Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật về thuế.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung Điều 5a vào Nghị định số 50/2010/NĐ-CP nhằm quy định cụ thể về căn cứ tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại, bao gồm quặng nguyên khai, quặng tinh và khoáng sản đi kèm.

Theo dự thảo, thuế suất thuế tài nguyên sẽ được áp dụng tương ứng với từng loại sản phẩm dùng để xác định doanh thu tính thuế, gồm quặng nguyên khai và quặng tinh. Trường hợp sản phẩm bán ra chứa nhiều loại khoáng sản khác nhau thì áp dụng mức thuế suất của loại khoáng sản có thuế suất cao nhất.

Dự thảo cũng quy định doanh thu tính thuế tài nguyên là toàn bộ tiền bán hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa, nhưng không được thấp hơn doanh thu tính theo giá tính thuế do UBND cấp tỉnh ban hành. Đối với doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, doanh thu tính thuế tài nguyên là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; trường hợp kê khai theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu tính thuế bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Đối với sản phẩm bán theo phương thức trả góp, trả chậm, doanh thu tính thuế là giá bán trả tiền một lần, không bao gồm khoản lãi trả góp hoặc trả chậm. Trường hợp sản phẩm được sử dụng để trao đổi hoặc tiêu dùng nội bộ, doanh thu tính thuế được xác định theo giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Đối với doanh nghiệp vừa trực tiếp khai thác khoáng sản để chế biến, vừa mua quặng thô từ doanh nghiệp khác đã hoàn thành nghĩa vụ thuế tài nguyên để tiếp tục chế biến, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án xác định doanh thu tính thuế. Phương án thứ nhất xác định doanh thu theo tỷ lệ khối lượng khoáng sản thực tế khai thác trên tổng khối lượng khoáng sản đưa vào chế biến. Phương án thứ hai xác định doanh thu bằng doanh thu bán sản phẩm sau chế biến sau khi khấu trừ giá trị phần khoáng sản mua ngoài đã nộp thuế tài nguyên.

Về thời điểm xác định doanh thu tính thuế, dự thảo quy định đối với hoạt động bán sản phẩm khoáng sản là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng sản phẩm cho người mua; đối với sản phẩm đưa vào tiêu dùng nội bộ là thời điểm hàng hóa được đưa vào sử dụng.

Đối với trường hợp hàng hóa bán ra không thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên, căn cứ tính thuế sẽ là sản lượng quặng tinh đưa vào chế biến, giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định và thuế suất của quặng tinh. Theo đó, số thuế tài nguyên phải nộp được xác định bằng giá tính thuế quặng tinh nhân với sản lượng quặng tinh sử dụng trong kỳ và nhân với thuế suất thuế tài nguyên tương ứng.