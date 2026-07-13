Đào tạo nhân lực chất lượng cao - chìa khóa nâng chất thị trường chứng khoán

Đưa thị trường đến gần hơn với giảng đường

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu cao hơn về chất lượng quản trị, tính minh bạch và năng lực của các chủ thể tham gia thị trường. Cùng với mục tiêu nâng hạng thị trường, mở rộng quy mô và phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết.

Trong bối cảnh đó, việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Tài chính được đánh giá là bước đi quan trọng, nhằm xây dựng nền tảng nhân lực cho sự phát triển dài hạn của TTCK.

Việc kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đang mở ra hướng đi mới trong phát triển nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán. Ảnh: Đức Thanh

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, đây không chỉ là hoạt động hợp tác giữa cơ quan quản lý và các trường đại học mà còn là một phần trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho TTCK trong giai đoạn mới.

Theo ông Dương, nội dung hợp tác lần này được xây dựng theo hướng đưa thực tiễn vào giảng đường. Theo đó, sinh viên sẽ thường xuyên được cập nhật những diễn biến mới của TTCK; tìm hiểu hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng thanh toán, bù trừ cũng như các sản phẩm, dịch vụ mới trên thị trường. Các trường cũng sẽ được hỗ trợ xây dựng các học phần thực hành, sử dụng phần mềm mô phỏng giao dịch để sinh viên trải nghiệm toàn bộ quy trình đầu tư, giao dịch và thanh toán chứng khoán.

Quan trọng hơn, UBCKNN sẽ đóng vai trò kết nối để sinh viên có cơ hội kiến tập, thực tập tại các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhiều thành viên thị trường khác.

Theo lãnh đạo UBCKNN, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở việc đào tạo nhân lực cho ngành chứng khoán, mà còn hướng tới xây dựng cộng đồng nhà đầu tư có kiến thức tài chính, có khả năng nhận diện rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư một cách chuyên nghiệp.

Theo ông Dương, về lâu dài, UBCKNN kỳ vọng mô hình hợp tác sẽ tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của nhiều trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan, từng bước hình thành hệ sinh thái đào tạo nhân lực cho TTCK một cách bài bản.

Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho rằng, đào tạo đại học hiện nay không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà phải giúp sinh viên hình thành năng lực nghề nghiệp ngay trong quá trình học.

Theo ông Thiều, việc các chuyên gia đang trực tiếp công tác tại UBCKNN và các tổ chức trên thị trường tham gia giảng dạy sẽ giúp sinh viên tiếp cận những kinh nghiệm thực tiễn, hiểu rõ hơn về cơ chế vận hành của thị trường cũng như các yêu cầu nghề nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán.

Liên kết “3 nhà” kiến tạo nguồn nhân lực Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và từng bước hội nhập với các chuẩn mực quốc tế, nguồn nhân lực sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của thị trường. Sự đồng hành của cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, mà còn xây dựng cộng đồng nhà đầu tư hiểu biết, chuyên nghiệp tạo nền tảng quan trọng để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển minh bạch, hiện đại và bền vững trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, việc được kiến tập, thực tập tại các cơ quan quản lý và thành viên thị trường sẽ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao khả năng thích ứng với môi trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Không chỉ các cơ sở đào tạo, nhiều doanh nghiệp chứng khoán cũng đánh giá cao mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý và nhà trường. Ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, cùng với sự gia tăng nhanh về số lượng nhà đầu tư và quy mô thị trường, yêu cầu đối với chất lượng nguồn nhân lực cũng ngày càng cao.

Theo ông Thông, việc kết nối giữa cơ quan quản lý, các trường đại học và doanh nghiệp sẽ tạo nền tảng để hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đồng thời góp phần xây dựng thế hệ nhà đầu tư mới có kiến thức và tư duy đầu tư chuyên nghiệp.

Ông Shin Jae Yeol - Giám đốc Khối Kế hoạch và Quản trị Công ty Chứng khoán Pinetree cho rằng, doanh nghiệp hiện không chỉ tham gia đào tạo thông qua các chương trình hợp tác với trường đại học mà còn đẩy mạnh phổ cập kiến thức tài chính bằng các nền tảng công nghệ. Theo ông Shin Jae Yeol, nền tảng giáo dục tài chính miễn phí Stock123 của Pinetree cho phép sinh viên học tập và thực hành đầu tư trên dữ liệu thị trường theo thời gian thực, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

“Thông qua việc kết hợp giữa công nghệ, giáo dục tài chính và trải nghiệm thực tế, chúng tôi kỳ vọng góp phần xây dựng thế hệ nhà đầu tư có kiến thức tài chính vững vàng và đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của TTCK Việt Nam” - ông Shin Jae Yeol chia sẻ.