Thuế - Hải quan

Lạng Sơn: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 2.400 tỷ đồng

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
06:19 | 12/06/2026
(TBTCO) - Lũy kế đến hết tháng 5/2026, Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách được 2.388,2 tỷ đồng, đạt 63,3% dự toán Trung ương và 61,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 31,3% so với cùng kỳ.
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Lạng Sơn: Thu nội địa 4 tháng tăng hơn 68% so với cùng kỳ

Báo cáo của Thuế tỉnh Lạng Sơn cho thấy, có một số khoản thu tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 173,7% so với cùng kỳ; doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 72,2%; thu tiền sử dụng tăng 176%, chủ yếu nhờ tiến độ hoàn thành nghĩa vụ tài chính của Công ty CP sản xuất thương mại Lạng Sơn nộp 295 tỷ đồng và Công ty CP vận tải thương mại Bảo Nguyên nộp 57,8 tỷ đồng.

Đánh giá kết quả thu ngân sách 5 tháng, ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn cho rằng, các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo tiến độ dự toán được giao. Tuy nhiên, Thuế tỉnh Lạng Sơn nguồn thu hiện tại phụ thuộc lớn vào tiền sử dụng đất của một số dự án lớn và sự đột biến tạm thời của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Bên cạnh đó, một số khoản thu mang tính bền vững dài hạn như khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hay thuế bảo vệ môi trường đều suy giảm. Sự dịch chuyển này đòi hỏi các đơn vị phải rà soát kỹ, tránh chủ quan, từ đó chủ động tìm giải pháp bù đắp dòng thuế kịp thời cho những tháng cuối năm...

Lạng Sơn: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 2.400 tỷ đồng
Công chức Thuế cơ sở 5 tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: CTV.

Để hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026, lãnh đạo Thuế tỉnh Lạng Sơn cho hay, đơn vị khẩn trương mở chiến dịch rà soát quy mô lớn nhằm chuẩn hóa toàn diện dữ liệu mã số thuế, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp phát sinh trong tháng 6.

Đối với công tác xử lý nợ đọng, Thuế tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các phòng nghiệp vụ chuyên môn phải đóng vai trò chủ trì, bám sát bộ chỉ số đánh giá nội bộ của đơn vị để lập lộ trình kiểm soát chi tiết theo từng tuần. Mục tiêu từ nay đến cuối năm phải hoàn thành toàn diện 9/9 tiêu chí về quản lý và cưỡng chế nợ, không chấp nhận việc chậm trễ hoặc báo cáo chung chung.

Về kỷ cương quản lý, Trưởng Thuế cơ sở chịu trách nhiệm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 100% trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế và cập nhật ngay lên hệ thống TMS.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là chìa khóa để nâng cao năng lực quản trị. Theo đó, các Thuế cơ sở bố trí lực lượng xuống địa bàn rà soát chính xác trạng thái thực tế. Hộ kinh doanh nào đã nghỉ, bỏ kinh doanh phải hoàn thiện thủ tục đóng mã số thuế ngay để làm sạch dữ liệu, đồng thời tập trung nâng tỷ lệ sử dụng eTax Mobile đúng đối tượng, đúng thực tế phát sinh để ngăn chặn triệt để tình trạng thất thu.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn, thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý tốt các nguồn thu; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đơn giản hoá thủ tục hành chính; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo thời hạn, chất lượng…
Đức Việt
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