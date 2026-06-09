Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 5 tháng tăng hơn 67% so với cùng kỳ

Ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong 5 tháng đầu năm, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là các chính sách thuế mới có hiệu lực. Thực hiện công tác khen thưởng người nộp thuế năm 2025, Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang đã quyết định khen thưởng 46 người nộp thuế; đề nghị Cục trưởng Cục Thuế khen đối với 12 người nộp thuế và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính khen thưởng đối với 8 người nộp thuế.

Công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp được chú trọng. Thuế tỉnh thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế đảm bảo thuận lợi và chính xác; đôn đốc, nhắc nộp hồ sơ khai thuế tháng theo quy định. Công tác theo dõi, rà soát, đôn đốc nghĩa vụ kê khai thuế của người nộp thuế được thực hiện sát sao.

Đồng thời, công tác chống thất thu được triển khai đồng bộ, thống nhất các giải pháp quản lý thuế, đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin kịp thời, chính xác, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, phí và hóa đơn; tăng cường kiểm tra, giám sát với các tổ chức có dấu hiệu rủi ro cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Về công tác kiểm tra thuế, đơn vị tập trung kiểm tra thuế theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ứng dụng phân tích rủi ro từ dữ liệu quản lý thuế để lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp; tăng cường kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt với các doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai không đúng, không đủ. Kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 5 tháng thực hiện 141 cuộc. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 7,480 tỷ đồng.

Ông Hùng cho hay, để hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa quý II, Thuế tỉnh Tuyên Quang phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tháng 6/2026 đạt 356 tỷ đồng. Theo đó, đơn vị tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đôn đốc người nộp thuế khai nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh và các khoản phải nộp NSNN theo thông báo của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, duy trì tốt việc khai nộp thuế điện tử; hoàn thuế điện tử, xác nhận nghĩa vụ thuế điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của các hộ kinh doanh theo đúng quy định, phấn đấu đảm bảo 100% hộ đã đăng ký có sử dụng; sử dụng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử để đối chiếu với việc khai nộp thuế của các hộ kinh doanh; xây dựng chương trình hành động làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của Cục Thuế.

Đơn vị sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về công tác quản lý nợ theo chỉ đạo của Cục Thuế, trong đó, năm 2026, phấn đấu tổng số tiền thuế nợ dưới 8% tổng thu NSNN, nợ thuế phí dưới 5% tổng thu NSNN.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các xã rà soát, đề xuất điều chỉnh tăng dự toán từ khoản thu tiền sử dụng đất và xây dựng kế hoạch tổ chức thu để bù đắp các khoản giảm thu, thực hiện đảm bảo hoàn thành dự toán được giao.