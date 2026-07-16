Ngân hàng - Bảo hiểm

15 năm LPBank - Vietnam Post: Đồng hành kiến tạo mô hình hợp tác ngân hàng - bưu điện tiêu biểu của Việt Nam và khu vực

10:00 | 16/07/2026
(TBTCO) - Sau 15 năm đồng hành, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức nâng cấp quan hệ hợp tác chiến lược, hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng - bưu điện tiêu biểu của Việt Nam và khu vực, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số.
aa

Vừa qua, LPBank và Vietnam Post tổ chức Hội nghị triển khai kinh doanh và Lễ kỷ niệm 15 năm hợp tác với chủ đề “Cộng hưởng sức mạnh – Kiến tạo tương lai”. Sự kiện có sự tham dự của ông Bùi Hoàng Phương – Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo LPBank, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Vietnam Post.

Ông Bùi Hoàng Phương – UV Dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thứ 6 từ trái sang), ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (thứ 6 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo LPBank và Vietnam Post tại sự kiện
Ông Bùi Hoàng Phương – Ủy viên Dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thứ 6 từ trái sang), ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (thứ 6 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo LPBank và Vietnam Post tại sự kiện

Chương trình diễn ra gồm hai nội dung trọng tâm: Hội nghị triển khai kinh doanh nhằm đánh giá kết quả phối hợp, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và Lễ kỷ niệm 15 năm hợp tác giữa LPBank và Vietnam Post.

15 năm hợp tác: Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Không chỉ là dấu mốc nhìn lại chặng đường hợp tác bền chặt giữa hai đơn vị, sự kiện còn khẳng định giá trị của một mô hình hợp tác đặc biệt giữa lĩnh vực tài chính - ngân hàng và hạ tầng bưu chính quốc gia, đồng thời mở ra tầm nhìn phát triển mới trên nền tảng công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị sơ kết hợp tác 6 tháng đầu năm và triển khai kinh doanh 6 tháng cuối năm, hai đơn vị đã đánh giá kết quả phối hợp trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời thống nhất các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới, phát triển khách hàng và triển khai các chương trình kinh doanh trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường 15 năm hợp tác, tổng kết những thành quả đạt được và xác lập nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sau 15 năm hợp tác, LPBank và Vietnam Post đã xây dựng mạng lưới cung ứng dịch vụ tài chính rộng khắp với hơn 1,6 triệu khách hàng, đồng thời triển khai hiệu quả nhiều chương trình tín dụng, thanh toán và chi trả an sinh xã hội. Đến ngày 30/6/2026, quy mô huy động vốn qua mạng lưới bưu điện tăng hơn 15 lần, từ khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng năm 2011 lên trên 100 nghìn tỷ đồng. Cùng thời điểm, dư nợ cho vay hưu trí và an sinh xã hội đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, với doanh số giải ngân lũy kế trên 65 nghìn tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để hàng triệu khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận tiện, an toàn.

Những kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác ngân hàng - bưu điện mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức cho người dân, thúc đẩy tài chính toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Nâng tầm hợp tác, hướng tới mô hình ngân hàng - bưu điện tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank, cho rằng điều quan trọng nhất sau dấu mốc 15 năm không phải là hài lòng với những kết quả đã đạt được, mà là quyết tâm đổi mới để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác giữa hai bên. “Chúng ta đã có thành quả, nhưng nếu nhìn vào dư địa của thị trường và những mô hình thành công trên thế giới thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. LPBank và Vietnam Post sẽ cùng thay đổi tư duy, đổi mới mô hình hợp tác và chủ động hành động để tạo ra bước phát triển đột phá cho chặng đường tiếp theo.”, ông Hồ Nam Tiến nhấn mạnh.

Ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank phát biểu tại sự kiện
Ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank phát biểu tại sự kiện

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post đã dẫn chứng những mô hình hợp tác thành công trên thế giới giữa ngân hàng và bưu điện, đồng thời khẳng định sau 15 năm đồng hành LPBank và Vietnam Post đã tạo được nền tảng vững chắc hướng tới mô hình hợp tác có quy mô và tầm vóc lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post phát biểu tại sự kiện
Ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post phát biểu tại sự kiện

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà LPBank và Vietnam Post đạt được trong 15 năm hợp tác, đặc biệt là việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tới người dân, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện. Trong giai đoạn phát triển mới, Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng hai đơn vị tiếp tục đổi mới mô hình hợp tác, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi bên để tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Bùi Hoàng Phương - UV Dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thứ 3 từ phải sang), ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) cùng Ban lãnh đạo LPBank và Vietnam Post thực hiện nghi thức chúc mừng 15 năm hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị
Ông Bùi Hoàng Phương - Ủy viên Dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thứ 3 từ phải sang), ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) cùng Ban lãnh đạo LPBank và Vietnam Post thực hiện nghi thức chúc mừng 15 năm hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hợp tác, LPBank và Vietnam Post đã chính thức công bố định hướng hợp tác giai đoạn mới, đồng thời nâng cấp quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị. Giai đoạn 2026–2030, LPBank và Vietnam Post đặt mục tiêu phát triển mạng lưới dịch vụ tài chính cộng đồng hàng đầu tại khu vực nông thôn và đô thị nhỏ; nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới Phòng giao dịch Bưu điện; phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.

