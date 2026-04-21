Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán

Ánh Tuyết

13:13 | 21/04/2026
(TBTCO) - PGBank đặt mục tiêu bứt phá mạnh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế 1.438 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi và tiếp tục theo đuổi kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ở mức 31% và tìm “mảnh ghép” từ lĩnh vực chứng khoán nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới.
aa
Lợi nhuận PGBank bứt tốc 80%, tăng vốn điều lệ mở rộng dư địa tăng trưởng PGBank đặt mục tiêu bứt phá năm 2026, đưa lợi nhuận tăng vọt 87%

Tăng tốc lợi nhuận gấp đôi hơn 1.400 tỷ đồng

Ngày 21/4, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng cùng phương án tăng vốn điều lệ và chia cổ tức quan trọng. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là 45 người, đại diện cho 664,4 triệu cổ phần, tương ứng 97,491% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban lãnh đạo PGBank điều hành Đại hội đồng cổ đông.

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Hương - Tổng Giám đốc PGBank nêu rõ định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo đó, năm 2026, PGBank đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ về quy mô với tổng tài sản dự kiến tăng 32,2% so với cuối năm 2025, vượt 100 nghìn tỷ đồng lên 117.419 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2026, PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỷ đồng, gần gấp đôi so với mức thực hiện năm 2025 (727 tỷ đồng). Cùng với đó, ngân hàng tiếp tục theo đuổi kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 81,8%. Tính đến hết quý I/2026, vốn điều lệ PGBank đã đạt 6.816 tỷ đồng, đồng nghĩa vẫn cần bổ sung thêm khoảng gần 3.200 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu.

Song song đó, dư nợ tín dụng cũng được kỳ vọng tăng trưởng 31%, đạt 61.770 tỷ đồng, số tăng thực tế theo phê duyệt room tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao. Huy động thị trường 1 tăng 27,7%, lên 103.593 tỷ đồng; tỷ lệ CASA 18%.

Những con số này phản ánh nỗ lực tăng tốc của nhà băng sau một năm 2025 kinh doanh bùng nổ với mức lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động, với lợi nhuận tăng trưởng 72,6% so với năm 2024.

Nguồn: PGBank.

Để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, PGBank phấn đấu đưa tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt trên 12%, duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) trên 11%, đồng thời nỗ lực tiết giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) từ 45,5% xuống còn 39,5%.

Một số giải pháp trọng tâm được Tổng giám đốc PGBank đề cập, đó là tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, kiểm soát rủi ro: tập trung vào các ngành/lĩnh vực ưu tiên như sản xuất bền vững, xuất nhập khẩu... và khách hàng có lịch sử tín dụng tốt. Xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng tự động, rút ngắn thời gian phê duyệt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tài sản... Cùng với đó, tăng hạn mức liên ngân hàng các tổ chức tín dụng cấp cho PGBank thêm 20.000 tỷ đồng. Tăng số lượng ngân hàng quốc tế cấp hạn mức tín chấp cho PGBank lên 04.

Về phương án phân phối lợi nhuận, ngân hàng trình đại hội chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ, phát hành thành 2 đợt. Cùng với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, PGBank còn lên kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tiếp nối chủ trương từ kỳ họp bất thường năm 2025, PGBank tiếp tục trình cổ đông thông qua việc góp vốn, mua lại hoặc thành lập mới các công ty con trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm và quản lý quỹ.

Tìm “mảnh ghép” từ chứng khoán, nỗ lực bứt phá vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Tại đại hội của PGBank, cổ đông tập trung chất vấn về tính khả thi của kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển dài hạn, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao (31%), định hướng phân bổ vốn theo từng phân khúc khách hàng và khả năng hoàn thành kế hoạch trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, cùng yêu cầu cân bằng giữa tăng trưởng, quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch lợi nhuận 1.438 tỷ đồng năm 2026.

