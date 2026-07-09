Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh sau hai phiên hồi phục. Chỉ số VN-Index giảm 13 điểm (-0,7%) xuống 1.840,7 điểm, chưa thể vượt vùng kháng cự 1.850 điểm. Trong khi đó, VN30 giảm 11,33 điểm (-0,57%) còn 1.987,11 điểm, tiếp tục ở dưới ngưỡng tâm lý 2.000 điểm.

Diễn biến tiêu cực của thị trường chịu tác động từ tâm lý thận trọng trước những bất ổn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là việc căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng trở lại khiến giá dầu thế giới bật tăng mạnh. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên 9/7. Tuy nhiên, so với hôm qua, giá trị bán ròng đã hạ nhiệt đáng kể. Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 452,6 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với các phiên gần đây.

Giá trị bán ròng không tập trung vào một cổ phiếu riêng lẻ mà phân bổ khá đều. TCB dẫn đầu với gần 90 tỷ đồng, tiếp đến là VPB (68,6 tỷ đồng), GEX (61 tỷ đồng), MSN (48,4 tỷ đồng) và DCM (47,9 tỷ đồng). Các mã còn lại như VCB, MBB, VHM, VCK và FPT đều ghi nhận giá trị bán ròng dưới 40 tỷ đồng.

Cổ phiếu năng lượng được khối ngoại giải ngân khá trong phiên 9/7 - Nguồn: Dstock

Tuy nhiên, vẫn có một số cổ phiếu được khối ngoại tập trung giải ngân với xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu năng lượng. BSR được mua ròng mạnh nhất với 74,4 tỷ đồng, tăng gần 5% trong phiên. GAS đứng thứ hai với giá trị mua ròng 42,1 tỷ đồng. Cổ phiếu này đã tăng gần 3% nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu. Tiếp theo là VNM (39,5 tỷ đồng), VIC (33,3 tỷ đồng) và VCG (22,1 tỷ đồng).

Với quy mô bán ròng giảm, áp lực rút vốn của khối ngoại đã phần nào hạ nhiệt, dù dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng trước các yếu tố bất định từ bên ngoài. Sự dịch chuyển của dòng vốn ngoại sang nhóm dầu khí phản ánh xu hướng tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ đà tăng của giá năng lượng khi căng thẳng địa chính trị lại leo thang.