Với định hướng đó, hai bên sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh bổ trợ, gia tăng giá trị cho khách hàng và cộng đồng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển tài chính toàn diện, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mai Chi
Từ khóa:
LPBank vietnam post ngân hàng bưu điện

Bài liên quan

LPBank lập "cú đúp" tại HR Asia 2026: Khi chiến lược phát triển con người trở thành lợi thế cạnh tranh

LPBank lập "cú đúp" tại HR Asia 2026: Khi chiến lược phát triển con người trở thành lợi thế cạnh tranh

LPBank hái “quả ngọt” từ chiến lược chuyển đổi số với cú đúp giải thưởng tại Vietnam Impact Award 2026

LPBank hái “quả ngọt” từ chiến lược chuyển đổi số với cú đúp giải thưởng tại Vietnam Impact Award 2026

Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

Dành cho bạn

Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn vận hành Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn vận hành Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Lợi nhuận quý II của CII giảm hơn 91%, nợ dài hạn tăng mạnh

Lợi nhuận quý II của CII giảm hơn 91%, nợ dài hạn tăng mạnh

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập - tái xuất

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập - tái xuất

Giải ngân đầu tư công giảm tốc 2 tuần liên tiếp

Giải ngân đầu tư công giảm tốc 2 tuần liên tiếp

Hải quan khu vực XII tăng tốc chuyển đổi số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Hải quan khu vực XII tăng tốc chuyển đổi số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Đọc thêm

Lãi suất khó giảm sâu, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện nhưng còn nhiều áp lực

Lãi suất khó giảm sâu, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện nhưng còn nhiều áp lực

(TBTCO) - Các chuyên gia đánh giá, mặt bằng lãi suất nhiều khả năng sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ trong nửa cuối năm. Dù thanh khoản được kỳ vọng cải thiện nhờ các chính sách hỗ trợ, rủi ro về nguồn vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn hiện hữu.
Áp lực đè nặng, ngân hàng "xoay xở" nhiều kênh huy động vốn

Áp lực đè nặng, ngân hàng "xoay xở" nhiều kênh huy động vốn

(TBTCO) - Trong bối cảnh "độ chênh" khoảng 2 điểm phần trăm giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn vẫn duy trì, nhiều ngân hàng đẩy mạnh mở rộng các kênh huy động ngoài tiền gửi truyền thống. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất trên các kênh huy động đồng loạt neo ở mức cao, khiến chi phí vốn gia tăng và dư địa giảm thêm lãi suất không dễ dàng.
ACB lãi hơn 10.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm nhờ NIM cải thiện, tín dụng tăng vượt bình quân ngành

ACB lãi hơn 10.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm nhờ NIM cải thiện, tín dụng tăng vượt bình quân ngành

(TBTCO) - ACB lãi trước thuế 10.735 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành 107% kế hoạch bán niên. NIM cải thiện lên 3,02%, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 746 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, vượt mức tăng trưởng tín dụng bình quân của toàn ngành.
Mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương liên quan SJC, khởi tố thêm 4 bị can

Mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương liên quan SJC, khởi tố thêm 4 bị can

(TBTCO) - Mở rộng điều tra Chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can, thu giữ thêm 354 viên kim cương và tiếp tục làm rõ đường dây buôn lậu đưa kim cương vào hệ thống SJC để tiêu thụ.
Bảo hiểm PVI được vinh danh tại 4 hạng mục của InsuranceAsia News Country Awards for Excellence 2026

Bảo hiểm PVI được vinh danh tại 4 hạng mục của InsuranceAsia News Country Awards for Excellence 2026

(TBTCO) - InsuranceAsia News vừa công bố kết quả Country Awards for Excellence 2026 dành cho thị trường Việt Nam. Với 4 giải thưởng trải rộng trên các lĩnh vực kinh doanh, chuyển đổi số, quản trị bồi thường và điều hành doanh nghiệp, Bảo hiểm PVI tiếp tục cho thấy năng lực phát triển toàn diện và sự hiện diện ngày càng rõ nét trên bản đồ bảo hiểm khu vực.
Eximbank sắp bầu bổ sung dàn lãnh đạo mới tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

Eximbank sắp bầu bổ sung dàn lãnh đạo mới tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

(TBTCO) - Eximbank dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7 bầu 5 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và 1 thành viên Ban Kiểm soát. Danh sách ứng viên đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, trong đó có ông Quocanh Nguyenle - nguyên Tổng Giám đốc Techcombank; ông Nguyễn Quốc Hùng - nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cùng 4 chuyên gia quốc tế.
Thu ngoài lãi dẫn nhịp, cho vay tiến sát kế hoạch, ABBank báo lãi tăng hơn 80%

