờ hệ sinh thái đa dạng, diện tích rừng lớn và nhiều sản phẩm bản địa giá trị cao. Tỉnh này đang đặt mục tiêu chuyển mạnh sang nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế xanh, trong đó dược liệu và sâm được xác định là ngành hàng chiến lược.
(TBTCO) - Trung tuần tháng 6/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026 với chuỗi hoạt động gồm đối thoại chính sách, bình xét và vinh danh “Năng lượng và môi trường xanh bền vững tại Việt Nam”, cùng triển lãm “Con đường xanh - Net Zero Việt Nam”.
(TBTCO) - Tăng trưởng xanh đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và tiêu chuẩn bền vững ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần tháo gỡ đồng thời các “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực và năng lực thực thi...
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, áp lực đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho Việt Nam: phải chuyển mình nhanh chóng sang mô hình năng lượng xanh, sạch và bền vững. Đây không chỉ là một xu hướng, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược cho tăng trưởng dài hạn.
(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
(TBTCO) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp khai thác khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng chính thức diễn ra từ ngày 21 - 23/04/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng tại Việt Nam và khu vực.
