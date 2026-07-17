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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào

Hà Phương

Hà Phương

17:58 | 17/07/2026
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1300/QĐ-TTg ngày 16/7/2026 về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
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Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào (Ủy ban).

chân dung bộ trưởng bộ tài chính
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Đức Thanh

Phó Chủ tịch Ủy ban là Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương.

Các Ủy viên Ủy ban gồm: Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hồng Quang; Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Phan Minh Chiến; Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Bùi Trọng Hiếu; Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an Nguyễn Minh Hiếu; Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hải Thanh; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bùi Đức Hiếu; Phó Chánh Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hồng Phượng.

Thư ký Ủy ban là Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính Dương Hùng Cường.

Cơ quan chủ trì Ủy ban là Bộ Tài chính. Bộ phận giúp việc của Ủy ban đặt tại một Cục, Vụ chức năng được phân công theo dõi hợp tác với Lào của Bộ Tài chính. Thành phần cụ thể của Bộ phận giúp việc do Chủ tịch Ủy ban quyết định.

Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban sử dụng con dấu của Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban và các Ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan chủ quản trong giao dịch hành chính.

Quyết định số 1300/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1482/QĐ-TTg ngày 4/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào./.

Hà Phương
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