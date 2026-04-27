Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 27/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.947.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.868.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.957.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.947.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.364.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 75.239.809 đồng/lượng (mua vào) và 78.586.470 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.398.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.859.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 27/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm. Cụ thể, lúc 9h15 sáng 27/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,1559 USD/ounce, giảm 0,70% so với hôm qua. Tính chung cả tuần, kim loại quý này giảm mạnh 6,01%, xuống sát ngưỡng 75,2 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng tăng 1,21% trong phiên cuối tuần, lên mức 76,41 USD/ounce. Dù vậy, tính chung cả tuần, hợp đồng này vẫn giảm tới 6,63%, phản ánh xu hướng giảm chiếm ưu thế.

Theo ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, giá kim loại quý hiện đang biến động ngược chiều với giá năng lượng. Khi giá dầu duy trì ở mức cao do tác động từ xung đột địa chính trị, bạc và vàng có xu hướng chịu áp lực giảm.

Một trong những nhận định đáng chú ý từ giới chuyên gia là khả năng giá bạc tiếp tục giảm trong thời gian tới. Theo ông Sean Lusk, thị trường hiện vẫn đang trong quá trình tìm đáy, và không loại trừ khả năng bạc có thể giảm xuống dưới mốc 70 USD/ounce trước khi trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư.

Việc xác định chính xác vùng đáy sẽ là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hợp lý. Trong bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên thận trọng, hạn chế “bắt đáy” sớm khi xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc./.