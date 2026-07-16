Gia Lai chấp thuận dự án Viện nghiên cứu cà phê AI vốn 326 tỷ đồng

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án được triển khai tại xã Đak Đoa, trên diện tích 1,57 triệu m², với tổng vốn đầu tư 326 tỷ đồng, toàn bộ từ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào khảo nghiệm và sản xuất giống cà phê, tư vấn chuyển giao công nghệ và kỹ thuật cho doanh nghiệp, nông hộ. Điểm đáng chú ý là dự án sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý dữ liệu vùng nguyên liệu, dự báo và giám sát sâu bệnh, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị vùng trồng phục vụ sản xuất cà phê.

Theo quy mô được phê duyệt, khu nghiên cứu sẽ khảo nghiệm 50 - 100 dòng, giống cà phê mỗi năm, đồng thời sản xuất khoảng 1 - 5 triệu cây giống/năm. Hệ thống phòng phân tích có công suất 20.000 - 40.000 mẫu/năm, gồm các mẫu đất, nước, lá, hạt cà phê, mẫu vi sinh và chất lượng sản phẩm.

Đối với hoạt động nghiên cứu chế biến, dự án có công suất chế biến thử nghiệm từ 1 - 3 tấn quả cà phê tươi/ngày, tương đương 300 - 500 tấn nguyên liệu mỗi năm phục vụ nghiên cứu; đồng thời có khả năng rang xay, phát triển sản phẩm mẫu với công suất 50 - 100 kg/ngày.

Ngoài nghiên cứu và sản xuất giống, dự án còn đặt mục tiêu đào tạo, chuyển giao công nghệ cho khoảng 2.000-5.000 lượt doanh nghiệp, nông hộ mỗi năm thông qua các hội thảo, tập huấn và trình diễn kỹ thuật.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý trong quý IV/2026, triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị từ quý II/2027, vận hành thử nghiệm vào quý III/2028 trước khi chính thức đi vào hoạt động trong quý IV/2028.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan; triển khai dự án đúng quy hoạch, quy mô và tiến độ đã cam kết.

Đồng thời, nhà đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định, bố trí đủ nguồn vốn để triển khai dự án và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính. Trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư mà không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký, không có lý do chính đáng, sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định./.