MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ: Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2026/TT-NHNN ngày 19/05/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại; Văn bản số 3330/KV2-GS2, số 3383/KV2-GS2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm và xác nhận đáp ứng yêu cầu hoạt động của các Phòng Giao dịch trực thuộc MBV Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh,

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch (PGD) trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

STT Tên đơn vị Thông tin cũ Thông tin mới Ngày hoạt động tại địa điểm mới 1 PGD Đông Sài Gòn (Tên cũ: PGD Đỗ Xuân Hợp) Địa chỉ: Số 93 đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ: Số 201 đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh 22/6/2026 2 PGD Nam Sài Gòn (Tên cũ: PGD Quận 8) Địa chỉ: Phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ: Số 449A đường Nguyễn Thị Thập, Khu phố 35, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh 22/6/2026 (Dự kiến)

Nhân dịp chuyển đến các không gian giao dịch mới khang trang và hiện đại hơn, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và nhận những phần quà tri ân đặc biệt thay lời cảm ơn chân thành từ MBV.

MBV rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của quý khách hàng và đối tác trong thời gian tới!