Chứng khoán ngày 24/7: Áp lực bán lan rộng, VN-Index khép tuần dưới mốc 1.700 điểm

VN-Index hơn 13 điểm

Sau nhịp hồi phục của phiên trước, áp lực bán gia tăng trở lại, đặc biệt trong phiên chiều, khiến VN-Index không thể duy trì đà tăng. Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường. Kết phiên, VN-Index giảm 13,27 điểm (-0,78%) xuống 1.686,11 điểm, tiếp tục ở dưới ngưỡng kháng cự 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 24/7

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 227 mã giảm giá, 58 mã giữ giá tham chiếu và 88 mã tăng giá.

Phiên tăng điểm dường như xa vời với VN-Index khi chỉ có 7/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, thép và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, công nghệ viễn thông và phân bón là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

VN30 cũng có phiên giảm điểm -15,96 điểm, về mức 1.829,36 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 7 mã tăng giá, 3 mã giữ giá, nhưng có tới 20 mã giảm giá.

Thanh khoản khớp lệnh thị trường sụt giảm mạnh. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 589 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13.898 tỷ đồng giảm khoảng 30% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -8,08 điểm, về mức 272,99 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,36 điểm, lên mức 125,89 điểm.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 1.360 tỷ đồng trên toàn thị trường.﻿ Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.338 tỷ đồng. Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị khoảng 87 tỷ đồng. Xếp sau là E1VFVN30 với 26 tỷ đồng, VNM với 24 tỷ đồng, VJC với 16 tỷ đồng và NAF với 14 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PNJ bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới khoảng 534 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VIX với 86 tỷ đồng, VHM và VPB cùng khoảng 78 tỷ đồng, trong khi TCB bị bán ròng khoảng 76 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 24 tỷ đồng.

Áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế

Sau phiên hồi phục trước đó, VN-Index không thể duy trì đà tăng khi áp lực bán quay trở lại trên diện rộng, khiến thị trường khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ. Thanh khoản phiên cuối tuần giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 12,8% so với bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng.

Đáng chú ý, dòng tiền tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu giảm giá, với giá trị giao dịch cao gấp khoảng 4,1 lần nhóm tăng giá. Diễn biến này phản ánh áp lực cung vẫn chiếm ưu thế và thị trường chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận cho một nhịp đảo chiều bền vững.

Mặc dù VN-Index chỉ giảm nhẹ, diễn biến này phần nào được xem là tích cực trong bối cảnh hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn đều chịu áp lực điều chỉnh. Nhiều mã dẫn dắt như VIC, VHM, TCB, CTG, VPB, MBB đồng loạt giảm giá.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí là điểm sáng hiếm hoi khi BSR, PLX và GAS duy trì đà tăng. Một số cổ phiếu như STB, VNM và TPB cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Tuy nhiên, lực đỡ từ các mã này không đủ bù đắp áp lực bán mạnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như MWG, GVR, SSI hay FPT.

Tính chung cả tuần giao dịch VN-Index giảm 101,34 điểm xuống còn 1.686,11 điểm. Ảnh Đức Thanh

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ tiếp tục là tâm điểm khi ghi nhận giá trị giao dịch kỷ lục hơn 1.271 tỷ đồng với hơn 41 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, nhưng vẫn đóng cửa ở mức giá sàn do lượng cung lớn áp đảo lực cầu bắt đáy. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu như VIX, SSI, FPT, VND và DXG cũng giảm mạnh với thanh khoản ở mức cao, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Tính chung cả tuần giao dịch VN-Index giảm 101,34 điểm, tương ứng 5,67%, xuống còn 1.686,11 điểm. Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp của chỉ số. Thanh khoản trên đồ thị tuần đạt mức cao nhất trong 8 tuần gần đây và cao hơn khoảng 6,5% so với bình quân 20 tuần, cho thấy áp lực bán vẫn ở mức lớn.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, việc VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa kết thúc. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật hướng lên vùng 1.720 điểm, song xu hướng chủ đạo vẫn là kiểm định vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.630 điểm nếu lực cầu chưa cải thiện rõ rệt./.