Hai thủ tục hành chính mới trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1997/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới, nội dung chi tiết được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định.

Một là, đăng ký thay đổi nội dung, cập nhật, bổ sung thông tin, cấp lại giấy chứng nhận, hiệu đính thông tin đăng ký hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội; đăng ký hoạt động lần đầu của chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hai là, đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội. Cơ quan giải quyết là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh minh họa.

Theo phụ lục ban hành kèm Quyết định, đối với thủ tục đăng ký thay đổi nội dung, cập nhật, bổ sung thông tin, cấp lại giấy chứng nhận, hiệu đính thông tin đăng ký hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội và đăng ký hoạt động lần đầu của chi nhánh, phòng giao dịch, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; qua dịch vụ bưu chính; hoặc qua mạng thông tin điện tử.

Trường hợp nộp hồ sơ bằng bản giấy trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính, Ngân hàng Chính sách xã hội đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi nội dung sau đây: (i) Người đại diện theo pháp luật; (ii) Địa chỉ trụ sở chính; (iii) Nội dung hoạt động; (iv) Thông tin đăng ký thuế; và (v) Vốn điều lệ (thời điểm tính ngày có thay đổi vốn điều lệ là ngày Báo cáo tài chính năm của Ngân hàng Chính sách xã hội được Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt theo quy định).

Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính dẫn đến thay đổi Cơ quan thuế quản lý, Ngân hàng Chính sách xã hội phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Cơ quan đăng ký kinh doanh...

Đối với thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quyết định nêu rõ, trường hợp nộp hồ sơ bằng bản giấy trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính, phải thực hiện đăng ký trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động.

Trước khi đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, Ngân hàng Chính sách xã hội phải thực hiện thủ tục với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt tất cả các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh./.