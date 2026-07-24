Từ thanh toán số đến bệnh viện thông minh: LPBank đồng hành chuyển đổi số ngành y tế

Dấu mốc mới trong hành trình mở rộng LPBank Healthcare

Ngày 21/7/2026, LPBank và Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai giải pháp chuyển đổi số y tế LPBank Healthcare. Đây là bước triển khai tiếp theo của hệ sinh thái LPBank Healthcare tại địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh, hiện đại hóa quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và LPBank ký kết biên bản bàn giao hệ thống Kiosk y tế thông minh

Thông qua hệ sinh thái LPBank Healthcare, người bệnh có thể tự đăng ký khám, xác thực thông tin bằng căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản VNeID, tra cứu thông tin, lấy số thứ tự và thanh toán viện phí trên Kiosk. Hệ thống được kết nối trực tiếp với phần mềm quản lý bệnh viện, giúp tự động hóa quy trình tiếp đón, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh.

Đối với bệnh viện, LPBank Healthcare không chỉ giúp số hóa quy trình thanh toán mà còn hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý dòng tiền minh bạch, giảm tỷ trọng giao dịch tiền mặt và giảm áp lực cho đội ngũ tiếp đón. Qua đó, các cơ sở y tế có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Lãnh đạo Sở Y tế cùng đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, LPBank cắt băng khánh thành, chính thức đưa hệ thống Kiosk y tế thông minh vào sử dụng

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện LPBank cho biết việc liên tục mở rộng LPBank Healthcare cho thấy định hướng của ngân hàng trong việc phát triển các hệ sinh thái tài chính số chuyên biệt theo từng lĩnh vực. Không chỉ đồng hành cùng ngành y tế thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt, LPBank còn hướng tới xây dựng nền tảng kết nối bền vững giữa người dân, cơ sở y tế và dịch vụ tài chính, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bệnh viện thông minh trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Thanh Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết việc hợp tác với LPBank và triển khai hệ sinh thái LPBank Healthcare là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của bệnh viện. Theo ông, việc ứng dụng các giải pháp số vào quy trình tiếp đón, thanh toán và quản lý không chỉ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính mà còn nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người bệnh.

Ông cũng kỳ vọng sự đồng hành của LPBank sẽ tạo nền tảng để bệnh viện tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý, khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bệnh viện thông minh theo định hướng chuyển đổi số của ngành y tế.

LPBank Healthcare mở rộng mạng lưới, đồng hành chuyển đổi số ngành y tế

Từ những dự án đầu tiên, LPBank Healthcare đang từng bước mở rộng hiện diện tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Hệ sinh thái hiện đã được triển khai tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hệ thống Y tế MEDLATEC, Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình, Bệnh viện Y học Cổ truyền Phú Yên, Trung tâm Y tế Tuy Hòa cùng nhiều đơn vị y tế khác, tạo nên mạng lưới tài chính số ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của ngành y tế.

Việc đưa vào sử dụng Kiosk y tế thông minh sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính

Khác với các giải pháp đơn lẻ, LPBank Healthcare được phát triển như một hệ sinh thái tài chính số toàn diện dành riêng cho lĩnh vực y tế dựa trên ba trụ cột: số hóa trải nghiệm người bệnh, số hóa hoạt động vận hành của bệnh viện và kết nối các dịch vụ tài chính số. Qua đó, LPBank Healthcare góp phần tối ưu quy trình khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, minh bạch.

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai Đề án 06, phát triển dữ liệu số, hồ sơ sức khỏe điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ công, việc xây dựng các nền tảng số đồng bộ cho ngành y tế đang trở thành yêu cầu tất yếu.

Thời gian tới, LPBank sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái LPBank Healthcare tới nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, đồng thời phát triển các giải pháp tài chính số phù hợp với nhu cầu quản trị và vận hành của từng đơn vị. Với định hướng trở thành đối tác đồng hành lâu dài của ngành y tế, LPBank kỳ vọng góp phần xây dựng hệ thống bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ và cùng hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.