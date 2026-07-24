Đầu tư

Doanh nghiệp mới tại Gia Lai tăng cả về số lượng và quy mô vốn

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
10:23 | 24/07/2026
(TBTCO) - Từ đầu năm đến ngày 22/7, Gia Lai có 2.292 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 35.884 tỷ đồng, tăng khoảng 196% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng khoảng 36%, đạt 32,74% chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp của cả năm.
aa

Theo Sở Tài chính Gia Lai, lũy kế từ ngày 1/1 đến 22/7/2026, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.292 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 32,74% chỉ tiêu 7.000 doanh nghiệp của năm 2026 và tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 35.884 tỷ đồng, tương đương 71,76% kế hoạch năm và tăng khoảng 196% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng thời gian, toàn tỉnh có 1.039 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 438 doanh nghiệp giải thể và 447 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Riêng trong tuần từ ngày 16 đến 22/7, Gia Lai có thêm 55 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 327 tỷ đồng; 4 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 32 doanh nghiệp giải thể và 1 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Trong cùng thời gian, Gia Lai cũng thu hút mới 2 dự án ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư 27,46 tỷ đồng, gồm Nhà máy sản xuất đồ gỗ của Công ty TNHH Trường Lâm Bình Định và Cơ sở sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 177 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 167.185,07 tỷ đồng, vượt 4,12% chỉ tiêu 170 dự án được UBND tỉnh giao. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 47,5%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng 198,22%.

Đồng thời, tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 63 dự án với tổng vốn tăng thêm 11.287,09 tỷ đồng và chấm dứt hoạt động 27 dự án. Trong lĩnh vực đầu tư, Sở Tài chính cũng tiếp nhận 20 hồ sơ để giải quyết trong tuần, chủ yếu liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
gia lai doanh nghiệp thành lập mới vốn đăng ký doanh nghiệp thu hút đầu tư

Bài liên quan

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Đầu tư công bứt tốc, Hà Nội giữ vững ngôi đầu giải ngân

Đầu tư công bứt tốc, Hà Nội giữ vững ngôi đầu giải ngân

Khơi thông nguồn lực từ những đề xuất, kiến nghị của địa phương

Khơi thông nguồn lực từ những đề xuất, kiến nghị của địa phương

Dành cho bạn

Ngày 24/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 24/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 378.009,9 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 378.009,9 tỷ đồng

Từ thanh toán số đến bệnh viện thông minh: LPBank đồng hành chuyển đổi số ngành y tế

Từ thanh toán số đến bệnh viện thông minh: LPBank đồng hành chuyển đổi số ngành y tế

Ngày 24/7: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động

Ngày 24/7: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động

Ngày 24/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 24/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Đọc thêm

Đà Nẵng mở không gian kinh tế tầm thấp

Đà Nẵng mở không gian kinh tế tầm thấp

(TBTCO) - Để đón đầu sự phát triển của thị trường kinh tế tầm thấp được dự báo đạt tỷ USD, Đà Nẵng sẵn sàng rót ngân sách, kiến tạo bệ phóng hạ tầng, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách. Đây là nỗ lực nhằm tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2026: Tăng trưởng cao nhưng dư địa ổn định thu hẹp

Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2026: Tăng trưởng cao nhưng dư địa ổn định thu hẹp

Sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, các động lực chính cùng vận hành, sức chống chịu được cải thiện. Tuy nhiên, khi nền kinh tế tăng tốc, các cân đối về lạm phát, tỷ giá và lãi suất trở nên nhạy cảm và bài toán ổn định vĩ mô cũng khó hơn.
Tăng trưởng cao trên nền tảng duy trì ổn định kinh tế, đẩy mạnh cải cách thể chế

Tăng trưởng cao trên nền tảng duy trì ổn định kinh tế, đẩy mạnh cải cách thể chế

(TBTCO) - Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Bùi Minh Giáp - Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam không nên lựa chọn giữa tăng trưởng và ổn định vĩ mô, mà cần theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao trên nền tảng duy trì ổn định kinh tế và đẩy mạnh cải cách thể chế. Việt Nam vẫn có thể theo đuổi tăng trưởng cao mà không phải đánh đổi ổn định vĩ mô, nếu lựa chọn đúng chính sách.
Mở rộng kênh vốn, nâng kỷ luật thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Mở rộng kênh vốn, nâng kỷ luật thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Nghị định số 200/2026/NĐ-CP mở rộng hành lang huy động và sử dụng vốn cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao yêu cầu về quản trị dòng tiền, công bố thông tin, giám sát sau phát hành và bảo vệ nhà đầu tư. Những quy định mới được cơ quan quản lý, công ty chứng khoán và doanh nghiệp kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông nguồn vốn trung, dài hạn, từng bước củng cố niềm tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Việt Nam chuyển từ giai đoạn cần nhiều vốn sang cần chất lượng

Việt Nam chuyển từ giai đoạn cần nhiều vốn sang cần chất lượng

(TBTCO) - ThS. Lê Thị Mai Liên - Trưởng ban Kinh tế vĩ mô và dự báo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) cho rằng, để Nghị quyết số 10-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thu hút FDI thế hệ mới, điều quan trọng nhất là phải chuyển nhanh các định hướng của Nghị quyết thành các chính sách cụ thể, có tính khả thi và có cơ chế tổ chức thực hiện đồng bộ.
Bước tiến mới trong minh bạch hóa nền kinh tế Việt Nam

Bước tiến mới trong minh bạch hóa nền kinh tế Việt Nam

(TBTCO) - Minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, mà còn là đòi hỏi nội tại của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Quy định chính thức đưa thông tin chủ sở hữu hưởng lợi vào hệ thống đăng ký doanh nghiệp từ ngày 1/7/2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, góp phần nâng cao tính minh bạch của môi trường đầu tư, tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, quản lý thuế cũng như bảo đảm tính liêm chính của thị trường.
Phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm hành chính về tài sản mã hóa

Phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm hành chính về tài sản mã hóa

(TBTCO) - Từ ngày 1/9/2026, chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định số 284/2026/NĐ-CP.
ADB: Giữ vững ổn định vĩ mô để duy trì tăng trưởng cao

ADB: Giữ vững ổn định vĩ mô để duy trì tăng trưởng cao

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đánh giá, tốc độ tăng trưởng 8,18% của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là rất tích cực, chứng tỏ khả năng phục hồi, tính chống chịu của nền kinh tế và sức mạnh của các động lực tăng trưởng. Chuyên gia của ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô để duy trì tăng trưởng cao.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chi nhanh chưa đủ, phải chi hiệu quả

Chi nhanh chưa đủ, phải chi hiệu quả

Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Gỡ vướng từ nơi phát sinh

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Gỡ vướng từ nơi phát sinh

Triệt phá đường dây sản xuất gần 50.000 đôi giày giả mạo Nike xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Triệt phá đường dây sản xuất gần 50.000 đôi giày giả mạo Nike xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Doanh nghiệp mới tại Gia Lai tăng cả về số lượng và quy mô vốn

Doanh nghiệp mới tại Gia Lai tăng cả về số lượng và quy mô vốn

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Ngày 23/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 23/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 66.000 đồng/kg