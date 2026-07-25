Thị trường

Ngày 25/7: Giá cao su diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á

06:31 | 25/07/2026
Giá cao su hôm nay (25/7) diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á khi sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Bà Rịa duy trì ổn định ở mức 420 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30.
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Ngày 25/7: Giá cao su diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á
Giá cao su hôm nay diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản đi ngang so với phiên trước, duy trì ở mức 420 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 giảm nhẹ 0,1 Baht về mức 90,6 baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 5 Nhân dân tệ (0,03%) lên 16.895 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8/2026 ở mức 219,60 Cent/kg, tăng 0,55%. Hợp đồng tháng 9/2026 ở mức 217,50 Cent/kg, tăng 1,02%.

Thị trường cao su Kuala Lumpur - Malaysia cũng tăng theo đà đi lên của các sàn cao su kỳ hạn trong khu vực và sự bứt phá của giá dầu thô. Cụ thể, giá cao su định chuẩn Malaysia SMR 20 tăng 7,5 sen lên 906,5 sen/kg, trong khi mủ latex dạng khối tăng 1 sen lên 723 sen/kg.

Đà tăng trên các sàn SHFE và SGX cho thấy thị trường quốc tế đang được cải thiện sau giai đoạn giao dịch thận trọng. Tuy nhiên, giá cao su nội địa (RSS3) tại Thái Lan giảm nhẹ phản ánh lực mua chưa thực sự đồng đều, khiến xu hướng tăng vẫn cần thêm yếu tố hỗ trợ để bền vững.

Giá cao su trong nước

Thị trường trong nước vẫn duy trì ổn định, chưa xuất hiện điều chỉnh mới tại các doanh nghiệp thu mua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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