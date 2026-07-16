15 năm LPBank - Vietnam Post: Đồng hành kiến tạo mô hình hợp tác ngân hàng - bưu điện tiêu biểu của Việt Nam và khu vực

Vừa qua, LPBank và Vietnam Post tổ chức Hội nghị triển khai kinh doanh và Lễ kỷ niệm 15 năm hợp tác với chủ đề “Cộng hưởng sức mạnh – Kiến tạo tương lai”. Sự kiện có sự tham dự của ông Bùi Hoàng Phương – Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo LPBank, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Vietnam Post.

Ông Bùi Hoàng Phương – Ủy viên Dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thứ 6 từ trái sang), ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (thứ 6 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo LPBank và Vietnam Post tại sự kiện

Chương trình diễn ra gồm hai nội dung trọng tâm: Hội nghị triển khai kinh doanh nhằm đánh giá kết quả phối hợp, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và Lễ kỷ niệm 15 năm hợp tác giữa LPBank và Vietnam Post.

15 năm hợp tác: Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Không chỉ là dấu mốc nhìn lại chặng đường hợp tác bền chặt giữa hai đơn vị, sự kiện còn khẳng định giá trị của một mô hình hợp tác đặc biệt giữa lĩnh vực tài chính - ngân hàng và hạ tầng bưu chính quốc gia, đồng thời mở ra tầm nhìn phát triển mới trên nền tảng công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị sơ kết hợp tác 6 tháng đầu năm và triển khai kinh doanh 6 tháng cuối năm, hai đơn vị đã đánh giá kết quả phối hợp trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời thống nhất các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới, phát triển khách hàng và triển khai các chương trình kinh doanh trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường 15 năm hợp tác, tổng kết những thành quả đạt được và xác lập nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sau 15 năm hợp tác, LPBank và Vietnam Post đã xây dựng mạng lưới cung ứng dịch vụ tài chính rộng khắp với hơn 1,6 triệu khách hàng, đồng thời triển khai hiệu quả nhiều chương trình tín dụng, thanh toán và chi trả an sinh xã hội. Đến ngày 30/6/2026, quy mô huy động vốn qua mạng lưới bưu điện tăng hơn 15 lần, từ khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng năm 2011 lên trên 100 nghìn tỷ đồng. Cùng thời điểm, dư nợ cho vay hưu trí và an sinh xã hội đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, với doanh số giải ngân lũy kế trên 65 nghìn tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để hàng triệu khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận tiện, an toàn.

Những kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác ngân hàng - bưu điện mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức cho người dân, thúc đẩy tài chính toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Nâng tầm hợp tác, hướng tới mô hình ngân hàng - bưu điện tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank, cho rằng điều quan trọng nhất sau dấu mốc 15 năm không phải là hài lòng với những kết quả đã đạt được, mà là quyết tâm đổi mới để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác giữa hai bên. “Chúng ta đã có thành quả, nhưng nếu nhìn vào dư địa của thị trường và những mô hình thành công trên thế giới thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. LPBank và Vietnam Post sẽ cùng thay đổi tư duy, đổi mới mô hình hợp tác và chủ động hành động để tạo ra bước phát triển đột phá cho chặng đường tiếp theo.”, ông Hồ Nam Tiến nhấn mạnh.

Ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank phát biểu tại sự kiện

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post đã dẫn chứng những mô hình hợp tác thành công trên thế giới giữa ngân hàng và bưu điện, đồng thời khẳng định sau 15 năm đồng hành LPBank và Vietnam Post đã tạo được nền tảng vững chắc hướng tới mô hình hợp tác có quy mô và tầm vóc lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post phát biểu tại sự kiện

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà LPBank và Vietnam Post đạt được trong 15 năm hợp tác, đặc biệt là việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tới người dân, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện. Trong giai đoạn phát triển mới, Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng hai đơn vị tiếp tục đổi mới mô hình hợp tác, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi bên để tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Bùi Hoàng Phương - Ủy viên Dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thứ 3 từ phải sang), ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) cùng Ban lãnh đạo LPBank và Vietnam Post thực hiện nghi thức chúc mừng 15 năm hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hợp tác, LPBank và Vietnam Post đã chính thức công bố định hướng hợp tác giai đoạn mới, đồng thời nâng cấp quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị. Giai đoạn 2026–2030, LPBank và Vietnam Post đặt mục tiêu phát triển mạng lưới dịch vụ tài chính cộng đồng hàng đầu tại khu vực nông thôn và đô thị nhỏ; nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới Phòng giao dịch Bưu điện; phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.

Với định hướng đó, hai bên sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh bổ trợ, gia tăng giá trị cho khách hàng và cộng đồng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển tài chính toàn diện, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.