Cổ đông cũng dành sự quan tâm lớn tới chiến lược xây dựng hệ sinh thái tài chính, nhất là kế hoạch M&A công ty chứng khoán và định hướng phát triển.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Văn Hương - Tổng giám đốc PGBank nhấn mạnh, mặc dù đạt mức tăng trưởng cao, song PGBank vẫn chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 đã đề ra.

Về tăng trưởng tín dụng, ông Nguyễn Văn Hương - Tổng giám đốc PGBank cho biết, tốc độ tăng thực tế phụ thuộc lớn vào hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Trong trường hợp được cấp room 31%, tương ứng tăng gần 15.000 tỷ đồng, ngân hàng sẽ ưu tiên cấp tín dụng cho nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu, khu vực tạo nguồn ngoại tệ và có vòng quay vốn lưu động tốt. "Thực tế, PGBank hiện nay đang xây dựng rất nhiều các gói ưu đãi cũng như chính sách, cũng như mở rộng các kênh tìm kiếm để tăng trưởng tín dụng vào nhóm xuất nhập khẩu này" - ông Hưng nêu rõ.

Tổng giám đốc PGBank chỉ rõ, nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố thị trường với nhiều rủi ro, đặc biệt giai đoạn cuối năm 2025 xuất hiện các diễn biến bất lợi từ kinh tế thế giới, biến động tỷ giá và thị trường tiền tệ.

Bên cạnh đó, sự tăng nóng của thị trường bất động sản cũng đặt ra lựa chọn giữa rủi ro và lợi nhuận; tuy nhiên, ngân hàng chủ động phân tán danh mục sang các lĩnh vực có tính bền vững hơn như: xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp FDI..., dù biên lợi nhuận thấp hơn so với các lĩnh vực rủi ro cao.

Đồng thời, ngân hàng cũng tăng cường trích lập dự phòng đối với các khoản rủi ro phát sinh, nhằm tuân thủ quy định và đảm bảo an toàn hệ thống, đây là những nguyên nhân chính khiến kế hoạch lợi nhuận chưa đạt. Tuy vậy, kết quả đạt được vẫn phản ánh xu hướng tăng trưởng có kiểm soát và tạo nền tảng ổn định cho các năm tiếp theo, đồng thời là điểm cần cải thiện trong năm 2026.

Bật mí kết quả kinh doanh quý I/2026, Tổng giám đốc PGBank nêu rõ, lãi trước thuế đạt 275 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước (96 tỷ đồng), hoàn thành 19,2% kế hoạch năm. So với cùng kỳ 2025, mức thực hiện này cho thấy tín hiệu tích cực, tạo cơ sở để ngân hàng tự tin hướng tới hoàn thành mục tiêu cả năm nếu được đại hội thông qua. Tuy nhiên, với kế hoạch lợi nhuận 1.438 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 97,9% so với năm 2025, đây vẫn là mục tiêu rất thách thức, đòi hỏi ngân hàng phải nỗ lực lớn, tận dụng cơ hội và vượt qua nhiều biến động để đạt được.

Nhấn mạnh về nỗ lực tìm kiếm các công ty con trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm và quản lý quỹ, bà Cao Thị Thuý Nga - Chủ tịch HĐQT PGBank nêu rõ, ban lãnh đạo PGBank đã dành cả năm qua để nghiên cứu, kiểm tra, rà soát thông tin các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, qua đó, từng bước lựa chọn mục tiêu phù hợp.

"Chiến lược phát triển PGBank sẽ thành một hệ sinh thái tăng trải nghiệm toàn diện cho khách hàng. Nhưng chúng ta là ngân hàng nhỏ và các bước đi về quản trị cũng phải cần phải được nâng cao" - bà Nga nêu rõ.

Trong đó, kế hoạch đầu tư vào công ty chứng khoán trong năm 2026 là một trong những định hướng trọng tâm. Bởi việc nâng hạng thị trường chứng khoán, các quỹ ngoại tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán sẽ trở thành "mảnh đất" để các công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh tốt.

Việc tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng cũng nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời là mục tiêu mang tính bắt buộc trong lộ trình tái cơ cấu của ngân hàng./.

