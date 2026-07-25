Giá vàng hôm nay ngày 25/7: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước tiếp đà giảm sâu

Giá vàng thế giới

Trên thế giới, giá giao dịch quanh mức 4.053 USD/ounce, tăng hơn 5 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 129,5 triệu đồng (chưa bao gồm thuế và các khoản phí).

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng có thời điểm tiến sát mức cao nhất trong ngày sau khi Mỹ công bố số liệu mới về thị trường nhà ở. Cụ thể, doanh số bán nhà mới trong tháng 6 tăng 1,6% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 3,4% mà giới phân tích dự báo. So với cùng kỳ năm 2025, doanh số bán nhà mới giảm 5,6%, xuống còn khoảng 628.000 căn. Diễn biến của thị trường bất động sản tiếp tục được giới đầu tư theo dõi sát do đây là một chỉ báo quan trọng phản ánh sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo đánh giá của các chuyên gia, dù giá vàng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce, kim loại quý vẫn thiếu động lực để bứt phá mạnh khi các chỉ số kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực. Dữ liệu sơ bộ do S&P Global công bố cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng khá vững trong đầu quý III.

Ông Chris Williamson - Kinh tế trưởng phụ trách doanh nghiệp tại S&P Global Market Intelligence nhận định, các doanh nghiệp Mỹ đã có khởi đầu khả quan trong quý III, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt khoảng 2,0% theo năm, cao hơn mức 1,2% của quý II. Thị trường lao động cũng ghi nhận tín hiệu cải thiện khi số lượng việc làm tăng trở lại trong tháng 7, đánh dấu tháng đầu tiên phục hồi sau ba tháng liên tiếp suy giảm.

Tuy nhiên, ông Williamson cho rằng một phần đà tăng của khu vực dịch vụ có thể chỉ mang tính ngắn hạn, nhờ được hỗ trợ bởi các sự kiện lớn như World Cup 2026 và các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ. Khi những yếu tố này dần qua đi, tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ có thể chậm lại. Bên cạnh đó, những tín hiệu suy yếu trong lĩnh vực sản xuất đang dần xuất hiện và có thể tạo áp lực lên triển vọng kinh tế Mỹ trong nửa cuối năm, qua đó ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 24/7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 135,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 135,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 138 - 142,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 4.550.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng nhẫn về mức 138.850.000 đồng - 142.650.000 đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 138,8 - 142,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá về mức 135,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên giao dịch ở mức 135,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.