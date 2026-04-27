Thị trường

Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động

09:27 | 27/04/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/4) đồng loạt giảm sau một tuần đầy biến động. Dù có thời điểm hồi phục nhẹ vào cuối tuần, kim loại quý này vẫn chưa tìm được động lực tăng bền vững khi chịu áp lực từ nhiều yếu tố vĩ mô, đặc biệt là giá năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu.
Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 27/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.947.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.868.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.957.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.947.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.364.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 75.239.809 đồng/lượng (mua vào) và 78.586.470 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.398.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.859.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 27/4/2026:

Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm. Cụ thể, lúc 9h15 sáng 27/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,1559 USD/ounce, giảm 0,70% so với hôm qua. Tính chung cả tuần, kim loại quý này giảm mạnh 6,01%, xuống sát ngưỡng 75,2 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng tăng 1,21% trong phiên cuối tuần, lên mức 76,41 USD/ounce. Dù vậy, tính chung cả tuần, hợp đồng này vẫn giảm tới 6,63%, phản ánh xu hướng giảm chiếm ưu thế.

Theo ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, giá kim loại quý hiện đang biến động ngược chiều với giá năng lượng. Khi giá dầu duy trì ở mức cao do tác động từ xung đột địa chính trị, bạc và vàng có xu hướng chịu áp lực giảm.

Một trong những nhận định đáng chú ý từ giới chuyên gia là khả năng giá bạc tiếp tục giảm trong thời gian tới. Theo ông Sean Lusk, thị trường hiện vẫn đang trong quá trình tìm đáy, và không loại trừ khả năng bạc có thể giảm xuống dưới mốc 70 USD/ounce trước khi trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư.

Việc xác định chính xác vùng đáy sẽ là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hợp lý. Trong bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên thận trọng, hạn chế “bắt đáy” sớm khi xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (26/4) bất ngờ giảm mạnh khoảng 1.200 - 1.500 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá về 88.000 đồng/kg trong bối cảnh thị trường thế giới suy yếu. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trạng thái ổn định sau chuỗi phiên biến động trước đó.
Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (26/4) tiếp tục cho thấy trạng thái ổn định là chủ đạo, xen lẫn một số điều chỉnh nhẹ tại từng địa phương. So với các phiên trước, biên độ biến động không lớn, phản ánh cung - cầu đang ở trạng thái cân bằng tương đối, trong khi yếu tố dịch bệnh vẫn là biến số cần theo dõi.
Ngày 26/4: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Ngày 26/4: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Giá lúa hôm nay (26/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 150 đồng/kg dao động ở mức 8.400 - 8.4500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg…
Ngày 26/4: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á chịu áp lực giảm

Ngày 26/4: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á chịu áp lực giảm

Giá cao su hôm nay (26/4) trên các sàn giao dịch chính ở châu Á chịu áp lực giảm. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản giảm 0,13%; Trung Quốc giảm 1,36%; Singapore giảm 0,1%. Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi.
Việt Nam - Hàn Quốc: Thương mại tăng tốc, dư địa vẫn rộng mở

Việt Nam - Hàn Quốc: Thương mại tăng tốc, dư địa vẫn rộng mở

(TBTCO) - Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác kinh tế song phương, với quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao và tính bổ trợ ngày càng rõ nét.
Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung

(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, giá cà phê thời gian tới tăng nhẹ vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Hiện mức tồn kho toàn cầu suy giảm mạnh, lượng Arabica lưu kho tại sàn ICE Mỹ giảm 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Robusta cũng chạm mức thấp nhất trong 16 tháng.
Ngày 25/4: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng

Ngày 25/4: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (25/4) tiếp tục đà tăng, nhất là thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. Nguyên nhân dẫn đến đà tăng này là từ giá dầu thô đi lên và đồng Yên suy yếu. Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 420 - 463 đồng/TSC.
Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Giá lúa tươi hôm nay (24/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Cụ thể, lúa OM 18 và lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg; lúa OM 545 giảm 200 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo đi ngang so với hôm qua.
