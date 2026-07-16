Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Bộ trưởng Linkham Douangsavanh và nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ ý nghĩa này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang trên đà phát triển rất tốt đẹp.

Sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt như kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

“Chuyến thăm và làm việc của đồng chí Bộ trưởng có ý nghĩa vô cùng thiết thực, góp phần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hai nước, thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác nông lâm nghiệp và môi trường, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào”- Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu.

Chia sẻ tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Linkham Douangsavanh đã phác thảo “bức tranh” của ngành nông nghiệp Lào. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dù đối mặt nhiều thách thức, ngành nông nghiệp Lào vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn 4%, cao hơn các khu vực công nghiệp và dịch vụ.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu mốc lịch sử khi kim ngạch xuất khẩu nông sản của Lào đạt mức kỷ lục 1,8 tỷ USD. Trong thành công đó, các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp vai trò quan trọng. Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp tại Lào với tổng vốn đầu tư vượt mốc 600 triệu USD.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Việt Nam thông qua các dự án viện trợ không hoàn lại. Trong giai đoạn 2021 - 2026, hai bên đã hoàn thành và nghiệm thu 6 dự án tiêu biểu mang tính “mạch máu” cho nông nghiệp Lào.

Các dự án gồm: phục hồi và thay thế các trạm bơm thủy lợi; nghiên cứu quy hoạch phát triển nông thôn tại tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng; phân vùng sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hủa Phăn; phục hồi hệ thống thủy lợi Nam Long; xây dựng chuỗi 48 công trình thủy lợi quy mô nhỏ và hệ thống thủy lợi tại Xiêng Khoảng (giúp tăng thêm hơn 600 ha diện tích sản xuất hàng hóa)...

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, Bộ trưởng Linkham Douangsavanh đề xuất Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục ủng hộ nguồn lực cho các dự án trọng điểm mới trong giai đoạn tiếp theo, tập trung vào phát triển hệ thống thủy lợi, phân vùng sản xuất tập trung, hỗ trợ giống cây trồng - vật nuôi, nâng cao năng lực công nghệ và bảo tồn rừng biên giới.

Cụ thể, phía Lào đề xuất 4 dự án phân vùng nông nghiệp và xây dựng hệ thống thủy lợi mới tại các tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muộn, Attapư, Salavan và Xiêng Khoảng.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đồng thời, Chính phủ Lào cam kết tạo điều kiện thuận lợi về đất đai và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam chuyển dịch từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu ngay tại chỗ để gia tăng giá trị sản phẩm, tiêu biểu là ngành sản xuất cao su.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhất trí với định hướng chiến lược mà phía bạn đưa ra và cho biết, với tư cách cá nhân và trách nhiệm của Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng ủng hộ và sẽ báo cáo kịp thời lên Ủy ban liên Chính phủ hai nước để các dự án sớm được phê duyệt và triển khai.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Linkham Douangsavanh tặng quà lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng lưu ý các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, giữ vững màu xanh của rừng biên giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Bộ trưởng mong muốn phía Lào tiếp tục phối hợp, bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực để cùng quản lý, vận hành hiệu quả các dự án chung.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Linkham Douangsavanh và thành viên đoàn công tác hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Hai Bộ trưởng cùng bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai hợp tác ngày càng gắn bó và hiệu quả giữa hai Bộ nói riêng và hai nước nói chung. Những cam kết mạnh mẽ từ cả hai phía một lần nữa khẳng định quyết tâm gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào./.