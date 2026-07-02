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Huy động "đuối sức" trước đà tăng tín dụng nhiều năm, đẩy LDR vọt lên 114%

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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14:40 | 02/07/2026
(TBTCO) - Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định thanh khoản hệ thống vẫn dồi dào dù tăng trưởng tín dụng cao hơn huy động vốn 3,8% suốt 5 năm, đẩy tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) lên 112 - 114%. Khi cần thiết, Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục nới các công cụ hỗ trợ thanh khoản.
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Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 2/7, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ đã cung cấp thông tin về tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

Theo ông Quang, tốc độ tăng trưởng huy động vốn của hệ thống ngân hàng luôn thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. “Cập nhật số liệu đến ngày 15/6 cho thấy, các chênh lệch vẫn tiếp tục duy trì ở mức đó. Tăng trưởng tín dụng đạt 6,35%, trong khi tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt 4,3%, chênh lệch khoảng 2%” - ông Quang thông tin.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Phạm Chí Quang bình quân 5 năm 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn 3,8% so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn, vì vậy đã kéo giãn tỷ lệ LDR của các ngân hàng thương mại.

Tỷ lệ LDR hiện dao động khoảng 112 - 114%, mức rất lớn, khoảng 11 - 12 đồng cho vay đang lấy từ các nguồn khác, không phải từ tiền gửi. Tuy nhiên, đây không phải là áp lực thanh khoản, mà là vấn đề cân đối vốn.

Ông Quang khẳng định, thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn rất dồi dào, đảm bảo 100% người dân khi đến rút tiền gửi và lãi, các ngân hàng đều có thể đáp ứng được thanh khoản, đảm bảo “mạch máu” thông suốt cho nền kinh tế trong thời gian vừa qua.

Huy động
Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thông tin về tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tại họp báo. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, việc đảm bảo các tỷ lệ an toàn về kỹ thuật trong thời gian qua cũng rất thách thức, đặc biệt, các ngân hàng rất khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, dẫn đến lãi suất có xu hướng tăng, đặc biệt từ cuối tháng 11/2025.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hệ thống ngân hàng, qua đó góp phần cải thiện và tăng cường thanh khoản.

Song song với những điều chỉnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN điều chỉnh hệ số LDR, cho phép tính 20% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào hệ số LDR. “Trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, nhằm hỗ trợ tốt hơn tính an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại” - ông Quang khẳng định.

Về việc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định liên quan đến xác định tỷ lệ LDR, ông Vũ Lê Tùng Giang - Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng cho biết, khi cho phép tính 20% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào tỷ lệ LDR, thực chất không làm tăng thanh khoản, mà thay vào đó, giảm áp lực tuân thủ cho các tổ chức tín dụng và giúp tăng quy mô cấp tín dụng.

Theo ông Giang, để đảm bảo thanh khoản của ngành ngân hàng, ngoài việc có thể điều chỉnh các tỷ lệ, còn thực hiện thông qua nhiều công cụ. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt thông qua thị trường mở, tái cấp vốn và các công cụ khác để hỗ trợ thanh khoản theo từng thời điểm và từng quy mô trên thị trường.

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại để bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn bảo đảm hoạt động của các ngân hàng thương mại an toàn, lành mạnh, đồng thời hỗ trợ khả năng cung ứng vốn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Giang cho biết thêm, Thông tư số 25/2026/TT-NHNN cũng nêu rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể về số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính LDR theo từng thời kỳ, có nghĩa là tỷ lệ này có thể được điều chỉnh linh hoạt, kể cả ở mức 100%.

Ngoài ra, theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Nghị quyết số 168/NQ-CP cũng cho phép Bộ Tài chính chủ động quyết định hạn mức cụ thể sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại 4 ngân hàng thương mại, có thể vượt quá 50%. Qua đó, góp phần giúp các ngân hàng thương mại nhà nước cải thiện các hệ số an toàn, trong đó có LDR./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
tỷ lệ LDR ngân hàng thanh khoản ngân hàng Thông tư số 25/2026/TT-NHNN tiền gửi Kho bạc Nhà nước lãi suất ngân hàng tín dụng

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Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80