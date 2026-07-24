Giám sát hiệu quả là chìa khóa củng cố niềm tin nhà đầu tư

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho biết, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh, yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và phân bổ nguồn lực theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng và từng bước triển khai mô hình giám sát dựa trên cơ sở rủi ro có ý nghĩa quan trọng đối với UBCKNN.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, kể từ đợt công tác đầu tiên vào tháng 1/2026, Nhóm chuyên gia NHTG và Tổ công tác RBS của UBCKNN đã phối hợp chặt chẽ để rà soát, hoàn thiện công cụ đánh giá rủi ro; triển khai đánh giá thí điểm tại một số công ty chứng khoán; xây dựng quy trình đánh giá thường niên, kế hoạch giám sát và rà soát các khoảng trống pháp lý phục vụ triển khai mô hình RBS.

Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SSC

“Đây là những kết quả bước đầu quan trọng, tạo nền tảng để UBCKNN đổi mới phương thức giám sát theo hướng chủ động, tập trung vào các rủi ro trọng yếu, qua đó nâng cao hiệu quả bảo vệ nhà đầu tư và bảo đảm sự phát triển an toàn, bền vững của thị trường chứng khoán” - ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh.

Đại diện Nhóm NHTG, bà Sharon Kelly - Chuyên gia cao cấp về lĩnh vực tài chính cho rằng, giám sát hiệu quả là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, duy trì chất lượng vận hành và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Theo bà, việc xây dựng khuôn khổ giám sát dựa trên cơ sở rủi ro sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả giám sát, đồng thời tăng cường tính minh bạch và sức hấp dẫn của thị trường trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell nâng hạng.

Bà Sharon Kelly cũng trình bày tổng quan kết quả triển khai chương trình, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện khuôn khổ giám sát dựa trên cơ sở rủi ro và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Chia sẻ về kết quả đợt công tác, ông Matthew Sullivan - Chuyên gia tư vấn thị trường vốn của NHTG cho biết, sau hai tuần làm việc trực tiếp tại UBCKNN, các nội dung triển khai đều đạt kết quả vượt kỳ vọng. Hai bên đã hoàn thiện việc rà soát công cụ đánh giá rủi ro; thực hiện hai đợt đánh giá thí điểm; xây dựng dự thảo quy trình đánh giá thống nhất đối với toàn bộ 82 công ty chứng khoán; dự thảo kế hoạch lập kế hoạch giám sát trên cơ sở kết quả đánh giá; xác định các khoảng trống pháp lý và xây dựng kế hoạch hành động để triển khai đầy đủ mô hình RBS.

Theo ông Matthew Sullivan, mô hình giám sát dựa trên cơ sở rủi ro sẽ giúp cơ quan quản lý thực hiện hiệu quả bốn mục tiêu trọng tâm gồm bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm trật tự thị trường, duy trì ổn định thị trường và thúc đẩy phát triển thị trường, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải đề nghị Nhóm NHTG tiếp tục hỗ trợ UBCKNN thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, góp phần triển khai hiệu quả mô hình giám sát dựa trên cơ sở rủi ro trong thời gian tới./.