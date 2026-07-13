Hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn: Nhiều vấn đề nóng của thị trường vốn sẽ được "mổ xẻ"

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hội thảo sẽ là diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi về thực trạng cấu trúc các kênh dẫn vốn, những điểm nghẽn cần tháo gỡ cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực cho nền kinh tế.

Mở đầu chương trình là phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, tiếp theo là hai tham luận chuyên đề với những góc nhìn vĩ mô và thực tiễn. Trong đó, bà Đặng Nguyệt Minh - Giám đốc Nghiên cứu Dragon Capital sẽ chia sẻ về nguồn lực cho chu kỳ tăng trưởng mới của Việt Nam trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu và thị trường tài chính đang có nhiều thay đổi. Ông Bùi Thành Trung - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) sẽ phân tích xu hướng dịch chuyển dòng vốn vào khu vực kinh tế tư nhân - khu vực được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Điểm nhấn của hội thảo là hai phiên tọa đàm với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức tài chính hàng đầu.

Ở phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Tái cấu trúc hệ thống dẫn vốn - Mở khóa nguồn lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới”, các diễn giả sẽ cùng phân tích những bất cập trong cấu trúc nguồn vốn hiện nay, từ sự phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng, những khó khăn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thanh khoản thị trường chứng khoán, xu hướng dịch chuyển của dòng vốn ngoại, đến yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phát triển sản phẩm mới và nâng cao năng lực hạ tầng thị trường.

Phiên tọa đàm có sự tham gia của ông Bùi Hoàng Hải - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); ông Trịnh Hoài Giang - Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC); ông Nguyễn Duy Linh - Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC).

Bên cạnh việc nhận diện các điểm nghẽn, các diễn giả cũng sẽ trao đổi về những cải cách chính sách, việc sửa đổi Luật Chứng khoán, phát triển các sản phẩm đầu tư mới, mở rộng vai trò của nhà đầu tư tổ chức cũng như các giải pháp nhằm nâng cao năng lực huy động vốn của doanh nghiệp thông qua thị trường vốn.

Tiếp nối chương trình là phiên thảo luận “Tìm cơ hội trong kỷ nguyên tăng trưởng mới”, với sự tham gia của bà Trịnh Quỳnh Giao - Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý quỹ PVI (PVI AM); bà Dương Kim Anh - Giám đốc Khối Đầu tư Công ty quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF); bà Nguyễn Thị Triều - Tổng giám đốc Blue Bridge Investment Partners; ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Agribank (Agriseco).

Từ góc nhìn của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, các diễn giả sẽ đánh giá xu hướng dịch chuyển của dòng vốn trong giai đoạn tới, nhận diện những lĩnh vực và nhóm ngành có khả năng hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng mới, triển vọng của các sản phẩm đầu tư chuyên nghiệp như quỹ mở, quỹ trái phiếu, quỹ hưu trí, đồng thời chia sẻ những thay đổi về chiến lược đầu tư khi thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đáng chú ý, trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần cột mốc được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, nhiều nội dung tại hội thảo cũng sẽ tập trung phân tích tác động của quá trình nâng hạng đối với dòng vốn quốc tế, khả năng thu hút nhà đầu tư tổ chức cũng như những điều kiện cần tiếp tục hoàn thiện để nâng cao sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo chuyên đề về thị trường vốn do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức thường niên từ năm 2020. Không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách, hội thảo còn hướng tới việc kết nối các góc nhìn từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và giới đầu tư, qua đó đóng góp các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực cho nền kinh tế, đồng thời góp phần định hình các động lực tăng trưởng mới của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn tới./.