Thu ngoài lãi dẫn nhịp, cho vay tiến sát kế hoạch, ABBank báo lãi tăng hơn 80%

(TBTCO) - ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 3.016 tỷ đồng, tăng 80,7% cùng kỳ, với động lực từ các nguồn thu ngoài lãi khiến tỷ trọng thu nhập lãi thuần giảm còn 35%. Trong bối cảnh dư nợ cho vay tăng 18,5%, tiến sát kế hoạch cả năm, ngân hàng đồng thời nâng vốn điều lệ vượt 16.000 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp.
Dành 10.000 ha đất quy hoạch nhà ở xã hội, khơi thông dòng vốn đúng hướng

Dành 10.000 ha đất quy hoạch nhà ở xã hội, khơi thông dòng vốn đúng hướng

(TBTCO) - Hiện cả nước có gần 10.000 ha đất được quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội. Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, nhiều ý kiến nhấn mạnh, cần phân bổ dòng vốn đúng địa chỉ, ưu tiên nhà ở xã hội, mô hình thuê mua và các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực, đồng thời kết hợp tín dụng có chọn lọc, mở rộng các kênh huy động vốn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Phát triển nguyên liệu xanh bền vững - chìa khóa để ngành gỗ chạm mốc 25 tỷ USD

Phát triển nguyên liệu xanh bền vững - chìa khóa để ngành gỗ chạm mốc 25 tỷ USD

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Tăng tốc giải ngân nhưng không nới lỏng kiểm soát

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Tăng tốc giải ngân nhưng không nới lỏng kiểm soát

Mở rộng quy mô, đa dạng hàng hóa, nâng cao hiệu quả thị trường vốn

Mở rộng quy mô, đa dạng hàng hóa, nâng cao hiệu quả thị trường vốn

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,190 ▼600K 13,890 ▼600K
Trang sức 99.99 13,200 ▼600K 13,900 ▼600K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼7K 14,002 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼7K 14,003 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 ▼7K 139 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 ▼7K 1,391 ▼60K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 ▼7K 137 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 ▼5940K 135,644 ▼5940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 ▼88300K 10,291 ▼97120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 ▲82643K 93,319 ▲92345K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 ▼3661K 83,728 ▼3661K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 ▼3498K 80,029 ▼3498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 ▼2502K 57,285 ▼2502K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cập nhật: 23/07/2026 18:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17879 18153 18730
CAD 18151 18427 19046
CHF 31652 32032 32672
CNY 0 3846 3939
EUR 29396 29617 30697
GBP 34382 34773 35709
HKD 0 3225 3428
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14944 15531
SGD 19849 20131 20704
THB 694 757 810
USD (1,2) 26046 0 0
USD (5,10,20) 26087 0 0
USD (50,100) 26116 26130 26495
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,120 26,120 26,500
USD(1-2-5) 25,076 - -
USD(10-20) 25,076 - -
EUR 29,549 29,573 30,984
JPY 156.85 157.13 166.6
GBP 34,561 34,655 35,845
AUD 18,096 18,161 18,847
CAD 18,364 18,423 19,099
CHF 31,906 32,005 32,938
SGD 19,977 20,039 20,822
CNY - 3,812 3,957
HKD 3,287 3,297 3,435
KRW 16.51 17.22 18.73
THB 741.98 751.14 803.88
NZD 14,953 15,092 15,545
SEK - 2,669 2,763
DKK - 3,953 4,092
NOK - 2,703 2,799
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,014.61 - 6,790.93
TWD 735.69 - 891.15
SAR - 6,889.57 7,255.99
KWD - 83,169 88,484
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,100 26,120 26,500
EUR 29,485 29,603 30,796
GBP 34,588 34,727 35,757
HKD 3,287 3,300 3,418
CHF 31,778 31,906 32,828
JPY 157.31 157.94 165.80
AUD 18,060 18,133 18,729
SGD 20,041 20,121 20,711
THB 760 763 798
CAD 18,356 18,430 19,008
NZD 15,061 15,606
KRW 17.12 18.97
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26148 26148 26480
AUD 18067 18167 19090
CAD 18336 18436 19450
CHF 31895 31925 33503
CNY 3827 3852 3987.2
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29580 29610 31335
GBP 34687 34737 36490
HKD 0 3355 0
JPY 157.56 158.06 178.85
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15057 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 20004 20134 20867
THB 0 722.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 13500000 13500000 14000000
SBJ 12500000 12500000 14000000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,138 26,188 26,500
USD20 26,138 26,188 26,500
USD1 26,138 26,188 26,500
AUD 18,116 18,216 19,323
EUR 29,367 29,467 31,123
CAD 18,287 18,387 19,693
SGD 20,080 20,230 20,785
JPY 158.02 159.52 165.05
GBP 34,563 34,713 35,770
XAU 13,498,000 0 14,002,000
CNY 0 3,735 0
THB 0 758 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/07/2026 18:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80