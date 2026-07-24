Ngân hàng - Bảo hiểm

Thị trường tiền tệ tuần 20-24/7: Tỷ giá trung tâm sát đỉnh lịch sử, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 330.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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21:31 | 24/07/2026
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 20 - 24/7 cho thấy, tỷ giá trung tâm tăng 11 tuần liên tiếp lên 25.283 đồng, cách đỉnh lịch sử 15 đồng, trong bối cảnh nhà điều hành hút ròng thanh khoản trên kênh OMO. Dù đã rút gần 330.000 tỷ đồng so với đầu tháng 2/2026, lãi suất qua đêm vẫn ở mức 2,97%/năm, cho thấy thanh khoản ngắn hạn ổn định, nhưng áp lực cân đối vốn chưa giảm.
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Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/7: Hút ròng gần 20.000 tỷ đồng, tỷ giá trung tâm áp sát đỉnh lịch sử MBS dự báo tỷ giá USD/VND có thể hướng mốc 27.000 đồng cuối năm 2026 Áp lực đè nặng, ngân hàng “xoay xở” nhiều kênh huy động vốn

Tỷ giá trung tâm áp sát đỉnh lịch sử sau 11 tuần tăng liên tiếp

Tuần qua từ ngày 20/7 đến ngày 24/7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng 29 đồng, lên 25.283 đồng vào phiên cuối tuần, tăng ròng rã tuần thứ 11 liên tiếp. Đây cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2025 và chỉ còn cách đỉnh lịch sử 25.298 đồng được thiết lập ngày 25/8/2025 đúng 15 đồng.

Thị trường tiền tệ tuần 20-24/7: Tỷ giá trung tâm sát đỉnh lịch sử, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 330.000 tỷ đồng
Thị trường tiền tệ tuần 20-24/7: Tỷ giá trung tâm sát đỉnh lịch sử, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 330.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tăng giá USD sau giai đoạn đi ngang, mức tăng còn cao hơn mức điều chỉnh của tỷ giá trung tâm. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.100 - 26.510 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 40 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, BIDV niêm yết 26.130 - 26.510 VND/USD, đồng thời tăng 60 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Ở chiều ngược lại, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm 60 đồng hai chiều, xuống còn 26.330 -26.360 đồng, thậm chí thấp hơn tỷ giá bán ra ngân hàng thương mại. Diễn biến này cho thấy nhu cầu trên thị trường tự do có phần hạ nhiệt, trái ngược với xu hướng tăng của tỷ giá niêm yết tại hệ thống ngân hàng.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, diễn biến này cho thấy áp lực ngoại tệ ngoài hệ thống vẫn khá thấp, trong khi tỷ giá chính thức chủ yếu tăng theo điều chỉnh của tỷ giá trung tâm và xu hướng USD quốc tế.

“Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND tại kênh ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục nhích nhẹ, khi DXY vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị. Tỷ giá tự do có thể tiếp tục ổn định nhờ sự điều chỉnh của giá vàng” - Chứng khoán Yuanta nêu góc nhìn.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện quanh 101,4 điểm, cao nhất từ cuối tháng 3/2025 đến nay.

Chuyên gia kinh tế của Commerzbank (Đức) dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách trong biên độ 3,5% - 3,75% tại cuộc họp sắp tới.

Mặc dù thị trường bắt đầu xuất hiện các cuộc tranh luận về khả năng Fed phải tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, kịch bản cơ sở của Commerzbank vẫn là lạm phát lõi sẽ dần quay về mục tiêu 2%, giúp Fed tránh phải thắt chặt thêm và có thể bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất từ giữa năm 2027.

Với mức tăng bình quân của lạm phát lõi khoảng 0,35% mỗi tháng từ đầu năm 2026 đến nay, lạm phát cũng khó quay về mục tiêu 2% trước năm 2027.

Dù các ý kiến ủng hộ tăng lãi suất đang xuất hiện nhiều hơn, Fed sẽ cần thêm bằng chứng rõ ràng về xu hướng lạm phát trước khi cân nhắc một đợt tăng mới.

Dù hút ròng hơn 26.000 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn hạ về quanh 3%

Về diễn biến trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 13.943,9 tỷ đồng qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, ở kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 63 ngày, với lãi suất giữ nguyên 4,5%/năm. Trong khi đó, lượng giấy tờ có giá đáo hạn lên tới 40.296,6 tỷ đồng.

