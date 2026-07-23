PGBank báo lãi tăng gần 66%, nâng vốn mạnh, tạo đà mở rộng tín dụng

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank - mã CK: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo, quý II/2026, lợi nhuận trước thuế của PGBank đạt 164,1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Ngân hàng vẫn duy trì đà tăng của hoạt động cốt lõi với thu nhập lãi thuần tăng 10,5%. Dù vậy, tăng trưởng bị thu hẹp do một số nguồn thu ngoài lãi giảm, trong khi PGBank tiếp tục chủ động tăng trích lập dự phòng 7,3%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PGBank ghi nhận 439,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng mạnh 65,8%, tương ứng tăng 174,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ cả tăng trưởng thu nhập và giảm mạnh chi phí dự phòng.

Hoạt động cốt lõi giữ đà tăng khi thu nhập lãi thuần tăng 5,2%, đạt 979 tỷ đồng. Nhờ mức tăng trưởng mạnh trong quý I/2026, kết quả kinh doanh 6 tháng của PGBank được hỗ trợ đáng kể bởi các nguồn thu ngoài lãi. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 116,1%, lên 59,2 tỷ đồng, trong khi lãi kinh doanh ngoại hối cũng tăng hơn gấp đôi, đạt 89,5 tỷ đồng.

Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động của PGBank tăng 13,8%, lên 1.200 tỷ đồng, cao hơn mức tăng 7,7% của chi phí hoạt động. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 24,4%, xuống còn 211,5 tỷ đồng, trở thành động lực quan trọng đưa lợi nhuận trước thuế tăng mạnh trong nửa đầu năm.

<!--cke_bookmark_146S--><!--cke_bookmark_146E--><!--cke_bookmark_1060S--><!--cke_bookmark_1060E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Về quy mô hoạt động, đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 89.312,5 tỷ đồng.

Chỉ tiêu cho vay khách hàng tăng 4,3% so với cuối năm 2025, lên 48.349 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,87%.

Trong khi đó, huy động vốn thị trường tiếp tục mở rộng, với tổng tiền gửi của khách hàng đạt 49.715,9 tỷ đồng, tăng 2,6%. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 20,8%, góp phần tạo nền tảng nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng cũng hoàn tất nâng vốn điều lệ lên 7.327 tỷ đồng vào ngày 10/7/2026, tăng 33,2% so với cuối năm 2025, qua đó, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về an toàn hoạt động, củng cố năng lực tài chính và tạo đà tăng trưởng tín dụng.

Tiếp nối đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức thành công với tỷ lệ 7,5%, PGBank lên kế hoạch chào bán hơn 267,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu qua 2 đợt, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 2.672,9 tỷ đồng. Đợt phát hành thứ nhất dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng, đợt thứ hai 1.172,9 tỷ đồng.

Về kế hoạch sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến được dùng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng./.