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Hà Nội đề xuất 32 nội dung tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội khóa XVII

16:12 | 14/07/2026
(TBTCO) - Chiều 14/7, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, UBND thành phố trình HĐND xem xét, thảo luận và quyết nghị 32 nội dung, trong đó nhiều nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các cơ chế đặc thù của Thủ đô.
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Theo đó, HĐND thành phố sẽ xem xét Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026, làm cơ sở để Hà Nội tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng trong năm.

Ở lĩnh vực kinh tế - ngân sách, UBND thành phố trình 11 nghị quyết, tập trung hoàn thiện cơ chế phân bổ và sử dụng nguồn lực. Đáng chú ý là các nghị quyết về định mức phân bổ vốn ngân sách và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; định hướng đầu tư công năm 2027; quy định lệ phí đăng ký kinh doanh và một số nội dung chi, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Hà Nội đề xuất 32 nội dung tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội khóa XVII
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tại kỳ họp. Ảnh: Lê Hải

Bên cạnh đó, thành phố cũng đề xuất điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm thông qua giao đất dịch vụ, đất ở tại một số địa phương; đồng thời trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai dự án tại xã Trung Giã.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 10 nghị quyết, tập trung vào các chính sách an sinh và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Trong đó có các chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027; quy định về học phí, giá dịch vụ giáo dục, chế độ đối với nghệ sĩ, nghệ nhân, chính sách về y tế, dân số, người cao tuổi, thể dục thể thao và giảm nghèo bền vững.

Đối với đô thị, khoa học công nghệ, môi trường và pháp chế, UBND thành phố trình nhiều nội dung nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý và phát triển đô thị. Nổi bật là việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; đề xuất đầu tư dự án cải tạo, nạo vét sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP); bổ sung các dự án đường sắt đô thị vào danh mục theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét các nghị quyết về hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng giai đoạn 2026-2030; sửa đổi chính sách hỗ trợ công tác tiếp công dân, phòng chống ma túy; đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố, công trình công cộng.

Theo UBND thành phố, các nội dung trình tại kỳ họp lần này đều hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, đồng thời tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng trình HĐND xem xét hai nghị quyết thuộc danh mục mật liên quan đến lực lượng phòng không nhân dân và một số chính sách đặc thù đối với các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng theo quy định./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội khóa XVII nội dung

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