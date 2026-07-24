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Ngày 24/7: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động

07:44 | 24/07/2026
Giá cà phê hôm nay (24/7) tiếp tục điều chỉnh giảm 200 - 500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 95.900 - 96.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu vẫn duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động.
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Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiếp tục suy yếu

Khảo sát sáng 24/7 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh giảm 200 - 500 đồng/kg so với phiên trước, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp.

Hiện giá thu mua phổ biến dao động trong khoảng 95.900 - 96.500 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng giảm mạnh nhất 500 đồng/kg, xuống còn 95.900 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 200 đồng/kg, còn 96.400 đồng/kg. Gia Lai mất 400 đồng/kg, cũng lùi về 96.400 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giảm 300 đồng/kg, xuống còn 96.500 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá thu mua cao nhất Tây Nguyên.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả hai sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 9/2026 giảm 22 USD/tấn (0,58%), xuống còn 3.796 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 38 USD/tấn (1%), còn 3.761 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 5,45 US cent/pound (1,69%), xuống 316,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng giảm 4,2 US cent/pound (1,36%), còn 303,7 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước ổn định

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Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 24/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước, đạt 140.500 đồng/kg.

Đứng kế tiếp là Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg, còn Đồng Nai và Gia Lai cùng duy trì mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, thị trường hồ tiêu diễn biến trái chiều giữa các quốc gia sản xuất. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 50 USD/tấn, tương đương 0,74%, lên 6.823 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, tiêu đen Brazil loại ASTA giảm thêm 100 USD/tấn (1,72%), xuống còn 5.700 USD/tấn, mức thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn.

Trong khi đó, tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt duy trì ở 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 68 USD/tấn (0,73%), lên 9.404 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia tiếp tục giữ nguyên ở mức 12.200 USD/tấn và 8.250 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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