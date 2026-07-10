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Chứng khoán ngày 10/7: Áp lực điều chỉnh gia tăng, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

Tấn Minh

Tấn Minh

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17:56 | 10/07/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (10/7) khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index giảm hơn 12 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp, trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.
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VN-Index giảm 12 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay giảm điểm khi áp lực bán gia tăng, đẩy chỉ số đóng cửa tại vùng thấp nhất trong ngày. Điều này cho thấy nỗ lực cân bằng của lực cầu vẫn chưa đủ để đảo chiều xu hướng, trong bối cảnh áp lực chốt lời lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên, VN-Index giảm 12,36 điểm, lùi về 1.828 điểm.

Chứng khoán ngày 10/7: Áp lực điều chỉnh gia tăng, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 10/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 212 mã giảm giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 86 mã tăng giá.

Phiên giao dịch kém suôn sẻ của thị trường chung khi chỉ có đa phần nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, dịch vụ tài chính, hàng và dịch vụ là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay. Ở chiều ngược lại, bất động sản và đồ uống là hai nhóm ngành có giao dịch tích cực trong phiên hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm điểm -16,29 điểm, về mức 1.970,82 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 5 mã tăng giá, 23 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 592 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17.013 tỷ đồng tăng 13,8% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -2,91 điểm, về mức 303,76 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,28 điểm, về mức 128,33 điểm.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi mua ròng gần 1.400 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, nếu loại trừ giao dịch đột biến tại VIC, nhóm này vẫn bán ròng hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, trên HoSE, khối ngoại mua ròng mạnh tay 1.387 tỷ đồng. Chiều mua, khối ngoại mua ròng đột biến tại VIC với giá trị hơn 1.600 tỷ đồng. Theo sau là VNM với 196 tỷ đồng, MBB 66 tỷ đồng, HDB 28 tỷ đồng và NVL hơn 23 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với gần 120 tỷ đồng, tiếp đến là VPB 82 tỷ đồng, VCB 46 tỷ đồng, SSI 45 tỷ đồng và VRE 36 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 16 tỷ đồng.

Thị trường cần thêm thời gian để cân bằng

Đà điều chỉnh của thị trường tiếp tục được củng cố trong phiên giao dịch cuối tuần khi VN-Index có phiên giảm thứ hai liên tiếp với biên độ lớn hơn phiên trước, trong khi thanh khoản gần như không thay đổi. Dòng tiền nghiêng mạnh về phía các cổ phiếu giảm giá, với quy mô gấp khoảng 4,5 lần nhóm tăng giá, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối diễn biến thị trường.

Xét trên đồ thị tuần, VN-Index giảm 1,81%, đánh dấu tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp. Dù vậy, thanh khoản toàn thị trường vẫn thấp hơn 23,1% so với mức bình quân 20 tuần, phản ánh dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại. Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, việc dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu giảm giá cho thấy xu hướng hồi phục hình thành trong hai tuần trước đã bị phá vỡ và chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.810 điểm trong tuần tới.

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh
VN-Index có phiên giảm thứ hai liên tiếp với biên độ lớn hơn phiên trước. Ảnh Đức Thanh

Áp lực bán diễn ra trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong rổ VN30 có tới 23 mã giảm giá, chỉ 5 mã tăng. BSR giảm hơn 3%, trong khi VPB, VRE, FPT, TCB, GAS, MWG và GVR đồng loạt mất từ 2% đến gần 3%. Ở chiều ngược lại, lực đỡ chủ yếu đến từ VNM, LPB, SSB với mức tăng quanh 1,5-2%, còn VIC tăng nhẹ 0,9%, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số.

Nhóm ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh khi chỉ còn 5 mã giữ được sắc xanh, gồm ABB, LPB, SSB, MBB và NAB. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu giảm mạnh như NVB, VAB, AGB, BAB, TCB và VPB, phản ánh xu hướng chốt lời diễn ra khá đồng đều trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở nhóm chứng khoán khi phần lớn các mã chủ chốt đồng loạt suy yếu. VIX giảm 3,74%, ORS giảm 4,2%, SHS giảm 3,14%, VND giảm 1,91% và SSI giảm 1,48%; chỉ có ABW và TCI duy trì được sắc xanh nhưng mức tăng không đáng kể.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa rõ nét hơn. Một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như SCR, KHG, VRC, DXS ghi nhận mức tăng tích cực, trong khi VIC, DXG, DIG chỉ tăng nhẹ. Ngược lại, nhiều mã chịu áp lực bán khá mạnh như TAL, BCM, VRE, KDH, KSF, PDR cùng một số cổ phiếu khác như NVL, KBC, CEO và TCH đồng loạt giảm giá.

Nhìn chung, tuần giao dịch khép lại với diễn biến không mấy tích cực khi VN-Index mở đầu bằng phiên giảm mạnh, có hai phiên hồi phục kỹ thuật nhưng nhanh chóng đánh mất động lực trong các phiên cuối tuần. Điều này cho thấy thị trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn và cần thêm thời gian để cân bằng trước khi hình thành xu hướng mới./.

Tấn Minh
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thị trường chứng khoán chỉ số VN Index nhóm cổ phiếu giảm cổ phiếu vốn hóa áp lực điều chỉnh

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