Chứng khoán VNDirect ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong quý I/2026

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

Quý I/2026: SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng trưởng kỷ lục

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự đêm Chung kết cuộc thi Auditing and Accounting Challenge 2026

Hải Phòng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, trọng dân

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Xuất khẩu sang Brazil: Doanh nghiệp cần vượt rào cản về chi phí logistics và tiêu chuẩn kỹ thuật

Ngày 21/4: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm mạnh

LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, tăng cường bộ đệm dự phòng ngay từ đầu năm

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2026 ghi nhận những điểm sáng tích cực trong hoạt động kinh doanh cốt lõi với lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỷ đồng. Bất chấp những thách thức chung của thị trường, LPBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tín dụng tốt, đa dạng hóa nguồn thu hiệu quả và đặc biệt ghi dấu ấn bằng chiến lược quản trị rủi ro chủ động, an toàn.
Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

(TBTCO) - Sáng 21/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 25.102 VND/USD, trong khi USD tự do nhích lên quanh 26.630 - 26.670 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY lùi nhẹ về 98,09 điểm nhưng vẫn duy trì nền ổn định. Tâm điểm chú ý dồn vào đàm phán Mỹ - Iran cuối tuần, yếu tố có thể định hướng xu hướng thị trường ngắn hạn, dù kỳ vọng tích cực đang chiếm ưu thế.
Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 21/4, giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.
Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

(TBTCO) - Trong nhiều tranh luận gần đây về bảo hiểm nhân thọ, “bảng minh họa quyền lợi” trở thành một trong những khái niệm gây tranh cãi. Không ít trường hợp khách hàng kỳ vọng mức lợi nhuận cao dựa trên các con số minh họa, để rồi thất vọng khi giá trị thực tế không đạt như mong muốn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính và pháp lý, bảng minh họa chưa bao giờ được thiết kế như một cam kết lợi nhuận, mà chỉ là một công cụ giúp khách hàng hình dung các kịch bản tài chính có thể xảy ra trong tương lai.
Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

(TBTCO) - Mặt bằng lãi suất huy động bắt đầu “dịu nhiệt” khi nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm từ 2 - 50 điểm cơ bản ở các kỳ hạn, riêng nhóm “Big 4” chủ yếu hạ lãi suất ở kỳ hạn 24 tháng, qua đó, phát tín hiệu hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn chịu áp lực đa chiều, đa biến số, khiến việc điều hành lãi suất trở nên phức tạp hơn.
Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 20/4 đảo chiều giảm từ 200.000 đồng - 700.000 đồng, đưa giá giao dịch về ngưỡng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay (20/4): USD nhích nhẹ, DXY mạnh lên giữa căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài tuần thứ 8

(TBTCO) - Sáng ngày 20/4, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần 25.103 đồng, tăng 1 đồng so với trong phiên cuối tuần, trong khi USD tự do nhích lên quanh 26.610 - 26.660 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY tăng 0,2% phản ánh USD mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu bật tăng mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, xung đột khu vực kéo dài sang tuần thứ 8 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.
Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

(TBTCO) - Từ kết quả thống kê của cơ quan thuế cho thấy, đa phần hộ kinh doanh đã và đang dần thích nghi với quy định mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý đó là ở một số lĩnh vực, người bán có xu hướng ưu tiên nhận tiền mặt, thậm chí từ chối hoặc hạn chế nhận thanh toán bằng chuyển khoản. Vậy “tiền mặt có quay trở lại”, theo chuyên gia, câu trả lời là cần nhìn sâu vào dữ liệu và cấu trúc của dòng tiền trong nền kinh tế.
Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Gần 200 doanh nghiệp từ 17 quốc gia hội tụ tại triển lãm công nghiệp khai khoáng và xây dựng

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Bộ Tài chính làm việc với Moody's Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Dòng tiền vận hành quyết định sự thành công của bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026

KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Loạt bài: Thanh toán "tiền mặt" có đang quay trở lại?

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

