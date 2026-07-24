Doanh nghiệp mới tại Gia Lai tăng cả về số lượng và quy mô vốn

Theo Sở Tài chính Gia Lai, lũy kế từ ngày 1/1 đến 22/7/2026, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.292 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 32,74% chỉ tiêu 7.000 doanh nghiệp của năm 2026 và tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 35.884 tỷ đồng, tương đương 71,76% kế hoạch năm và tăng khoảng 196% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng thời gian, toàn tỉnh có 1.039 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 438 doanh nghiệp giải thể và 447 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Riêng trong tuần từ ngày 16 đến 22/7, Gia Lai có thêm 55 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 327 tỷ đồng; 4 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 32 doanh nghiệp giải thể và 1 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Trong cùng thời gian, Gia Lai cũng thu hút mới 2 dự án ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư 27,46 tỷ đồng, gồm Nhà máy sản xuất đồ gỗ của Công ty TNHH Trường Lâm Bình Định và Cơ sở sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 177 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 167.185,07 tỷ đồng, vượt 4,12% chỉ tiêu 170 dự án được UBND tỉnh giao. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 47,5%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng 198,22%.

Đồng thời, tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 63 dự án với tổng vốn tăng thêm 11.287,09 tỷ đồng và chấm dứt hoạt động 27 dự án. Trong lĩnh vực đầu tư, Sở Tài chính cũng tiếp nhận 20 hồ sơ để giải quyết trong tuần, chủ yếu liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư./.