Thị trường tiền tệ tuần 20-24/7: Tỷ giá trung tâm sát đỉnh lịch sử, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 330.000 tỷ đồng
Nguồn: Techcombank.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 26.352,7 tỷ đồng khỏi hệ thống, nối dài chuỗi hút ròng lên 3 tuần liên tiếp với tổng quy mô khoảng 77.653,9 tỷ đồng. Đến cuối tuần, dư nợ lưu hành trên kênh thị trường mở giảm còn 160.207,4 tỷ đồng.

Quy mô OMO lưu hành co hẹp kể từ đỉnh đầu tháng 2/2026

Kể từ mức đỉnh thiết lập vào đầu tháng 2/2026, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng hơn 329 nghìn tỷ đồng, cho thấy xu hướng thu hẹp dần lượng tiền hỗ trợ thanh khoản trên kênh OMO vẫn đang được duy trì.

Thanh khoản hệ thống vẫn duy trì ổn định dù Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm chốt phiên 23/7 ở mức 2,97%/năm, giảm 0,9 điểm phần trăm so với cuối tuần trước; kỳ hạn 1 tuần giảm 0,81 điểm phần trăm xuống 3,81%/năm.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng nhẹ 0,22 điểm phần trăm lên 5,60%/năm, còn kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng lần lượt giảm 0,44 điểm phần trăm xuống 6,65% và 7,63%/năm.

Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục dao động quanh 800.000 - 850.000 tỷ đồng, cho thấy thanh khoản toàn hệ thống vẫn ở trạng thái ổn định.

Chứng khoán Yuanta cho rằng, thanh khoản ngắn hạn cải thiện, nhưng áp lực cân đối vốn trung dài hạn vẫn ở mức cao.

“Lãi suất liên ngân hàng khả năng tiếp tục ổn định với kỳ hạn ngắn duy trì mức thấp trong khi kỳ hạn 1 - 9 tháng vẫn ở mức cao. Chúng tôi cho rằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý III/2026” - Chứng khoán Yuanta nêu quan điểm.

Theo tính toán của Chứng khoán Yuanta, Ngân hàng Nhà nước dành gói tín dụng ưu đãi quy mô khoảng 830.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, nhà ở xã hội (không tính vào room tín dụng) và hạ tầng chiến lược và công nghệ số, với lãi suất ưu đãi thấp hơn thị trường 1 - 2%/năm. Phần tính vào room tín dụng chiếm khoảng khoảng 25% tổng room năm 2026, cho thấy định hướng điều hành tín dụng phục vụ lĩnh vực ưu tiên sẽ được thúc đẩy.

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác nhận lãi suất huy động tăng do nhu cầu vốn nền kinh tế lớn, đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp các bộ, ngành tính toán phương án giảm áp lực vốn trung dài cho kênh ngân hàng như: huy động vốn nước ngoài, mở rộng đối tượng vay ngoại tệ và cho phép ngân hàng thương mại quản lý tài sản bảo đảm cho trái phiếu doanh nghiệp.

Còn theo Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính của Ngân hàng Techcombank, mặc dù lãi suất liên ngân hàng có thể ghi nhận những phiên biến động mạnh mang tính thời điểm, chủ yếu do ảnh hưởng từ việc đáo hạn các nguồn hỗ trợ thanh khoản, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng bình quân sẽ tiếp tục đi ngang hoặc chỉ giảm nhẹ. Điều này được hỗ trợ bởi thanh khoản hệ thống vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố thuận lợi./.

Ba lực đỡ giúp thanh khoản hệ thống duy trì ổn định

Chỉ rõ yếu tố hỗ trợ thanh khoản hệ thống, nhóm phân tích Techcombank cho rằng, thứ nhất, nguồn tiền gửi của Kho bạc Nhà nước duy trì ổn định tại hệ thống ngân hàng, tạo bộ đệm tốt cho hệ thống.

Thứ hai, việc hoãn thu khoảng 125 nghìn tỷ đồng tiền thuế giúp giảm bớt áp lực hút tiền khỏi hệ thống trong 1 - 3 tháng tới. Mặc dù khoản thu này dự kiến sẽ được thực hiện vào giai đoạn cuối năm tháng 11 - 12, tác động của việc này lên thanh khoản nhiều khả năng sẽ được bù đắp bởi sự gia tăng giải ngân đầu tư công mang tính mùa vụ trong cùng giai đoạn, qua đó, hạn chế nguy cơ gây áp lực tăng lên lãi suất liên ngân hàng.

Cuối cùng, Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa điều tiết và hỗ trợ thanh khoản thông qua các công cụ như nghiệp vụ OMO và hoán đổi ngoại tệ (FX Swap)./.
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Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80