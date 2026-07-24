Tài chính

Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính

Mạnh Tuấn

Mạnh Tuấn

[email protected]
17:17 | 24/07/2026
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Văn Khang và đồng đội, đồng thời thăm Khu di tích Nha Ngân khố Quốc gia tại Tuyên Quang.
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Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24/7, Đoàn công tác Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu mộ liệt sĩ Phạm Văn Khang và đồng đội.

Tham gia đoàn có đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính, Văn phòng Bộ, Kho bạc Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng đông đảo cán bộ, công chức ngành.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan thuộc khối tài chính của tỉnh tham dự.

Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính
Đoàn dâng hương tại Khu mộ liệt sĩ Phạm Văn Khang và các đồng đội.

79 năm trước, ngày 25/4/1947 (tức mùng 5 tháng 3 năm Đinh Hợi), đồng chí Phạm Văn Khang, Tổ trưởng sản xuất Sở Đúc tiền cùng các đồng đội được giao nhiệm vụ vận chuyển tiền giấy, máy in tiền và tài liệu của cơ quan Ấn loát đặc biệt Trung ương, Sở Đúc tiền thuộc Bộ Tài chính từ vùng xuôi lên chiến khu Việt Bắc bằng đường sông.

Khi đến khu vực thôn Minh Tân, xã Xuân Vân (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), đoàn công tác bị máy bay thực dân Pháp phát hiện và tấn công. Trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ tiền, tài liệu và phương tiện của Nhà nước, đồng chí Phạm Văn Khang cùng các đồng đội đã anh dũng hy sinh.

Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi dâng hương tưởng niệm đồng chí Phạm Văn Khang cùng các đồng đội đã anh dũng hy sinh.

Khu mộ liệt sĩ Phạm Văn Khang và đồng đội hiện là nơi tưởng niệm các liệt sĩ ngành Tài chính, đồng thời là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Hằng năm, nơi đây đón nhiều đoàn cán bộ ngành Tài chính đến dâng hương, tri ân và giáo dục truyền thống.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cán bộ ngành Tài chính đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính
Khu mộ liệt sĩ Phạm Văn Khang và đồng đội hiện là nơi tưởng niệm các liệt sĩ ngành Tài chính, đồng thời là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Tiếp đó, Đoàn công tác đến dâng hương, tham quan Khu di tích Nha Ngân khố Quốc gia tại xã Yên Sơn. Đây là một trong những địa điểm gắn với quá trình hình thành, hoạt động của cơ quan quản lý ngân khố trong thời kỳ kháng chiến, góp phần bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính
Đoàn công tác đến dâng hương, tham quan Khu di tích Nha Ngân khố Quốc gia tại xã Yên Sơn.

Tại Khu di tích, các thành viên trong đoàn đã nghe giới thiệu về quá trình hình thành, hoạt động của Nha Ngân khố Quốc gia cũng như những đóng góp của các thế hệ cán bộ tài chính trong điều kiện kháng chiến đầy khó khăn, gian khổ.

Những tư liệu, hiện vật được lưu giữ tại di tích phản ánh chặng đường xây dựng và phát triển của ngành Tài chính, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống đối với đội ngũ cán bộ, công chức hôm nay.

Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính
Đoàn công tác đến dâng hương, tham quan Khu di tích Nha Ngân khố Quốc gia tại xã Yên Sơn.

Chuyến công tác là hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng thời góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lịch sử ngành và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Tài chính trong quá trình xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.

Mạnh Tuấn
Từ khóa:
bộ tài chính về nguồn Ngày Thương binh - Liệt sĩ tuyên quang liệt sĩ phạm văn khang nha ngân khố quốc gia

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