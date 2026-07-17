Đầu tư

ADB: Giữ vững ổn định vĩ mô để duy trì tăng trưởng cao

Hà My

Hà My

[email protected]
19:06 | 17/07/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đánh giá, tốc độ tăng trưởng 8,18% của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là rất tích cực, chứng tỏ khả năng phục hồi, tính chống chịu của nền kinh tế và sức mạnh của các động lực tăng trưởng. Chuyên gia của ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô để duy trì tăng trưởng cao.
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Chia sẻ với báo chí tại Văn phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Hà Nội vào ngày 17/7, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty nhận định, triển vọng kinh tế của Việt Nam rất tích cực khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026 với tốc độ tăng trưởng 8,18%.

Theo ông Shantanu Chakraborty, đây là con số rất ấn tượng, cao hơn so với dự báo mà ADB đưa ra đầu năm, chứng tỏ khả năng phục hồi, tính chống chịu của nền kinh tế Việt Nam và sức mạnh của các động lực tăng trưởng.

ADB: Giữ vững ổn định vĩ mô để duy trì tăng trưởng cao
Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam. Ảnh: LV

Số liệu quý II và 6 tháng đầu năm cho thấy, nền kinh tế Việt Nam có sức bật mạnh và tăng trưởng có tính lan tỏa tương đối rộng. Công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng. Dịch vụ phục hồi tốt. Xuất khẩu, FDI, đầu tư công và nhu cầu trong nước đều đóng góp vào đà tăng trưởng chung.

Chỉ ra những tác động từ môi trường bên ngoài và các sức ép vĩ mô trong nước đang rõ nét hơn, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho rằng, vấn đề hiện nay không chỉ là làm thế nào để đạt tăng trưởng cao, mà là làm thế nào để duy trì tăng trưởng cao, bền vững và có chất lượng, trong khi vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng bền vững và mạnh mẽ, cũng như đảm bảo chất lượng tăng trưởng trong nhiều năm sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Shantanu Chakraborty khẳng định, ADB luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và là đối tác dài hạn của Việt Nam. ADB đang trong quá trình soạn thảo chiến lược đối tác quốc gia mới trong giai đoạn tiếp theo và mong muốn không chỉ hỗ trợ Việt Nam thông qua tài chính, mà còn thông qua đối thoại chính sách, tri thức, kinh nghiệm quốc tế, chuẩn bị cho dự án và hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn phát triển...

Về khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam trong 6 tháng cuối năm, ông Bùi Minh Giáp - Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam phân tích, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, nên các biến động về thương mại toàn cầu, thuế quan, rào cản thương mại, giá năng lượng, tỷ giá và nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn có thể tác động nhanh tới tăng trưởng. Tác động có thể đi qua nhiều kênh, như xuất khẩu, nhập khẩu đầu vào, chi phí logistics, dòng vốn đầu tư và tâm lý của doanh nghiệp.

ADB: Giữ vững ổn định vĩ mô để duy trì tăng trưởng cao
Ông Bùi Minh Giáp - Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam đánh giá, kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm của Việt Nam là rất tích cực. Ảnh: LV

Ông Giáp cho rằng, lạm phát cần được theo dõi chặt chẽ, vì CPI bình quân 6 tháng và lạm phát cơ bản trên 4%, cho thấy dư địa chính sách tiền tệ không còn rộng như trước. Chính sách tiền tệ cần tiếp tục được điều hành linh hoạt, nhưng thận trọng, theo sát diễn biến lạm phát, tỷ giá, thanh khoản và chất lượng tín dụng. Chính sách tài khóa nên đóng vai trò chủ động và điều quan trọng là cần giải ngân đúng trọng tâm hơn, hiệu quả hơn.

Thị trường vốn cũng là một ưu tiên lớn. Khi tín dụng ngân hàng đã ở mức cao so với GDP, nền kinh tế cần thêm các kênh vốn dài hạn và đa dạng hơn; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng minh bạch, chuẩn hóa và có độ tin cậy cao hơn. Điều này đòi hỏi công bố thông tin tốt hơn, xếp hạng tín nhiệm độc lập, phát triển nhà đầu tư tổ chức...

Theo ông Giáp, về dài hạn, cải cách thể chế sẽ quyết định khả năng duy trì tăng trưởng cao. Doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh có tính dự đoán cao, thủ tục đơn giản, dễ dàng tiếp cận đất đai, vốn, năng lượng, dữ liệu, nhân lực kỹ năng cao...

Nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng của Việt Nam là rất tích cực, Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam khuyến nghị cần giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, quản lý tốt tỷ giá và chất lượng tín dụng, đẩy nhanh cải cách thể chế để nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực./.

Hà My
Từ khóa:
tăng trưởng cao triển vọng kinh tế tăng trưởng kinh tế ổn định vĩ mô

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