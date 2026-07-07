Ngân hàng - Bảo hiểm

Huy động vốn cấp thiết hơn tăng trưởng tín dụng, NIM chờ dư địa phục hồi

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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20:46 | 07/07/2026
(TBTCO) - Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, bài toán huy động vốn trở nên cấp thiết hơn mục tiêu tăng trưởng tín dụng, khi tỷ lệ LDR của hệ thống duy trì trên 110%. Mức tăng của lãi suất huy động có thể chậm lại 6 tháng cuối năm, thanh khoản dần cải thiện, giúp NIM có thể tăng nhẹ ở một nhóm ngân hàng tư nhân và quốc doanh.
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Huy động “đuối sức” trước đà tăng tín dụng nhiều năm, đẩy LDR vọt lên 114% Tín dụng áp sát 20 triệu tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước lý giải việc loại room các lĩnh vực, dự án trọng điểm Giữ lãi suất cân bằng, thay vì hạ sâu đại trà bằng mọi giá

Báo cáo ngành 6 tháng cuối năm 2026 mang tựa đề “Kỷ nguyên vươn mình” do Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) phát hành nhấn mạnh, bài toán huy động vốn trở nên cấp thiết hơn mục tiêu tăng trưởng tín dụng.

Theo nhóm phân tích BSC, tín dụng trong 5 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng tích cực, nhưng huy động thị trường 1 không bắt kịp, khiến tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) của toàn hệ thống duy trì trên mốc 110%. Huy động là bài toán cốt lõi.

Một số nguyên nhân khiến huy động tăng chậm được BSC chỉ ra, đó là giá dầu tăng mạnh, đẩy lạm phát 5 tháng lên sát mục tiêu 4,5% của Chính phủ, làm dư địa cho chính sách tiền tệ không còn nhiều. Cùng với đó, thặng dư ngân sách nhà nước cao, do tiến độ chi đầu tư công còn chậm; cùng tâm lý rút tiền mặt của các hộ kinh doanh.

Huy động vốn cấp thiết hơn tăng trưởng tín dụng, NIM chờ dư địa phục hồi

Do đó, để bù đắp thiếu hụt thanh khoản, các ngân hàng tăng mạnh phát hành giấy tờ có giá, với chi phí cao.

“Giấy tờ có giá kỳ hạn dài có lãi suất cao hơn tiền gửi thị trường 1 từ 80 - 150 điểm cơ bản, tác động trực tiếp lên chi phí vốn và gây áp lực thu hẹp biên lãi ròng (NIM) trong các quý tới” - nhóm phân tích BSC nêu góc nhìn.

Doanh nghiệp chấp nhận lãi suất cao 12 - 15%, NIM bớt áp lực

Về mặt bằng lãi suất cho vay, BSC cho biết, một số ngân hàng cho biết lãi suất thả nổi của các khoản vay đã dần bắt kịp đà tăng của lãi suất huy động. Đồng thời, các ngân hàng cũng đang đẩy mạnh tín dụng đối với các khách hàng doanh nghiệp lớn sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất khoảng 12 - 15%. Theo đó, NIM của nhóm ngân hàng tư nhân có thể đã chạm đáy trong quý I/2026 và sẽ đi ngang trong thời gian còn lại của năm.

BSC kỳ vọng NIM của nhóm ngân hàng tư nhân trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ đi ngang so với quý I/2026, khi chi phí vốn tăng sẽ được chuyển sang lãi suất cho vay.

“Thanh khoản của hệ thống trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ cải thiện so với 6 tháng đầu năm 2026, qua đó, hỗ trợ NIM của toàn ngành không giảm thêm so với đầu năm, thậm chí có thể tăng nhẹ ở một số ngân hàng quốc doanh nhờ áp lực thanh khoản đang dần được giải tỏa” - BSC đánh giá.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số chính sách nới lỏng thanh khoản ngắn hạn có kiểm soát và có thể tiếp tục triển khai thêm. Yếu tố này được hỗ trợ bởi kỳ vọng áp lực lạm phát sẽ hạ nhiệt khi giá dầu giảm xuống dưới mốc 80 USD/thùng so với đỉnh khoảng 120 USD/thùng.

Bên cạnh đó, đầu tư công được kỳ vọng tăng tốc trở lại và chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI theo Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ góp phần cải thiện thanh khoản hệ thống.

Đối với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, trong quý I/2026, NIM đã thoát khỏi nền thấp của năm 2025 - giai đoạn các ngân hàng triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho vay. Đáng chú ý, Vietcombank ghi nhận NIM tăng 15 điểm cơ bản so với quý trước và tăng 22 điểm cơ bản so với cùng kỳ, lên mức bình quân 3,07%.

BSC kỳ vọng biên lãi ròng của nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ tiếp tục phục hồi thêm 15 - 20 điểm cơ bản trong ba quý còn lại của năm so với cùng kỳ nhờ hiệu ứng nền thấp./.

Lãi suất huy động hướng tới mức cân bằng mới

Nhìn về 6 tháng cuối năm 2026, BSC kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động thị trường 1 cần tăng lên mức cân bằng mới để tái thu hút dòng vốn trở lại hệ thống ngân hàng, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước không thể bơm thanh khoản qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) với quy mô lớn do áp lực tỷ giá. Tuy nhiên, mức tăng của lãi suất huy động có thể chậm lại so với 6 tháng đầu năm 2026, do Ngân hàng Nhà nước đã có một số điều chỉnh linh hoạt nhằm giảm áp lực thanh khoản cho các ngân hàng trong ngắn hạn./.
Ánh Tuyết
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Cập nhật: 07/07/2026 22:00

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