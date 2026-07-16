Hà Nội khẩn trương đưa chính sách dân sinh vào cuộc sống

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, chiều 15/7, Kỳ họp thứ năm, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách an sinh, tạo cơ sở để Thủ đô tăng tốc.

Đưa chính sách dân sinh đến đúng người, đúng thời điểm

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026 là nhiệm vụ rất nặng nề trong bối cảnh khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, các cấp, các ngành phải hành động với quyết tâm lớn hơn, tư duy đổi mới hơn và trách nhiệm cao hơn. Các nghị quyết vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua cần được đưa ngay vào thực tiễn, đặc biệt là các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, ngay sau kỳ họp, UBND TP. Hà Nội phải khẩn trương cụ thể hóa từng nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm triển khai, đùn đẩy trách nhiệm hoặc dồn việc vào cuối năm.

Đối với các nghị quyết về giáo dục, an sinh xã hội, chăm lo học sinh và các nhóm đối tượng thụ hưởng, thành phố yêu cầu triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm mọi chủ trương đến đúng người, đúng đối tượng và đúng thời điểm.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Hoàng Chung

Đặc biệt, thủ tục hành chính không được trở thành rào cản làm chậm việc thực hiện chính sách hoặc làm giảm ý nghĩa nhân văn của các quyết sách đã được HĐND thành phố thông qua.

Lãnh đạo HĐND TP. Hà Nội cũng yêu cầu mỗi chính sách phải được bảo đảm bằng nguồn lực cụ thể, tổ chức thực hiện đồng bộ và được đánh giá bằng hiệu quả thực tế trong đời sống nhân dân. Đồng thời, các cấp, các ngành cần tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm chính sách được thực hiện thực chất, hiệu quả.

Song song với đó, Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời triển khai đồng bộ các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô.

Tập trung xử lý các “điểm nghẽn” phát triển

Khẳng định ngay sau kỳ họp sẽ khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong thời gian còn lại của năm, Hà Nội tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trước hết, TP. Hà Nội tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng ngành và từng địa bàn để kịp thời điều chỉnh các giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến thực tế.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Hoàng Chung

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng và quản lý đô thị. Đối với đầu tư công, yêu cầu không chỉ là giải ngân vốn, mà còn phải hoàn thành khối lượng công việc, đưa công trình vào sử dụng và phát huy hiệu quả thực tế.

UBND TP. Hà Nội sẽ rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ các mốc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân. Những dự án không có khả năng thực hiện đúng kế hoạch sẽ được xem xét điều chuyển vốn; trường hợp dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, sẽ làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Đối với các công trình trọng điểm như đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, các cầu vượt sông Hồng, dự án thoát nước, xử lý nước thải, trường học, bệnh viện và các công trình dân sinh cấp bách, TP. Hà Nội sẽ duy trì cơ chế chỉ đạo trực tiếp, kiểm tra thường xuyên tại hiện trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc cụ thể hóa mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đồng thời kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai kéo dài nhằm tránh lãng phí đất đai và nguồn lực.