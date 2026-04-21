Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán

Tăng tốc lợi nhuận gấp đôi hơn 1.400 tỷ đồng

Ngày 21/4, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng cùng phương án tăng vốn điều lệ và chia cổ tức quan trọng. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là 45 người, đại diện cho 664,4 triệu cổ phần, tương ứng 97,491% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban lãnh đạo PGBank điều hành Đại hội đồng cổ đông.

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Hương - Tổng Giám đốc PGBank nêu rõ định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo đó, năm 2026, PGBank đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ về quy mô với tổng tài sản dự kiến tăng 32,2% so với cuối năm 2025, vượt 100 nghìn tỷ đồng lên 117.419 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2026, PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỷ đồng, gần gấp đôi so với mức thực hiện năm 2025 (727 tỷ đồng). Cùng với đó, ngân hàng tiếp tục theo đuổi kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 81,8%. Tính đến hết quý I/2026, vốn điều lệ PGBank đã đạt 6.816 tỷ đồng, đồng nghĩa vẫn cần bổ sung thêm khoảng gần 3.200 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu.

Song song đó, dư nợ tín dụng cũng được kỳ vọng tăng trưởng 31%, đạt 61.770 tỷ đồng, số tăng thực tế theo phê duyệt room tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao. Huy động thị trường 1 tăng 27,7%, lên 103.593 tỷ đồng; tỷ lệ CASA 18%.

Những con số này phản ánh nỗ lực tăng tốc của nhà băng sau một năm 2025 kinh doanh bùng nổ với mức lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động, với lợi nhuận tăng trưởng 72,6% so với năm 2024.

Nguồn: PGBank.

Để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, PGBank phấn đấu đưa tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt trên 12%, duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) trên 11%, đồng thời nỗ lực tiết giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) từ 45,5% xuống còn 39,5%.

Một số giải pháp trọng tâm được Tổng giám đốc PGBank đề cập, đó là tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, kiểm soát rủi ro: tập trung vào các ngành/lĩnh vực ưu tiên như sản xuất bền vững, xuất nhập khẩu... và khách hàng có lịch sử tín dụng tốt. Xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng tự động, rút ngắn thời gian phê duyệt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tài sản... Cùng với đó, tăng hạn mức liên ngân hàng các tổ chức tín dụng cấp cho PGBank thêm 20.000 tỷ đồng. Tăng số lượng ngân hàng quốc tế cấp hạn mức tín chấp cho PGBank lên 04.

Về phương án phân phối lợi nhuận, ngân hàng trình đại hội chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ, phát hành thành 2 đợt. Cùng với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, PGBank còn lên kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tiếp nối chủ trương từ kỳ họp bất thường năm 2025, PGBank tiếp tục trình cổ đông thông qua việc góp vốn, mua lại hoặc thành lập mới các công ty con trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm và quản lý quỹ.

Tìm “mảnh ghép” từ chứng khoán, nỗ lực bứt phá vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Tại đại hội của PGBank, cổ đông tập trung chất vấn về tính khả thi của kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển dài hạn, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao (31%), định hướng phân bổ vốn theo từng phân khúc khách hàng và khả năng hoàn thành kế hoạch trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, cùng yêu cầu cân bằng giữa tăng trưởng, quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch lợi nhuận 1.438 tỷ đồng năm 2026.

Cổ đông cũng dành sự quan tâm lớn tới chiến lược xây dựng hệ sinh thái tài chính, nhất là kế hoạch M&A công ty chứng khoán và định hướng phát triển.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Văn Hương - Tổng giám đốc PGBank nhấn mạnh, mặc dù đạt mức tăng trưởng cao, song PGBank vẫn chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 đã đề ra.

Về tăng trưởng tín dụng, ông Nguyễn Văn Hương - Tổng giám đốc PGBank cho biết, tốc độ tăng thực tế phụ thuộc lớn vào hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Trong trường hợp được cấp room 31%, tương ứng tăng gần 15.000 tỷ đồng, ngân hàng sẽ ưu tiên cấp tín dụng cho nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu, khu vực tạo nguồn ngoại tệ và có vòng quay vốn lưu động tốt. "Thực tế, PGBank hiện nay đang xây dựng rất nhiều các gói ưu đãi cũng như chính sách, cũng như mở rộng các kênh tìm kiếm để tăng trưởng tín dụng vào nhóm xuất nhập khẩu này" - ông Hưng nêu rõ.

Tổng giám đốc PGBank chỉ rõ, nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố thị trường với nhiều rủi ro, đặc biệt giai đoạn cuối năm 2025 xuất hiện các diễn biến bất lợi từ kinh tế thế giới, biến động tỷ giá và thị trường tiền tệ.

Bên cạnh đó, sự tăng nóng của thị trường bất động sản cũng đặt ra lựa chọn giữa rủi ro và lợi nhuận; tuy nhiên, ngân hàng chủ động phân tán danh mục sang các lĩnh vực có tính bền vững hơn như: xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp FDI..., dù biên lợi nhuận thấp hơn so với các lĩnh vực rủi ro cao.

Đồng thời, ngân hàng cũng tăng cường trích lập dự phòng đối với các khoản rủi ro phát sinh, nhằm tuân thủ quy định và đảm bảo an toàn hệ thống, đây là những nguyên nhân chính khiến kế hoạch lợi nhuận chưa đạt. Tuy vậy, kết quả đạt được vẫn phản ánh xu hướng tăng trưởng có kiểm soát và tạo nền tảng ổn định cho các năm tiếp theo, đồng thời là điểm cần cải thiện trong năm 2026.

Bật mí kết quả kinh doanh quý I/2026, Tổng giám đốc PGBank nêu rõ, lãi trước thuế đạt 275 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước (96 tỷ đồng), hoàn thành 19,2% kế hoạch năm. So với cùng kỳ 2025, mức thực hiện này cho thấy tín hiệu tích cực, tạo cơ sở để ngân hàng tự tin hướng tới hoàn thành mục tiêu cả năm nếu được đại hội thông qua. Tuy nhiên, với kế hoạch lợi nhuận 1.438 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 97,9% so với năm 2025, đây vẫn là mục tiêu rất thách thức, đòi hỏi ngân hàng phải nỗ lực lớn, tận dụng cơ hội và vượt qua nhiều biến động để đạt được.

Nhấn mạnh về nỗ lực tìm kiếm các công ty con trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm và quản lý quỹ, bà Cao Thị Thuý Nga - Chủ tịch HĐQT PGBank nêu rõ, ban lãnh đạo PGBank đã dành cả năm qua để nghiên cứu, kiểm tra, rà soát thông tin các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, qua đó, từng bước lựa chọn mục tiêu phù hợp.

"Chiến lược phát triển PGBank sẽ thành một hệ sinh thái tăng trải nghiệm toàn diện cho khách hàng. Nhưng chúng ta là ngân hàng nhỏ và các bước đi về quản trị cũng phải cần phải được nâng cao" - bà Nga nêu rõ.

Trong đó, kế hoạch đầu tư vào công ty chứng khoán trong năm 2026 là một trong những định hướng trọng tâm. Bởi việc nâng hạng thị trường chứng khoán, các quỹ ngoại tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán sẽ trở thành "mảnh đất" để các công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh tốt.

Việc tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng cũng nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời là mục tiêu mang tính bắt buộc trong lộ trình tái cơ cấu của ngân hàng./.