Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hợp tác với các trường đại học lớn phát triển nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán

Đưa thực tiễn thị trường vào giảng đường

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi sự kiện chào mừng 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa UBCKNN và các cơ sở đào tạo. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học và các tổ chức hoạt động trên thị trường chứng khoán; phát huy thế mạnh của mỗi bên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức tài chính - chứng khoán và phát triển nguồn nhân lực phục vụ thị trường.

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương phát biểu tại sự kiện

Theo nội dung ký kết, ba bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức và phát triển nguồn nhân lực. Trọng tâm là tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm chuyên đề; phối hợp nghiên cứu khoa học; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ cơ quan quản lý và các thành viên thị trường; xây dựng mô hình thực hành, mô phỏng giao dịch chứng khoán; đồng thời tổ chức các chương trình kiến tập, thực tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Bên cạnh đó, UBCKNN sẽ tăng cường kết nối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các thành viên thị trường để phối hợp tổ chức ngày hội việc làm, chương trình hướng nghiệp và các hoạt động hỗ trợ sinh viên. Thông qua đó, sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tiễn hoạt động của thị trường, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng nhân lực.

Thông qua chương trình hợp tác này, UBCKNN tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức tài chính - chứng khoán; đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cơ sở đào tạo và các tổ chức hoạt động trên thị trường, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển minh bạch, bền vững và hiệu quả.

Đồng hành cùng chương trình hợp tác là sự tham gia của các thành viên thị trường như Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần FiinGroup Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới.

Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam sau hơn một phần tư thế kỷ hình thành và phát triển đã trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia và là kênh huy động vốn trung và dài hạn ngày càng hiệu quả cho nền kinh tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, tính minh bạch, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, phát triển tài chính xanh, hội nhập quốc tế và từng bước tiệm cận các chuẩn mực cao của thị trường vốn quốc tế.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chúng tôi đang tập trung vào việc đào tạo công chúng đầu tư, đào tạo thị trường để nâng cao tính tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của các đơn vị tham gia thị trường. Do đó, một trong những yếu tố mang tính nền tảng chính là chất lượng nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, một thị trường vốn hiện đại không chỉ được xây dựng bằng các quy định pháp luật hay những hệ thống công nghệ tiên tiến. Điều quan trọng hơn cả là đội ngũ những người làm nghề có kiến thức chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, tư duy đổi mới, năng lực hội nhập và khả năng thích ứng với những thay đổi rất nhanh của thị trường tài chính toàn cầu. Chính vì vậy, công tác đào tạo, nghiên cứu và phổ biến kiến thức về tài chính - chứng khoán cần được triển khai gắn chặt với thực tiễn hoạt động của thị trường.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trường Đại học Ngoại thương

Lãnh đạo UBCKNN cho biết, thời gian qua cơ quan quản lý đã triển khai nhiều chương trình đào tạo và phổ biến kiến thức cho công chúng đầu tư thông qua Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, các chương trình đào tạo chứng chỉ hành nghề, đào tạo trực tuyến và các hội thảo chuyên đề. Việc mở rộng hợp tác với các trường đại học sẽ giúp đưa nhiều nội dung thực tiễn về quản lý, vận hành thị trường, công nghệ tài chính và phân tích dữ liệu vào chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngay từ khi còn trên giảng đường.

Đại diện Trường Đại học Ngoại thương, PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, lễ ký kết không phải là điểm khởi đầu mà là sự tiếp nối của quá trình hợp tác được xây dựng trong nhiều năm qua giữa UBCKNN và nhà trường. Theo PGS.TS Phạm Thu Hương, hai bên đã phối hợp hiệu quả trong nhiều hoạt động học thuật, hướng nghiệp và các cuộc thi chuyên ngành như cuộc thi I-Invest! và Vietnam ESG Challenge, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tiễn của thị trường tài chính.

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết, nhà trường đang triển khai mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp toàn diện (CDIM), trong đó tăng cường kết nối giữa đào tạo với doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Vì vậy, việc hợp tác với UBCKNN sẽ giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận hệ thống pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp, hoạt động quản lý và vận hành của thị trường chứng khoán, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính nhận định, khi thị trường chứng khoán ngày càng giữ vai trò quan trọng trong huy động và phân bổ nguồn lực cho nền kinh tế, yêu cầu đối với nguồn nhân lực cũng ngày càng cao, không chỉ về chuyên môn mà còn về đạo đức nghề nghiệp, quản trị rủi ro, năng lực phân tích dữ liệu và hiểu biết pháp luật.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thiều, Biên bản ghi nhớ sẽ tạo khuôn khổ hợp tác lâu dài giữa Học viện Tài chính và UBCKNN trong nghiên cứu khoa học, cập nhật chương trình đào tạo, tổ chức các chuyên đề thực tiễn, hội thảo khoa học và tăng cường hoạt động thực tập, hướng nghiệp. Đặc biệt, sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, nhà quản lý từ UBCKNN trong giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp người học hiểu rõ hơn về hoạt động quản lý, giám sát và vận hành của thị trường chứng khoán.