Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

Song Linh

18:48 | 26/04/2026
(TBTCO) - Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 theo chỉ đạo của Cục Hải quan, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI và Hải quan cửa khẩu Cốc Nam (Chi cục Hải quan khu vực VI, Lạng Sơn) đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.
aa

Hải quan - doanh nghiệp - nhân dân “chung tay” đẩy lùi ma tuý

Sáng 26/4/2026, tại khu vực cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới người dân, hành khách xuất nhập cảnh và đội ngũ lái xe thường xuyên qua lại biên giới. Với thông điệp “Vì một biên giới an toàn, không ma túy”, hoạt vụ động tập trung cảnh báo các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy, đồng thời kêu gọi cộng đồng nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và tố giác vi phạm.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới người dân, hành khách xuất nhập cảnh. Ảnh: CTVAH

Từ cán bộ hải quan đến doanh nghiệp, người dân, tất cả cùng chung tay “nói không với ma túy”, góp phần giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới.

Điểm nhấn trong đợt tuyên truyền là việc phổ biến “3 nguyên tắc vàng” để tự bảo vệ, gồm nhận diện thủ đoạn, cảnh giác tuyệt đối và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng. Trong đó, khuyến cáo “không nhận vận chuyển hàng hóa hộ người lạ khi không rõ nguồn gốc” tiếp tục được nhấn mạnh như một “lá chắn” quan trọng nhằm ngăn chặn nguy cơ bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại Lạng Sơn, Hải quan cửa khẩu Cốc Nam cũng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, bám sát địa bàn trọng điểm như các bãi Quang Tâm, Đạt Phát, Thăng Long, Cốc Nam - Thiên Trường, nơi có lưu lượng phương tiện và hàng hóa lớn. Việc “đưa tuyên truyền ra tận bến bãi” không chỉ giúp doanh nghiệp, lái xe tiếp cận nhanh các quy định mới mà còn kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình làm thủ tục thông quan.

Cùng với hình thức trao đổi trực tiếp, đơn vị tăng cường tuyên truyền trực quan thông qua băng rôn, áp phích, phát tờ rơi, tập trung vào nhận diện thủ đoạn cất giấu ma túy và các hành vi gian lận thương mại. Nhiều lái xe đánh giá, những thông tin cụ thể, sát thực tế này giúp họ chủ động phòng tránh rủi ro, bảo vệ chính mình trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền được xác định là giải pháp “từ sớm, từ xa”, nâng cao “sức đề kháng” cho cộng đồng. Không chỉ dừng ở lực lượng chức năng, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đang trở thành một “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới phòng, chống ma túy.

Từ Tà Lùng đến Cốc Nam, những nỗ lực đồng bộ, liên tục của lực lượng Hải quan đang góp phần xây dựng môi trường cửa khẩu văn minh, an toàn, lành mạnh, giữ vững bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn

Trên thực tế, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn trên các tuyến biên giới, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều kg ma túy đá, cho thấy hiệu quả rõ nét trong cao điểm đấu tranh chống tội phạm ma túy.

Điển hình, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan cho biết, triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, đặc biệt tại các tuyến biên giới trọng điểm. Qua đó, nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị phát hiện, triệt phá kịp thời.

Các hoạt động trên nằm trong tổng thể triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 của toàn ngành Hải quan. Theo thống kê, chỉ trong quý I/2026, lực lượng Hải quan đã phát hiện 46 vụ với 58 đối tượng, thu giữ hơn 244 kg ma túy các loại, cho thấy tính chất phức tạp, xuyên quốc gia của loại tội phạm này.

Chủ động đấu tranh phòng chống ma tuý, ngày 24/4/2026, tại Ninh Bình, Cục Hải quan tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát tiền chất năm 2026 khu vực miền Bắc.

Phó Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng khẳng định, không chỉ dừng ở việc quán triệt chương trình, hội nghị được xác định là bước “kích hoạt” toàn diện một mặt trận mới của ngành Hải quan trong đấu tranh với tội phạm ma túy, từ hoàn thiện thể chế, siết kiểm soát tiền chất đến chủ động ứng phó với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia.

Trên thực tế, tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng và mở rộng phạm vi hoạt động. Các đối tượng triệt để lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và các tuyến vận tải quốc tế để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Số liệu thống kê cho thấy áp lực lớn đối với lực lượng Hải quan. Năm 2025, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ 204 vụ với 295 đối tượng, thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy. Riêng quý I/2026, đã phát hiện 46 vụ với 58 đối tượng, thu giữ hơn 244 kg ma túy các loại.

Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát tiền chất được xác định là “mắt xích” then chốt, khi các hoạt động hợp pháp liên quan đến hóa chất ngày càng phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để sản xuất ma túy.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là triển khai thống nhất các nhiệm vụ trong toàn ngành theo Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt, đồng thời làm rõ vai trò của lực lượng Hải quan trong từng dự án, tiểu dự án.

Lãnh đạo Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, bảo đảm thống nhất trong toàn ngành. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy, qua đó góp phần giữ vững an ninh, an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp.

Ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành tiếp tục phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu, tăng cường thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro; kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm. Đồng thời, cần đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt với lực lượng công an, biên phòng; nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tiền chất, không để bị lợi dụng.
Song Linh
Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Ngày 26/4: Giá bạc phục hồi phiên cuối tuần

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Ngày 26/4: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á chịu áp lực giảm

Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026

Tăng mạnh chế tài xử phạt buôn lậu thuốc lá để chống thất thu ngân sách

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên bên lề Tọa đàm “Phòng chống thuốc lá lậu - Thực trạng và hành lang pháp lý trong tình hình mới”, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, cần sớm hoàn thiện khung chính sách pháp luật theo hướng tăng mạnh chế tài xử phạt để chống buôn lậu thuốc lá, chống thất thu ngân sách.
Thu ngân sách Hải quan khu vực XIV chạm mốc hơn 50% kế hoạch sau 4 tháng

Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi cảnh báo quan trọng việc sử dụng ký hiệu ® trên hàng hóa nhập khẩu nếu không đúng tình trạng bảo hộ tại Việt Nam có thể bị xử phạt. Một chi tiết tưởng nhỏ trên nhãn mác, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thông quan và lưu thông hàng hóa.
Hải quan liên tiếp phát hiện bắt giữ thực phẩm “bẩn” tại biên giới

Hoả tốc, Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(TBTCO) - Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.
Hải quan khu vực XIII thu ngân sách tăng hơn 57%

Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

(TBTCO) - Những thay đổi trong quy định hải quan từ năm 2026, đặc biệt liên quan đến Thông tư 121/2025/TT-BTC và các văn bản liên quan, đang khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng khi áp dụng. Tại Hội nghị đối thoại chiều ngày 23/4, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã tập trung giải đáp các tình huống cụ thể, làm rõ cách thực hiện để doanh nghiệp tránh sai sót và giảm rủi ro trong quá trình thông quan.
Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

